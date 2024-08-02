Велика мета: як Ukrnafta зберігає лідерство під час війни та будує майбутнє цілої галузі

Найбільша нафтовидобувна компанія країни Ukrnafta — це 20 тис. людей від операторів АЗК до буровиків. Компанія залучає молодь, піклується про ветеранів і тримається за досвідчених спеціалістів. Як робити це ефективно за часів повномасштабної війни, розповідає Олена Артазей, заступниця директора з персоналу.

З початком повномасштабної війни усі бізнеси, з якими ми спілкувалися, адаптували свою діяльність до нових реалій. Розкажіть будь ласка, з якими викликами зіткнулася Ukrnafta?

Найстрашніший виклик для всього нашого колективу — це усвідомлення, що сорок один колега вже ніколи не повернеться. Вони загинули, боронячи нашу країну, і це неймовірно важка втрата. Щоранку ми віддаємо шану їхньому подвигу хвилиною мовчання. Компанія допомагає родинам загиблих — надає матеріальну, правову та психологічну допомогу, підтримує дітей полеглих героїв.

Шукаємо усі можливості, щоб підтримати наших колег, які стали до лав оборони, а це майже тисяча укрнафтівців. Для цього запустили проєкт «Пліч-о-пліч». Ukrnafta зберігає усім посадовий оклад, забезпечує амуніцією та технікою, допомагає підрозділам, у яких проходять службу наші колеги. Бути опорою для захисників — це справа честі для усіх нас.

Дуже багато уваги приділяємо адаптації ветеранів: повертаючись на роботу, вони отримують грошову допомогу, юридичну підтримку та супровід нашого психолога. Окремо фінансуються реабілітаційні програми.

Окрім того, Ukrnafta реалізує масштабні благодійні програми з підтримання захисників. Лише протягом 2023 року компанія виділила більш ніж 1,2 млрд грн на озброєння, техніку, пікапи та дрони для армії.

Тисяча мобілізованих співробітників — це вже серйозний кадровий дефіцит. Як вирішуєте питання з людьми?

Нафтовидобуток — галузь, яка традиційно вважалася «чоловічою». Тепер, через війну, ми справді відчуваємо досить вагому нестачу професійних кадрів. Варто пам’ятати, що компанія має величезний пул із майже 800 професій, у 2023 році ми закрили 2051 вакансію, а від початку 2024-го — 1485 вакансій.

Тому підприємство активізувало роботу з молоддю та інвестує у навчальну базу. В Ukrnafta підписано вже 23 меморандуми з технічними вишами, серед яких Івано-Франківський університет нафти і газу, Полтавська політехніка, Львівська політехніка та інші.

Звісно, для відпрацювання практичних навичок потрібні умови, максимально наближені до реальних. Ми завершуємо будівництво виробничого майданчика — повноцінного полігона з великою буровою качалкою та іншим обладнанням, де студенти зможуть побачити весь процес від видобутку до переробки нафти. Також у партнерстві із Дрогобицьким коледжем нафти і газу плануємо побудувати інноваційний технопарк.

Ми запустили кар’єрну програму для студентів коледжів UKRNAFTA CAREER CHANCE. Це реальний шанс відточити свої професійні знання та навички й отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, безплатно, до речі.

На програму відгукнулося 60 майбутніх операторів з видобутку нафти й газу, слюсарів-ремонтників, токарів. Наші спеціалісти проаналізували анкети на відповідність. Уже найближчим часом ми зможемо навчити перших 11 молодих кадрів на своїх виробничих базах.

Втім, навчання молоді — це лише частина нашої стратегії. Інша — це збереження досвідчених кадрів. Уперше за всю професійну практику нам довелося попросити працівників, які вже досягли пенсійного віку, продовжити роботу в компанії. Це справжні професіонали та щирі патріоти своєї компанії, тож більшість радо погоджуються.

Тобто Ukrnafta спрямовує усі зусилля на те, щоб підтримувати спеціалістів від студентської лави до поважного віку.

І, звісно ж, ми запрошуємо на роботу більше жінок. Уже зараз сотні панянок працюють там, де раніше були лише чоловіки — від АЗК до промислу.

Підсумовуючи, якщо говорити мовою цифр, то у 2023 році завдяки планомірній роботі нам вдалося закрити 2 тис. вакансій. Натепер в роботі тисяча вакансій.

З огляду на масштабність, як у вас побудована система взаємодії між HR-підрозділом та співробітниками?

В Ukrnafta майже всі HR-функції автоматизовані — від підбору кандидатів до управління ефективністю. Маємо також сучасну корпоративну платформу, наповнення якої здійснюємо щодня.

Знову почали видавати корпоративну газету, бо у нас великий трудовий колектив, понад 20 тис. працівників, і всі хочуть знати новини компанії. Активно задіяні чатботи, HR-сторінки у соцмережах, працює внутрішній портал, на якому щомісяця СЕО спілкується із працівниками, відповідає на їхні запитання. Функціонує гаряча лінія для працівників. Ми говоримо із нашими співробітниками, слухаємо і чуємо їх.

Як би ви описали цінність бренда роботодавця Ukrnafta?

Ukrnafta — це найбільша нафтовидобувна компанія України, 67% усієї нафти в країні у 2023 році було видобуто саме тут.

Ми успішні: за результатами 2023-го компанія стала найбільшою серед підприємств галузі за оборотом і заробила рекордні 24 млрд грн прибутку.

Ми прозорі та стабільні і завжди шукаємо можливість для створення рівних умов праці: забезпечуємо медичним страхуванням там, де це можливо. Де немає такої можливості, бо немає послуг приватної медицини, виплачуємо матеріальну допомогу у разі хвороби.

Ми турбуємося про фізичне здоров’я — маємо програми оздоровлення після року роботи.

Дбаємо про гідний рівень оплати праці і регулярно переглядаємо рівень зарплат, преміюємо згідно з КРІ.

Ми завжди підтримуємо — здійснюємо соціальні виплати за народженні дитини, на відновлення зруйнованого житла тощо.

Постійно надаємо можливість персоналу навчатися та підвищувати свою експертизу.

З кінця 2023 року запрацювала програма додаткових знижок для працівників компанії у корпоративних партнерів, зокрема, у торговельних мережах, спортзалах, хімчистках тощо. Найближчим часом презентуємо для колег нові знижки та пропозиції. Діє внутрішня програма лояльності у мережі АЗК Ukrnafta.

Назвіть три основні завдання HR Ukrnafta на найближчі роки.

Це залучення молоді, для того щоб у видобувної галузі було майбутнє, та побудова кадрового резерву; створення позитивного іміджу компанії як роботодавця; покращення корпоративної культури компанії через глобальну місію — зміцнення енергетичної незалежності України.

Ukrnafta — це відповідальний бізнес і відповідальний роботодавець. Ми забезпечуємо людей робочими місцями, показуємо ефективність державного управління компанією, тримаємо лідерство у галузі.

Усі ці результати — заслуга кожного та кожної з 20 тис. наших працівників. Люди — це найбільша цінність компанії. Саме вони забезпечують успішність та ефективність усіх бізнес-процесів. І наше завдання як HR — зробити так, щоб люди Ukrnafta були задоволені умовами праці та горді причетністю до великої спільної мети — енергетичної незалежності України.