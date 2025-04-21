Одна з наших найамбітніших цілей на майбутнє — ринок США, - Володимир Носов, WhiteBIT Group

Україну можна назвати одним із найбільш розвинених ринків криптовалют у світі. Вона входить до країн-лідерів за рівнем прийняття цифрових активів. Крім того, криптопроєкти саме з українським корінням виходять на глобальну арену й успішно конкурують з іншими гравцями. Наприклад, біржа WhiteBIT, що була заснована 2018 року в Україні. Сьогодні це найбільший криптомайданчик у Європі за трафіком на сайт, а екосистема WhiteBIT Group зібрала навколо себе понад 35 млн користувачів по всьому світу.

“ТОП-100” поспілкувався із засновником та президентом WhiteBIT Group Володимиром Носовим, щоб з’ясувати, в якому напрямі розвивається криптоіндустрія, чого очікувати від регулювання та оподаткування цифрових активів, а також які прогнози для біткоїна на 2025 рік.

Володимире, які плани щодо розвитку біржі WhiteBIT на 2025 рік? Як вона збирається конкурувати з іншими учасниками ринку та залучати аудиторію?

— Конкуренція є драйвером, який активно розвиває ринок і відкриває нові можливості для користувачів. Ми поважаємо сильних гравців, аналізуємо тренди, але йдемо власним шляхом, створюючи унікальні рішення. Упевнений, що 2025 рік буде насиченим. Ми маємо продуктовий роадмап на весь рік і щокварталу випускатимемо нові рішення для різних сегментів наших клієнтів. Паралельно плануємо розширювати географію нашої діяльності. Так, наприклад, ми активно працюємо над отриманням європейської авторизації у межах MiCA. Наш глобальний масштаб уже відчутний: у грудні 2024 року ми отримали авторизацію VASP (Virtual Asset Service Provider) в Італії, Хорватії та Казахстані. Розвиваємо продукти, формуємо партнерства та створюємо локальну інфраструктуру в цих країнах.

Але одна з наших найамбітніших цілей на майбутнє — ринок США. Ми активно готуємося до запуску діяльності там відповідно до вимог американського регулятора. Ми маємо багато цікавого для західного споживача: вигідні умови для користувачів, потужні технології та широку продуктову лінійку. Торгове ядро біржі WhiteBIT здатне витримувати високі навантаження, що дає нам змогу співпрацювати з великою кількістю маркетмейкерів і B2B-компаній. Наприклад, наша платформа може обробляти понад 700 тис. операцій на секунду, що робить її однією з найшвидших у галузі. Та щоб досягти таких масштабів, ми працювали роками. Завдяки нашим технологіям та досвіду ми маємо змогу виходити зараз на новий рівень.

Що користувачі хочуть бачити у функціоналі торгових платформ, окрім спотової та маржинальної торгівлі, а також earn-продуктів?

— Криптобіржі вже давно пропонують набагато більше, ніж просто купівлю та продаж активів. Сучасний користувач хоче не лише торгувати, а й отримувати максимальний функціонал в одному місці. Тобто користувачів цікавлять різні можливості інвестування та комфортна інтеграція із традиційними фінансами, щоб зручно було конвертувати цифрові активи, наприклад, у фіатні гроші, та використовувати їх у повсякденному житті. Клієнти також потребують простих рішень для введення коштів з картки на баланс біржі.

Серед іншого функціоналу, який користується попитом, — це криптодепозити та так звані бандли, тобто готові портфелі криптовалют, які можна купити одним кліком. Ми наразі працюємо над запуском другої опції для зручності наших користувачів. Щодо новачків або трейдерів з невеликим досвідом, то вони активно цікавляться копітрейдингом, який дає змогу автоматично копіювати угоди відомих трейдерів. Також вони зацікавлені у можливості інвестувати на одній платформі не тільки у криптовалюти, але й в інші активи, як-от акції та інші цінні папери.

Ми у WhiteBIT Group постійно аналізуємо запити наших споживачів, згідно з якими запроваджуємо нові продукти або удосконалюємо наявні. Наприкінці 2024 року, наприклад, ми запустили функціонал Avtoinvest для автоматизації купівлі криптоактивів та інноваційну опцію QuickSend, що дає змогу миттєво переказувати активи за ніком користувача на біржі. До речі, ми також реалізували можливість Shake-to-Send: щоб переказати активи, треба просто потрясти телефон поруч з отримувачем, і його нік автоматично з’явиться у застосунку. Цей функціонал уже звичний для необанків, але саме у криптопросторі ми запровадили його першими. Крім того, QuickSend працює як фінансовий месенджер, дозволяючи додавати повідомлення до транзакцій і спілкуватися в реальному часі.

Який портрет середньостатистичного трейдера сьогодні? Який його вік, основна сфера діяльності, середній дохід та якими сервісами біржі він користується найактивніше?

— З розвитком і масовим впровадженням криптовалют портрет трейдера змінюється. Наприклад, серед трейдерів стає дедалі більше жінок. Загалом трейдерами є переважно чоловіки віком від 18 до 40 років. Це покоління вже звикло до цифрових фінансів, активно вивчає їхні можливості та має досвід роботи з різними інструментами. Сфера діяльності трейдера може бути різною, але серед них багато тих, хто добре орієнтується у технологіях, фінансах або має власний бізнес.

Також серед трейдерів чимало фрилансерів. У попередні роки WhiteBIT Group спільно з дослідницькою компанією Gradus Research проаналізували найпопулярніші сервіси серед криптоаудиторії. Найпопулярнішими виявилися переказ коштів (38% опитаних) та криптодепозити (37%). Також кожен третій учасник дослідження користується довгостроковими інвестиціями, а кожен четвертий —спотовою торгівлею. 22% опитаних зацікавлені у ф’ючерсній торгівлі, 15% — у лаунчпадах та торговельних турнірах, а 13% — у маржинальній торгівлі.

Варто зазначити, що криптотрейдинг стрімко розвинувся за останні роки. Із нішевого заняття та підзаробітку він перетворився на повноцінну фінансову діяльність.

Засновник та президент WhiteBIT Group Володимир Носов

Чи можлива поява на крипторинку гравців з українським корінням у 2025 році? Чому вкрай мало саме українських криптобірж, адже криптоспільнота в Україні одна з найбільших у світі?

— В Україні обмежений доступ до капіталу, тому у нас так мало власне продуктових компаній. Наш IT-сектор переважно працює в аутсорсі: ми не стільки створюємо власні продукти, скільки продаємо експертизу спеціалістів для розроблення проєктів у різних країнах. Річ у тім, що без доступу до фінансування та розвинутого ринку венчурного інвестування зростати дуже важко.

Ми десь відстаємо від більш прогресивних країн не тому, що нам бракує талантів, а тому, що у нас немає належних економічних умов. Україна залишається сировинною країною в усьому, і IT-ринок не виняток. Ми не створюємо продукти з високою доданою вартістю, а переважно постачаємо ресурси. Це потрібно змінювати. І наша команда вже на шляху до того, щоб український продукт став важливою частиною світового ринку.

Володимире, які ваші прогнози щодо впровадження регулювання криптоактивів в Україні? Коли це може статися та яким може бути регуляторний механізм?

— У нас уже був досвід, коли у 2022 році в Україні ухвалили закон про віртуальні активи, утім повноцінної легалізації так і не відбулося. Вважаю, що і зараз потрібно зі стриманою вірою сприймати запевнення деяких посадовців про те, що криптовалюта в Україні остаточно отримає регуляцію у 2025-му.

Хочу нагадати, що легалізація віртуальних активів, зокрема питання їхнього оподаткування відповідно до стандартів ЄС, є зобов’язанням України у межах Меморандуму з МВФ. Це означає, що регулювання цифрових активів обов’язково залишатиметься на порядку денному держави і є лише питанням часу. Також легалізація криптовалют принесе додаткові надходження у бюджет, що особливо важливо зараз, коли кожна гривня має значення.

Водночас, згідно з Меморандумом, Україна зобов’язалася утримуватися від будь-яких податкових ініціатив та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень. Це стало предметом жвавих дискусій стосовно підходів до унормування й оподаткування галузі між потенційними регуляторами — НБУ, Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку та Мінцифри. Ми бачимо, що регулювання криптоактивів потребує багато часу. Та це не дивно з огляду на реалії, адже є чимало більш пріоритетних викликів. Хоча врегулювання крипторинку є важливим, на нього можуть впливати численні внутрішні та зовнішні чинники: непрості та затяжні міжнародні переговори, укладення стратегічних угод, пошук шляхів до завершення війни та встановлення справедливого миру.

Як ви ставитеся до планів української влади запровадити оподаткування угод із криптовалютою? Як це вплине на користувачів та власників цифрових активів?

— Головне питання учасників ринку до результатів легалізації, зокрема оподаткування, полягає в тому, які переваги матимуть власники віртуальних активів і компанії, що працюватимуть офіційно в Україні. Адже реальність така, що не всі криптокомпанії будуть готові легально працювати на українському ринку. Їхнє рішення визначатиметься економічною доцільністю. Якщо Україна запропонує вигідніші умови, ринок стане привабливим. Якщо ж ні — потенційні платники податків або перейдуть в інші юрисдикції, або залишаться у тіні.

Ще один важливий аспект: багато компаній у цій сфері, на жаль, взаємодіють із росіянами, і принципово важливим завданням регулятора буде зробити український крипторинок чистим, не допустивши на нього брудні гроші і нелегальних гравців. Загалом регулювання має стати позитивним драйвером. Воно, зокрема, створить фундамент для співпраці між блокчейн-компаніями та традиційним бізнесом, що сприятиме масовому впровадженню криптовалют в економіку.

Якщо говорити про регулювання та оподаткування ринку, то яка модель була б найбільш прийнятною і компромісною?

— У світі практикують різні підходи: від встановлення "нульової" ставки оподаткування або очевидних низьких податкових ставок до впровадження спеціальних пільгових режимів на кшталт вільних економічних, інноваційних зон, де для сприяння інноваціям та полегшення тестування технологічних продуктів створюють пільгові режими здійснення діяльності із віртуальними активами.

Важливо, щоб нове законодавство зробило український ринок привабливим для іноземних інвесторів, зацікавивши їх працювати у межах українського правового поля. Для цього необхідно зберегти розумний баланс між інтересами нашої держави та інтересами іноземних гравців та інвесторів. Ключовими аспектами повинні стати прийнятні для всіх ставки оподаткування та умови авторизації.

Засновник та президент WhiteBIT Group Володимир Носов

Куди загалом рухатиметься глобальний крипторинок у найближчому майбутньому?

— Одним із ключових напрямів, що визначатимуть розвиток ринку у 2025 році, буде масова легалізація та регулювання криптовалют. Дедалі більше країн прийматимуть чіткі законодавчі рамки, що нададуть додаткового поштовху до глобального масштабування криптоекосистеми.

Так, впровадження MiCA в Євросоюзі відкриває чимало нових можливостей. З чіткими регуляторними рамками ринок отримає нові інструменти: криптопроєкти матимуть доступ до банківських та фінтех-послуг, а традиційні фінансові установи — до технологій блокчейну. У результаті доступність віртуальних активів для користувачів суттєво зросте. А це значно пришвидшить процес масового впровадження криптовалюти. Вона дедалі частіше з’являтиметься у банківських продуктах, телекомунікаційних сервісах, маркетплейсах, стаючи ближчою до користувачів. Саме цей чинник у поєднанні з регуляторною визначеністю зробить віртуальні активи більш зрозумілими та зручними для масового ринку, як це вже відбулося в азійських країнах.

На мою думку, світ уже увійшов у нову фазу крипторозвитку. Наступні п’ять років стануть періодом стрімкого зростання, і не лише в Європі, а й у США та Китаї, який також не залишиться осторонь глобальних трендів. Чимало чинників свідчать про те, що крипта остаточно закріпиться як повноцінна частина фінансової системи. При цьому біткоїн продовжить зміцнювати свої позиції як цифрове золото, тобто актив для збереження капіталу, а не для щоденних розрахунків. Звісно, залишаться і будуть використовуватися певні протоколи, як-от Lightning Network, що дозволяють використовувати BTC у платежах. Але глобально біткоїн залишиться інструментом накопичення та хеджування ризиків.

А які цінові рекорди чи антирекорди ми можемо побачити?

— Я думаю, що у 2025 році навряд чи будуть якісь масштабні цінові стрибки, наприклад, до мільйона доларів за біткоїн. Але загальна динаміка залишається позитивною. На ринку активніше закріплюватимуться utility-токени, тобто активи з реальною користю. Водночас проєкти без фундаментальної цінності й ті, які більше розраховані на тимчасовий хайп, поступово втрачатимуть популярність та зникатимуть.

Загалом наступні роки, на мою думку, будуть часом великих змін, нових правил і ще швидшого розвитку ринку цифрових активів. Криптоіндустрія переходить на якісно інший рівень, і ті, хто вже зараз у ній на провідних позиціях, матимуть усі шанси стати лідерами нової цифрової економіки.

Що можуть означати для глобальної економіки та крипторинку наміри США зробити біткоїн фактично національною резервною валютою. Це позитив чи негатив?

— Зробити біткоїн частиною резервної системи США — це потенційно позитивний крок для інституціонального визнання крипти, але водночас він несе певні ризики централізації. Ключовим моментом є те, яким чином у США будуть реалізовувати цю стратегію. Якщо це буде відкрита і прозора політика, що дасть змогу BTC залишатися децентралізованим активом, ми можемо побачити глобальне зростання крипторинку, а також збільшення ціни біткоїна через завищений попит. Але якщо йдеться про спробу монополізувати або контролювати BTC, то криптоанархісти та й загалом криптоспільнота можуть відреагувати негативно. Можливо, це навіть спонукатиме їх до розвитку альтернативних блокчейн-рішень, які не залежать від урядів.

Утім, факт залишається незмінним: біткоїн уже став важливим елементом світової фінансової системи. Визнання його резервним активом лише підтвердить цей статус і пришвидшить його розвиток.