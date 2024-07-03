Сенс банк запускає кредитну програму для підтримки енергоефективності громад

Сенс банк розпочав кредитну програму, яка націлена на фінансову підтримку обласних, місцевих та селищних рад у реалізації проектів з енергоефективності.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Як повідомляє пресслужба Сенс банку, основною метою цієї програми є подолання наслідків пошкодження енергетичної системи України та стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії.

Програма надає можливість обласним, міським та селищним радам, а в окремих випадках і комунальним підприємствам, отримати кредит на придбання та встановлення необхідного обладнання терміном до 7 років. Розмір кредиту визначається індивідуально, виходячи з потреб громади та її фінансових можливостей. Крім того, в деяких ситуаціях передбачено пільговий період до 18 місяців для сплати основного боргу.

Як зазначив голова Правління Сенс банку Олексій Ступак, програма не має обмежень щодо максимальної суми кредиту, що дозволяє будь-якому населеному пункту реалізувати свої енергоефективні ініціативи.

Додамо, що для бізнесу також є подібна программа кредитування від ПриватБанку за державною програмою доступних кредитів “5-7-9%”. Відтак, корпоративні клієнти та представники малого та середнього бізнесу можуть отримати пільгове фінансування на будівництво та встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Зазначимо, що максимальна сума кредиту сягає 150 мільйонів гривень.

Крім того, програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє бізнесу використовувати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.