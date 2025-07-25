Що таке акції компанії, їх види та як на них заробити

Світ інвестицій стрімко розвивається, і дедалі більше українців замислюються над тим, щоб інвестувати в акції. Це один із найпопулярніших і водночас доступних інструментів для збереження та примноження капіталу. Про те, як купити акції в Україні, які підводні камені очікують на новачків, і що зробити, аби інвестиції були максимально безпечними – читайте на Delo.ua , порталі про бізнес та економіку.

Що таке акції компаній і чому їх купують?

Акції компаній – це цінні папери, що підтверджують право власності на частину підприємства. Іншими словами, коли ви вирішуєте купити акції, ви фактично стаєте співвласником бізнесу. Чим більше акцій – тим більша ваша частка.

Купуючи акції, інвестор має два основні способи заробітку:

отримання дивідендів (частини прибутку компанії);

спекуляція на різниці ціни (купили дешево – продали дорого).

Проте слід пам’ятати, що не всі компанії платять дивіденди, а ринок не завжди рухається вгору. Акції можуть як зростати, так і падати в ціні, тому варто завжди діяти зважено.

Чому важливо мати фінансову подушку?

Починати будь-які інвестиції варто лише тоді, коли у вас є запас коштів на непередбачені ситуації. Це може бути 3–6 місячних бюджетів, які зберігаються окремо від інвестиційного портфеля.

Крім того, фінансова подушка дозволяє уникнути емоційних рішень у кризовий момент. Наприклад, якщо ринок впаде і ціна на ваші акції компаній знизиться, ви не будете змушені продавати їх у збиток, щоб покрити нагальні витрати.

Як обрати акції для першої інвестиції?

Один із головних принципів для початківця – інвестувати в акції відомих, стабільних компаній. Такі гіганти, як Apple, Tesla, Google, Amazon – це приклади лідерів своїх ринків, які мають довгу історію зростання.

Коли обираєте, які акції купити, зверніть увагу на такі моменти, як:

фінансові показники компанії (дохід, прибуток, борги);

галузь, у якій вона працює;

перспективи росту;

стабільність виплати дивідендів.

Також важливо не зосереджуватись лише на одній компанії. Диверсифікація (вкладання в різні акції) зменшує ризики та забезпечує кращий баланс портфеля.

Як купити акції в Україні: можливості для інвестора

Раніше, щоб купити акції іноземних компаній, потрібно було відкривати рахунок в іноземного брокера, а це – юридична тяганина, знання англійської мови та певні технічні навички. Сьогодні ситуація значно спростилась.

Існують кілька варіантів, як купити акції в Україні:

Через українських брокерів , які працюють у партнерстві з міжнародними (наприклад, HUG’s, iPlan, ТіКапітал). Через мобільні додатки з інтегрованим виходом на міжнародні ринки. Через банки , які надають інвестиційні послуги – хоча комісії тут зазвичай вищі.

Усі ці платформи дозволяють інвестувати в акції американських, європейських і навіть китайських компаній, не відкриваючи іноземного рахунку.

Які витрати супроводжують покупку акцій?

Окрім вартості самих акцій компаній, інвестору доведеться зіткнутися з деякими обов’язковими витратами. Це не завжди очевидно для новачків, але саме ці витрати можуть "з’їдати" частину прибутку. Тут мова може йти про декілька видів витрат.

Комісія брокера за кожну операцію (купівлю або продаж).

Обслуговування рахунку або підписка на сервіс.

Комісія за конвертацію валюти (гривня в долари).

Податки (18% податку на прибуток + 1,5% військовий збір).

Уважно вивчайте тарифні плани брокера перед тим, як купити акції, і зважайте на те, що деякі платформи беруть плату навіть за зберігання цінних паперів.

Які ризики потрібно враховувати?

Коли ви вирішуєте інвестувати в акції, важливо розуміти: це не депозит. Інвестиції в акції завжди пов’язані з певним ризиком.

Акції можуть втрачати свою вартість. Це трапляється через економічні кризи, політичну нестабільність або невдалі фінансові звіти компаній.

Існують основні ризики, про які варто знати кожному інвестору. Один із них – різке падіння ринку, що може відбутися під час паніки, військових дій чи глобальних потрясінь. Ще один ризик – це фінансові махінації. На жаль, іноді компанії банкрутують або маніпулюють звітністю, вводячи інвесторів в оману.

Проте інвестор може захистити себе. Найефективнішим способом є створення диверсифікованого портфеля – розподіл грошей між різними активами. Крім того, важливо інвестувати з прицілом на довгий термін. Час допомагає згладити коливання ринку та зменшує вплив тимчасових потрясінь.

Коли найкращий час, щоб купити акції?

На ринку існує приказка: «найкращий час купити акції – вчора, другий найкращий – сьогодні». Суть у тому, що інвестиції працюють найефективніше на довгій дистанції.

Намагатись вгадати «дно ринку» чи «ідеальний момент» – гра, яка рідко закінчується успіхом. Натомість варто інвестувати регулярно, наприклад, щомісяця або щокварталу. Це дозволяє усереднити вартість покупки, знизити вплив волатильності та накопичити активи у власному темпі.

Фінансова грамотність і регулярні інвестиції – це шлях до стабільного майбутнього. А можливість купити акції сьогодні доступна кожному українцю, навіть без досвіду чи великих капіталів.