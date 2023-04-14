Топ-5 правил купівлі ОВДП під час повномасштабної війни – рекомендації ICU

Придбати військові та звичайні ОВДП можна через онлайн системи постачальника послуги - інвестиційної компанії або банку. Військові ОВДП також можна придбати через “Дію”. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповідає заступниця директора ICU Євгенія Грищенко.

Зазвичай, якщо йдеться про купівлю через інвесткомпанію або банк, треба зробити наступні кроки (можливі варіації залежно від конкретного сервіс-провайдера):

1. Реєстрація у системі брокера або банку за допомогою Bank-ID/Дія та інших сервісів.

2. Оформлення пакету документів (підписання генеральної угоди та відкриття рахунку у цінних паперах).

3. Поповнення рахунку для інвестицій (з банківської карти або за реквізитами) для подальших операцій з купівлі/продажу ОВДП.

4. Придбання паперів через мобільний застосунок брокера або банка, де є інформація про наявні випуски ОВДП.

5. Після того, як держава проведе виплати за цими ОВДП, вони будуть зараховані на рахунок згідно генеральної угоди. Власник зможе або реінвестувати їх знов у нові випуски ОВДП, або перерахувати кошти на свій банківський рахунок.

Для придбання військових ОВДП через державний застосунок "Дія", треба виконати наступні кроки:

1. Вибрати випуск облігацій та продавця.

2. Вказати кількість облігацій.

3. Вибрати картку єПідтримка, на яку повернуться гроші та відсотки.

4. Підписати документи на відкриття інфраструктури.

5. Оплатити обрані папери.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація - "Ялта", яка названа в честь міста, яке вже 9 років знаходиться під російською окупацією.