Приобрести военные и обычные ОВГЗ можно через онлайн системы поставщика услуги – инвестиционную компанию или банк. Военные ОВГЗ также можно приобрести через “Дія”. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает заместитель директора ICU Евгения Грищенко.

Обычно, если речь идет о покупке через инвесткомпанию или банк, следует сделать следующие шаги (возможны вариации в зависимости от конкретного сервис-провайдера):

1. Регистрация в системе брокера или банка с помощью Bank-ID/"Дія" и других сервисов.

2. Оформление пакета документов (подписание генерального соглашения и открытие счета в ценных бумагах).

3. Пополнение счета для инвестиций (с банковской карты или по реквизитам) для последующих операций по покупке/продаже ОВГЗ.

4. Приобретение бумаг через мобильное приложение брокера или банка, где есть информация об имеющихся выпусках ОВГЗ.

5. После того, как государство произведет выплаты по этим ОВГЗ, они будут зачислены на счет, согласно генеральному соглашению. Владелец сможет либо реинвестировать их снова в новые выпуски ОВГЗ, либо перечислить средства на свой банковский счет.

Для приобретения военных ОВГЗ через государственное приложение "Дія", нужно выполнить следующие шаги:

1. Выбрать выпуск облигаций и продавца.

2. Указать количество облигаций.

3. Выбрать карту является єПідтримка, на которую вернутся деньги и проценты.

4. Подписать документы на открытие инфраструктуры.

5. Оплатить выбранные бумаги.

Напомним, недавно в приложении "Дія" появилась новая военная облигация - "Ялта", которая названа в честь города, который уже 9 лет находится под российской оккупацией.