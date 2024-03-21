У Києві відбудеться ювілейна конференція Асоціації ЄМА

24 квітня 2024 року в Києві відбудеться ювілейна конференція Асоціації ЄМА, присвячена розвитку безготівкових розрахунків, фінансового включення і безпеки платежів “ XXIV Payments & Security EMA Conference: 25 років разом! ”.

Важлива особливість цьогорічної конференції – урочисте святкування 25-річчя Асоціації ЄМА, яка була заснована в 1999 році і чверть століття підтримує український банківський та платіжний бізнес, захищає його інтереси та сприяє тому, щоб українці отримували і користувались якісними, безпечними та надійними платіжними послугами.

Генеральними та почесними партнерами конференції виступили компанії ELKO, RSA, SmartLab та TietoEVRY, а також ПриватБанк та ПУМБ в статусі Банки-засновники ЄМА.

ГОЛОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Платіжний ринок України в 2024 році: прозорість, відповідальність, плани розвитку

Instant Payments 2025: бізнес очікування та досвід впровадження на європейському ринку

Digital transformation: happy-end VS never-ending story

#Явний покупець: найкращі банківські додатки для фізичних осіб та ФОПів

Регулювання на платіжному ринку: очікування банків та небанків

Посилена автентифікація як ключовий елемент анти-фроду

Актуальні кіберзагрози, спрямовані на фінансові установи

Захід відбудеться в форматі офф-лайн, за адресою Київ, Дорогожицька 3, Unit.City.

Дізнатись про спікерів та програму конференції, а також зареєструватись на захід можна за посиланням.