У Києві відбудеться ювілейна конференція Асоціації ЄМА

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У Києві відбудеться ювілейна конференція Асоціації ЄМА
24 квітня 2024 року в Києві відбудеться ювілейна конференція Асоціації ЄМА, присвячена розвитку безготівкових розрахунків, фінансового включення і безпеки платежів “XXIV Payments & Security EMA Conference: 25 років разом!”.
Важлива особливість цьогорічної конференції – урочисте святкування 25-річчя Асоціації ЄМА, яка була заснована в 1999 році і чверть століття підтримує український банківський та платіжний бізнес, захищає його інтереси та сприяє тому, щоб українці отримували і користувались якісними, безпечними та надійними платіжними послугами.
Генеральними та почесними партнерами конференції виступили компанії ELKO, RSA, SmartLab та TietoEVRY, а також ПриватБанк та ПУМБ в статусі Банки-засновники ЄМА.
ГОЛОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Платіжний ринок України в 2024 році: прозорість, відповідальність, плани розвитку
- Instant Payments 2025: бізнес очікування та досвід впровадження на європейському ринку
- Digital transformation: happy-end VS never-ending story
- #Явний покупець: найкращі банківські додатки для фізичних осіб та ФОПів
- Регулювання на платіжному ринку: очікування банків та небанків
- Посилена автентифікація як ключовий елемент анти-фроду
- Актуальні кіберзагрози, спрямовані на фінансові установи
Захід відбудеться в форматі офф-лайн, за адресою Київ, Дорогожицька 3, Unit.City.
Дізнатись про спікерів та програму конференції, а також зареєструватись на захід можна за посиланням.