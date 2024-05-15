В Києві пройде Ukrainian CFO Forum - форум фінансових директорів

Українські компанії продовжують існувати в умовах війни та глобальної невизначеності. Довгострокова стагнація, проблеми у ланцюгу постачання, дефіцит талантів створюють значні труднощі для виживання бізнесу. Проте, деякі управлінці бачать у цьому можливість для розвитку, розширення та завоювання нової частки ринку

Цьогоріч на форумі провідні СFO, FD, CSO, COO, та CIO українських та міжнародних компаній дадуть відповідь на запитання, як оптимізувати процеси, підвищити стійкість та оперативну ефективність бізнесу. У межах форуму пройде кілька конференцій, професійних вебінарів, близько 20 спікер-сесій, а сама подія збере понад 600 учасників з усіх секторів економіки. Серед ключових складових форуму:

14 червня 2024 | Brave CFO Gathering Зустріч сміливих CFO, присвячена управлінню ризиками в умовах глобальних викликів.

Зустріч сміливих CFO, присвячена управлінню ризиками в умовах глобальних викликів. липень - жовтень | Цикл онлайн - подій Вебінари та практичні воркшопи від партнерів.

Вебінари та практичні воркшопи від партнерів. 24 - 25 жовтня 2024 | Ukrainian CFO Forum Найбільший форум про новітні технології та практики фінансового менеджменту. Понад 20 років подія об'єднує представників всіх секторів та ринків, надаючи унікальну можливість для проведення критичних дискусій і вирішення спільних проблем.

Аби глибше осягнути поточну ситуацію на ринку, були запрошені представники міжнародних компаній, топ-підприємці у важкій промисловості, рітейлу, аграрного сектора, фармринку, IT-бізнесу тощо. Перша подія форуму - конференція Brave CFO Gathering, відбудеться 14 червня в Києві та онлайн. Теми дискусій конференції:

Виклики та можливості для розвитку бізнесу під час війни — Сергій Магдич, Заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

— Сергій Магдич, Заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ Податкова революція (чи еволюція?) головні тренди регулювання та податковий контроль 2024-2025 — дискусійна панель від експертного партнера AC Сrowe та представника ДПС України

— дискусійна панель від експертного партнера AC Сrowe та представника ДПС України Чи можливі реформи в економіці під час повномасштабної війни — Дмитро Боярчук, Виконавчий директор «CASE Ukraine»

Фінансове планування та система управління витратами в умовах військових дій — Тимченко Тетяна, Фінансова директорка «Нова пошта»

Операційна ефективність в умовах турбулентності – запорука успішного масштабуванн я — Руслан Мудрак, Операційний директор «Вересень плюс», мережі магазинів «Файно Маркет»

— Руслан Мудрак, Операційний директор «Вересень плюс», мережі магазинів «Файно Маркет» Управління ризиками – один із головних драйверів розвитку компанії — Ілля Єленський, ex-CFO GRADOIL

Серед спікерів - представники Danone, Нова Пошта, ПУМБ, Puratos, Gradoil, Varus, ПриватБанку, Вересень плюс, ДПС України, Arzinger, AC Crowe Ukraine, Boyden, Вчасно та інших провідних компаній. Деталі програми дізнавайтеся на сайті форуму cfo.ua

Офіційні партнери ПУМБ, Arzinger, AC Crowe, Вчасно, Boyden, ACCA та інші.

Для спільноти діє знижка -15% з промокодом BraveDelo на участь у будь-який день форуму. Встигніть скористатися промокодом до 31 травня включно. Квитки за посиланням.

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами FA Service у соцмережах:

Facebook

Instagram

Linkedin