Visa вслед за Mastercard запустит платформу для тестирования цифровых валют

Платежная система Visa вслед за своим конкурентом Mastercard запустит платформу для тестирования цифровых валют. В этом направлении компания сотрудничает с 30 центральными банками по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg.

Платформу для тестирования цифровых валют Visa создала совместно с блокчейн-разработчиком ConsenSys. Ее тестирование начнется весной этого года.

Отмечается, что Visa сотрудничает с 30 центральными банками по всему миру, которые готовятся оперировать цифровыми валютами. О каких странах идет речь. не уточняется.

После запуска платформы клиенты Visa смогут использовать пластиковые карты и электронные кошельки, привязанные к цифровым валютам центральных банков.

"Мы считаем, что стейблкоины и CBDC будут сосуществовать в будущем и будет несколько разных подходов к созданию продуктов на их основе", — сказал Кью Шеффилд, глава отдела криптовалют Visa.

Год назад Visa в партнерстве с криптоплатформой Crypto.com уже позволила некоторым партнерам использовать для платежей стэйблкоины USD Coin.

Как отмечает Bloomberg, правительства по всему миру изучают возможность выпуска цифровых валют центральных банков, CBDC на фоне опасений, что быстрорастущие криптовалюты могут дестабилизировать финансовые рынки или заменить фиатные валюты.

Отметим, в сентябре 2020 года Mastercard объявил о создании платформы для тестирования цифровых валют, а в феврале 2021 года заявил, что заработает с криптовалютой.