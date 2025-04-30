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- ТопФінанс-2025
- Категорія
- Фінанси
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Зростання неминуче: куди рухається і чим живе криптовалютний ринок у 2025 році
2025-й буде непростим і принесе індустрії цифрових активів не лише різкі злети, а й падіння. «ТОП-100» дослідив, куди рухається і чим живе криптовалютний ринок у 2025 році.
Крипторинок ось уже понад три місяці демонструє стійкий бичачий тренд. Стартовою точкою зростання можна вважати 5 серпня 2024 року, коли біткоїн (BTC) відштовхнувся від рівня у 49 тис. дол. (тут і далі під доларом мається на увазі стейблкоїн Tether. – Ред.) і почав висхідний рух.
Але основний імпульс ринку дали вибори США. Саме з листопада 2024-го розпочався стрімкий зліт, внаслідок якого біткоїн через місяць пробив психологічну позначку у 100 тис. дол., а у січні 2025-го оновив історичний максимум і досяг 109,4 тис. дол.
Загальна капіталізація криптовалютного ринку також зросла до рекордних обсягів: якщо восени 2024 року вона була на рівні приблизно 2 трлн дол., то у січні-лютому 2025-го вже в діапазоні 3,2-3,5 трлн дол.
Ефект Трампа
Збіг зростання біткоїна з приходом до влади у США Дональда Трампа не випадковий. Ще у своїх передвиборчих заявах чинний американський президент вирізнявся досить ліберальною риторикою на адресу цифрових активів – від обіцянок зробити США світовою столицею криптовалют до намірів створити національний біткоїн-резерв. Тож коли Трамп отримав відчутну перевагу, ринок пішов угору.
До криптовалютних перегонів активно долучилися інвестиційні фонди та інші великі гравці, які лише підігрівали зростання. Наприклад, американська компанія MicroStrategy до листопада 2024 року накопичила біткоїнів на суму приблизно 30 млрд дол. (за курсом на той час), інвестиційна компанія BlackRock володіла біткоїнами на 25,6 млрд дол., а найбільша майнінг-компанія США MARA акумулювала біткоїнів на 2,5 млрд дол.
Після зростання ціни головної криптовалюти збільшилася і її домінація (частка) на ринку. За даними Coinmarketcap, у лютому 2025 року вперше за чотири роки домінація біткоїна перевищила 60%, тоді як роком раніше цей показник був на 10 в. п. нижче.
Ця тенденція свідчить про те, що багато інвесторів купують біткоїн на тривалий термін, розраховуючи на подальше зростання його вартості.
Мемкоїни наступають
Альткоїни також ставлять цінові рекорди. Токени з топ-10 найбільших за обсягами капіталізації, згідно з даними Coinmarketcap, показали таке зростання від початку листопада 2024 року:
- Etherium (ETH) – +72%, пік ціни припав на 16 грудня 2024-го і становив 4,1 тис. дол.;
- Ripple (XRP) – +587%, пік ціни припав на 16 січня 2025-го і становив 3,4 дол.;
- Solana (SOL) – +89%, пік ціни припав на 19 січня 2025-го і становив 296 дол.;
- BNB – +44%, пік ціни припав на 4 грудня 2024-го і становив 794 дол.;
- Dogecoin (DOGE) – +241%, пік ціни припав на 8 грудня 2024-го і становив 0,48434 дол.
Разюче зростання Ripple багато в чому було зумовлено тим, що засновник токена, компанія Ripple Labs, впритул наблизився до фіналу протистояння з Комісією з цінних паперів США (SEC), яка звинувачувала компанію у порушенні правил торгівлі цінними паперами. Крім того, Ripple Labs має намір запустити власний стейблкоїн RLUSD, що теж стало позитивним сигналом для інвесторів.
Solana у 2024 році стала однією з найбільш динамічно зростальних блокчейн-мереж. Також на її базі запустили чимало нових криптопроєктів, насамперед мемкоїнов, що зумовило зростання котирувань SOL.
Якщо говорити про мемкоїни (токени на основі інтернет-мемів), однією з перших таких криптовалют був Dogecoin. Він з’явився ще у 2013 році, але особливої популярності набув у 2021-му, коли на нього звернув увагу Ілон Маск. Бізнесмен тоді кількома своїми твітами розігнав ціну токена, яка піднялась майже до 0,74 дол. І хоча Маск до проєкту Dogecoin прямого стосунку не має, він вочевидь досі небайдужий до цього мема. Недарма новий департамент ефективності в адміністрації США, який очолив Ілон Маск, отримав співзвучну абревіатуру D.O.G.E.
Разом з Dogecoin настав зірковий час і для інших мемкоїнів. Вони стали свого роду культурним явищем та привернули увагу відомих людей. З листопада 2024 року такі токени, як Pepe, Shiba Inu та BONK, продемонстрували зростання на 264%, 105% та 260% відповідно.
Навіть Дональд Трамп не зміг пройти повз і напередодні інавгурації запустив власний мемтокен TRUMP, який за лічені години злетів у ціні більш ніж на 180%.
Короткий перепочинок перед новим зростанням
Експерти та криптоентузіасти пропонують різні сценарії для ринку на 2025 рік – від продовження висхідної хвилі та зростання ціни біткоїна до 150-200 тис. дол. до його стрімкого обвалу до 20-30 тис. дол.
І хоча біткоїн у лютому опустився нижче 100 тис. дол., поки що здійснюються прогнози, за якими зростала головна цифрова валюта.
Інвестиційний американський банк Goldman Sachs ще у 2022 році заявив про те, що протягом наступних п’яти років біткоїн подолає позначку у 100 тис. дол. Аналогічний прогноз у 2023-му озвучила британська фінансова корпорація Standard Chartered, яка буквально передбачила майбутнє, повідомивши, що біткоїн наприкінці 2024 року зросте до 100 тис. дол.
Голово аналітичної платформи Cryptoquant Кі Янг Джу вважає, що бичачий цикл збережеться на крипторинку протягом 2025 року і подальше зростання неминуче. А експерти Galaxy Research впевнені у тому, що до кінця року ціна біткоїна може досягти 185 тис. дол. А ось директор із товарної стратегії Bloomberg Intelligence Майк Макглоун менш оптимістичний і попереджає, що падіння біткоїна до 50 тис. дол. теж цілком імовірне.
Якщо дивитися глобальніше, то рух ринку загалом і вартість биткоїна зокрема залежатимуть від поширення криптовалют у суспільстві, від розвитку технології блокчейна та її практичного застосування і від змін у регулюванні індустрії цифрових активів.
Важливо не забувати про кореляцію крипторинку з фондовими біржами та загальною макроекономічною ситуацією у світі. Якщо індекс S&P 500 починає падати, ціна біткоїна слідує за ним, а коли у США чи ЄС виходять позитивні дані про рівень інфляції, криптовалюти зростають.
Крім того, криптовалютний ринок схильний до маніпуляцій. А істерія навколо мемкоїнів, на думку експертів, може завдати індустрії шкоди, оскільки більшість альткоїнів, які потрапляють на біржі, злітають виключно на хайпі і так само швидко зникають. І це сильно підриває довіру інвесторів до криптовалюти.
Згадаймо той самий токен TRUMP. Протягом доби від моменту запуску його капіталізація зросла з 1,73 млрд дол. до 14,8 млрд дол., після чого почала падати і до кінця лютого скоротилася до 3,64 млрд дол. Ціна TRUMP з максимуму 19 січня на рівні 74 дол. упала за місяць більш ніж у чотири рази.
Що найкумедніше, дружина президента США Меланія Трамп, яка слідом за чоловіком анонсувала власний токен MELANIA, зазнала фіаско. Досягши ціни у 13,7 дол. 20 січня, цей мемкоїн до кінця лютого схуд до 1,2 дол., а його капіталізація упала майже втричі.
Поза тим криптовалюти – це, як і раніше, спекулятивний інструмент. Тому будь-які прогнози про ціну біткоїна та інших токенів слід сприймати критично і з певним скепсисом. Але те, що криптоіндустрія стала невід’ємною частиною глобальної економіки, незаперечний факт.
ObmenAT24, аналітики криптофіатного обмінного сервісу
Рівень розвитку криптовалютних сервісів в Україні є значним, проте залишається простір для вдосконалення. За різними даними, трохи більш ніж 10% дорослого населення України здійснювали операції з криптовалютами, а серед представників молодших поколінь показник перевищує 50-60%. Це свідчить про високе проникнення цифрових активів та операцій з ними у сучасне життя. Попри те що у 2025 році лише очікується прогрес у розвитку законодавства у сфері ринку віртуальних активів, уже спостерігається зростання кількості та масштабу операцій українців із криптовалютами. Розвиток індустрії відбувається завдяки активній роботі українських операторів цього ринку, які знаходять способи адаптуватися до поточних умов. Як, наприклад, кастомізована криптофіатна платформа ObmenAT24, що обслуговує понад мільйон клієнтів, гарантує швидкі, конфіденційні та безпечні операції з криптовалютами, працюючи з різними платіжними інструментами, серед яких класичні карткові та банківські перекази (IBAN, SWIFT), готівка, електронні гаманці, а також Google/Apple Pay та Revolut Pay. Це дає змогу користувачам сервісу ObmenAT24 здійснювати операції обміну крипто- та фіатних валют зручним для них способом через мережу партнерів сервісу в 29 містах України та 40 столицях світу на чотирьох континентах. Український ринок криптовалютних сервісів не просто розвинений, а доволі висококонкурентний: лише у сфері обміну криптовалют в Україні доступні сервіси десятків операторів різного масштабу. Попри відсутність чітких і повних регуляторних рамок, користувачам криптовалютних сервісів в Україні доступні послуги криптовалютних бірж, криптофіатних обмінників та інших сервісів, що забезпечують доступ до цифрових активів та операцій з ними. Втім, на жаль, через нечітке законодавче регулювання навіть українські оператори криптовалютного ринку обирають юрисдикцією для реєстрації інші країни, через що Україна втрачає величезний потенціал стати регіональним криптохабом, отримати ще один драйвер для зростання економіки та наповнення бюджету. Впровадження чіткої та повної нормативно-правової бази стане потужним драйвером подальшого зростання індустрії завдяки можливості легальної інтеграції криптовалют у фінансову систему країни та інтеграції операцій з криптоактивами до традиційної фінансової системи та розрахунків.