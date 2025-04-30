Зростання неминуче: куди рухається і чим живе криптовалютний ринок у 2025 році

2025-й буде непростим і принесе індустрії цифрових активів не лише різкі злети, а й падіння. «ТОП-100» дослідив, куди рухається і чим живе криптовалютний ринок у 2025 році.

Крипторинок ось уже понад три місяці демонструє стійкий бичачий тренд. Стартовою точкою зростання можна вважати 5 серпня 2024 року, коли біткоїн (BTC) відштовхнувся від рівня у 49 тис. дол. (тут і далі під доларом мається на увазі стейблкоїн Tether. – Ред.) і почав висхідний рух.

Але основний імпульс ринку дали вибори США. Саме з листопада 2024-го розпочався стрімкий зліт, внаслідок якого біткоїн через місяць пробив психологічну позначку у 100 тис. дол., а у січні 2025-го оновив історичний максимум і досяг 109,4 тис. дол.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку також зросла до рекордних обсягів: якщо восени 2024 року вона була на рівні приблизно 2 трлн дол., то у січні-лютому 2025-го вже в діапазоні 3,2-3,5 трлн дол.

Прогнозувати курс криптовалют, зокрема біткоїна, складно і, я б сказав, неможливо як через високу волатильність ринку, так і через вплив багатьох інших чинників. І хоча деякі аналітики вважають, що біткоїн увійшов у ведмежу фазу, ми у Binance налаштовані оптимістично й переконані, що ринок досі перебуває у бичачому циклі. На динаміку курсу можуть впливати як макроекономічна політика, зміни у регулюванні, зростання інституційного прийняття, так і розвиток блокчейн-технологій. Попри певну невизначеність, біткоїн зберігає довгостроковий потенціал зростання і продовжує привертати увагу інвесторів. Водночас мемкоїни цього року продовжують привертати увагу роздрібних інвесторів, залишаючись значущою частиною криптовалютного ринку, хоча їхня роль поступово змінюється. Попри репутацію «жартівливих» або лише спекулятивних активів, вони закріпилися як повноцінний інвестиційний інструмент. Основний рушій їхньої популярності — хайп, а не фундаментальна цінність, що робить ці активи перспективними й водночас надзвичайно ризикованими. Історія вже неодноразово демонструвала, що їхня вартість може різко злетіти, але так само швидко впасти буквально за кілька годин. Для більшості роздрібних інвесторів важливо проявляти максимальну обережність. Низька прозорість багатьох мемкоїнів потребує ретельного аналізу: слід вивчати ліквідність, репутацію у спільноті та токеноміку. Попри регулярне поповнення ринку мемкоїнів новими проєктами, лише деякі з них дійсно досягають успіху. Кирило Хом’яков Регіональний голова Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці





Ефект Трампа

Збіг зростання біткоїна з приходом до влади у США Дональда Трампа не випадковий. Ще у своїх передвиборчих заявах чинний американський президент вирізнявся досить ліберальною риторикою на адресу цифрових активів – від обіцянок зробити США світовою столицею криптовалют до намірів створити національний біткоїн-резерв. Тож коли Трамп отримав відчутну перевагу, ринок пішов угору.

До криптовалютних перегонів активно долучилися інвестиційні фонди та інші великі гравці, які лише підігрівали зростання. Наприклад, американська компанія MicroStrategy до листопада 2024 року накопичила біткоїнів на суму приблизно 30 млрд дол. (за курсом на той час), інвестиційна компанія BlackRock володіла біткоїнами на 25,6 млрд дол., а найбільша майнінг-компанія США MARA акумулювала біткоїнів на 2,5 млрд дол.

Після зростання ціни головної криптовалюти збільшилася і її домінація (частка) на ринку. За даними Coinmarketcap, у лютому 2025 року вперше за чотири роки домінація біткоїна перевищила 60%, тоді як роком раніше цей показник був на 10 в. п. нижче.

Ця тенденція свідчить про те, що багато інвесторів купують біткоїн на тривалий термін, розраховуючи на подальше зростання його вартості.

Мемкоїни наступають

Альткоїни також ставлять цінові рекорди. Токени з топ-10 найбільших за обсягами капіталізації, згідно з даними Coinmarketcap, показали таке зростання від початку листопада 2024 року:

Etherium (ETH) – +72%, пік ціни припав на 16 грудня 2024-го і становив 4,1 тис. дол.;

– +72%, пік ціни припав на 16 грудня 2024-го і становив 4,1 тис. дол.; Ripple (XRP) – +587%, пік ціни припав на 16 січня 2025-го і становив 3,4 дол.;

– +587%, пік ціни припав на 16 січня 2025-го і становив 3,4 дол.; Solana (SOL) – +89%, пік ціни припав на 19 січня 2025-го і становив 296 дол.;

– +89%, пік ціни припав на 19 січня 2025-го і становив 296 дол.; BNB – +44%, пік ціни припав на 4 грудня 2024-го і становив 794 дол.;

– +44%, пік ціни припав на 4 грудня 2024-го і становив 794 дол.; Dogecoin (DOGE) – +241%, пік ціни припав на 8 грудня 2024-го і становив 0,48434 дол.

Разюче зростання Ripple багато в чому було зумовлено тим, що засновник токена, компанія Ripple Labs, впритул наблизився до фіналу протистояння з Комісією з цінних паперів США (SEC), яка звинувачувала компанію у порушенні правил торгівлі цінними паперами. Крім того, Ripple Labs має намір запустити власний стейблкоїн RLUSD, що теж стало позитивним сигналом для інвесторів.

Solana у 2024 році стала однією з найбільш динамічно зростальних блокчейн-мереж. Також на її базі запустили чимало нових криптопроєктів, насамперед мемкоїнов, що зумовило зростання котирувань SOL.

Якщо говорити про мемкоїни (токени на основі інтернет-мемів), однією з перших таких криптовалют був Dogecoin. Він з’явився ще у 2013 році, але особливої популярності набув у 2021-му, коли на нього звернув увагу Ілон Маск. Бізнесмен тоді кількома своїми твітами розігнав ціну токена, яка піднялась майже до 0,74 дол. І хоча Маск до проєкту Dogecoin прямого стосунку не має, він вочевидь досі небайдужий до цього мема. Недарма новий департамент ефективності в адміністрації США, який очолив Ілон Маск, отримав співзвучну абревіатуру D.O.​G.​E.​

Разом з Dogecoin настав зірковий час і для інших мемкоїнів. Вони стали свого роду культурним явищем та привернули увагу відомих людей. З листопада 2024 року такі токени, як Pepe, Shiba Inu та BONK, продемонстрували зростання на 264%, 105% та 260% відповідно.

Навіть Дональд Трамп не зміг пройти повз і напередодні інавгурації запустив власний мемтокен TRUMP, який за лічені години злетів у ціні більш ніж на 180%.

Головну роль у зміні правил гри на ринку криптовалют зіграли великі інституційні інвестори, які прийшли із суттєвим фінансовим капіталом. Вони вже інтегрують біткоїн у свої ризикові моделі, що запускає ефект доміно для всієї індустрії. Згадаймо: все почалося з компанії MicroStrategy, яка першою зробила ставку на BTC. Невдовзі за нею підтягнулися іншіамериканські корпорації, а кульмінацією став вихід на цей ринок найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock. Водночас попит на біткоїн зараз перевищує темпи його видобутку: інституціонали скуповують BTC швидше, ніж майнери, які його добувають. І враховуючи обмежену емісію, це ще більше підсилює дефляційну природу біткоїна. Цей тренд триває вже понад рік, а його наслідки ще можуть здивувати багатьох. На мою думку, цей ціновий тренд буде лише набирати обертів. Зростання пов’язане з кількома чинниками. У США з’явилися прокриптові політики, які розуміють перспективи цього ринку. Другим важливим чинником є регуляторний розвиток. З 2025 року в ЄС повноцінно запустилася MiCA — нова законодавча база, яка регулює діяльність, повʼязану з криптовалютою. Це відкриє двері для Web3-компаній, спростить їхню взаємодію з традиційними фінансами та допоможе залучити ще більше капіталу. Втім, зростання цифрових активів буде поступовим, без різких стрибків. Ринок загалом став менш волатильним, ніж був 5-8 років тому. Тепер, після появи на ринку таких гравців, як BlackRock та інших інституціоналів, ситуація змінилася. Вони уміють розпоряджатися своїми активами, зокрема не вкладають «останні гроші» та не панікують на корекціях. Що більше великих гравців, то стабільніший ринок. Тому хаотичних гірок зразка 2017 року ми вже, ймовірно, не побачимо. Володимир Носов Засновник та президент WhiteBIT Group

Короткий перепочинок перед новим зростанням

Експерти та криптоентузіасти пропонують різні сценарії для ринку на 2025 рік – від продовження висхідної хвилі та зростання ціни біткоїна до 150-200 тис. дол. до його стрімкого обвалу до 20-30 тис. дол.

І хоча біткоїн у лютому опустився нижче 100 тис. дол., поки що здійснюються прогнози, за якими зростала головна цифрова валюта.

Інвестиційний американський банк Goldman Sachs ще у 2022 році заявив про те, що протягом наступних п’яти років біткоїн подолає позначку у 100 тис. дол. Аналогічний прогноз у 2023-му озвучила британська фінансова корпорація Standard Chartered, яка буквально передбачила майбутнє, повідомивши, що біткоїн наприкінці 2024 року зросте до 100 тис. дол.

Голово аналітичної платформи Cryptoquant Кі Янг Джу вважає, що бичачий цикл збережеться на крипторинку протягом 2025 року і подальше зростання неминуче. А експерти Galaxy Research впевнені у тому, що до кінця року ціна біткоїна може досягти 185 тис. дол. А ось директор із товарної стратегії Bloomberg Intelligence Майк Макглоун менш оптимістичний і попереджає, що падіння біткоїна до 50 тис. дол. теж цілком імовірне.

Якщо дивитися глобальніше, то рух ринку загалом і вартість биткоїна зокрема залежатимуть від поширення криптовалют у суспільстві, від розвитку технології блокчейна та її практичного застосування і від змін у регулюванні індустрії цифрових активів.

Важливо не забувати про кореляцію крипторинку з фондовими біржами та загальною макроекономічною ситуацією у світі. Якщо індекс S&P 500 починає падати, ціна біткоїна слідує за ним, а коли у США чи ЄС виходять позитивні дані про рівень інфляції, криптовалюти зростають.

Крім того, криптовалютний ринок схильний до маніпуляцій. А істерія навколо мемкоїнів, на думку експертів, може завдати індустрії шкоди, оскільки більшість альткоїнів, які потрапляють на біржі, злітають виключно на хайпі і так само швидко зникають. І це сильно підриває довіру інвесторів до криптовалюти.

Згадаймо той самий токен TRUMP. Протягом доби від моменту запуску його капіталізація зросла з 1,73 млрд дол. до 14,8 млрд дол., після чого почала падати і до кінця лютого скоротилася до 3,64 млрд дол. Ціна TRUMP з максимуму 19 січня на рівні 74 дол. упала за місяць більш ніж у чотири рази.

Що найкумедніше, дружина президента США Меланія Трамп, яка слідом за чоловіком анонсувала власний токен MELANIA, зазнала фіаско. Досягши ціни у 13,7 дол. 20 січня, цей мемкоїн до кінця лютого схуд до 1,2 дол., а його капіталізація упала майже втричі.

Поза тим криптовалюти – це, як і раніше, спекулятивний інструмент. Тому будь-які прогнози про ціну біткоїна та інших токенів слід сприймати критично і з певним скепсисом. Але те, що криптоіндустрія стала невід’ємною частиною глобальної економіки, незаперечний факт.

ObmenAT24, аналітики криптофіатного обмінного сервісу