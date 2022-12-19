Фокус на автономності: смартфони серії POVA

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Бренд TECNO Mobile , що постачає на український ринок телефони, смартфони, планшети, аксесуари, повідомляє про розширення лінійки смартфонів POVA із потужними акумуляторами.

Смартфони серії TECNO POVA з потужними батареями зараз особливо актуальні, бо знадобляться багатьом — і тим, хто має думати як залишатися на зв’язку навіть у несприятливих умовах блекаутів, і тим, хто турбується про своїх близьких, і тим, хто мріє про гарного друга для дозвілля на ігровому майданчику “стратегій” та “екшнів”.

Влітку 2022 лінійка супервитривалих смартфонів POVA від Tecno Mobile оновилася моделлю POVA 3 із ємною батареєю на 7000 мАг, оптимізованим ігровим режимом та нестандартним індикатором сповіщень у вигляді широкої полоси з підсвіченням.

Представлена восени 2022 року модель POVA Neo 2 зміщує акценти: цей витривалий смартфон із батареєю 7000 мАг не лише допоможе побити рекорди в мобільних іграх, а й стає вибором №1 за умов відключень світла, бо може забезпечити до 3 діб повноцінної роботи від одного заряду.

Чому українці віддають перевагу POVA Neo 2?

• Надпотужна батарея ємністю 7000 мАг

Головною особливістю моделі є гарантована робота гаджету протягом майже 3 діб. І це при 12-15 годинах активного екрану, або 10-12 годинах роботи екрану в режимі 90 Гц та із максимальною яскравістю. В комплекті зі смартфоном користувач отримує 18-ватний зарядний пристрій Flash Charge.

• Дисплей HD з діагоналлю 6,82 дюйма та частотою оновлення до 90 Гц

Чудова деталізація та природні кольори, плавна графіка і неймовірний ефект занурення в зображення. Якщо ж забажаєте сховати від сторонніх очей будь-яку ділянку екрана, можна скористатися режимом конфіденційності. Є можливість увімкнути режим керування однією рукою, щоб було зручніше оперувати таким великим екраном. Висока частота оновлень 90 Гц значно покращить враження від мобільних ігор.

• Великий обсяг пам’яті, підтримка карти пам’яті додатково до 2 SIM і можливості розширення оперативної пам’яті за допомогою технології

Модель постачається на ринок в 2 версіях пам’яті 4/64 ГБ + 6/128 ГБ, обсяг оперативної пам’яті можна за потреби збільшити, додавши ще до 5 ГБ залежно від версії. Смартфон оптимізовано под ресурсоємні та багатозадачні сценарії використання.

• Безпека у найширшому сенсі

Широкий спектр опцій блокування, технологія запобігання короткому замиканню за допомогою безпечних акумуляторів STS. Доступне зручне розблокування різними способами: кнопкою на торці смартфону, дотиком пальця на екрані і за допомогою сканера обличчя, що спрацьовує навіть в абсолютній темряві.

• Нетривіальний Дизайн

Смартфон пригортає увагу ергономічністю рішення, і незвичайним дзеркально оздобленим дизайном блоку з камерами. А ще досить продуманою компоновкою елементів по всьому смартфону – на торцях, екрані, задній поверхні. Солідні габарити та розмір екрану не відчуваються завеликими чи громіздкими, а кольори, матеріали та якість збірки залишають позитивне враження при першому знайомстві.

У грудні 2022 з урахуванням зростання попиту на автономність асортимент моделей серії POVA розширився ще однією новинкою POVA 4.

Акумулятор POVA 4 на 6000 мАг заряджається на 20% всього за 20 хвилин, за допомогою комплектного пристрою швидкої зарядки на 18 Вт. 20 % заряду батареї дозволять смартфону пропрацювати ще 12 годин із увімкненим інтернетом, або більше 3 годин грати у мобільні ігри, або ж дивитися відео на YouTube протягом 4 годин.

Особливостями новинки стали:

Основна камера на 50 Мп із технологіями штучного інтелекту та вдосконаленими HDR та портретним режимами зйомки

Технологія захисту від перегрівання на базі багатошарового графітового тепловідведення від основних елементів пристрою: акумулятора, материнської плати, зовнішньої панелі.

Великий екран з частотою оновлення 90 Гц

Всі смартфони серії POVA з рекордними показниками автономності можна придбати в онлайн-ритейлі, роздрібних мережах, салонах-магазинах мереж мобільних операторів.

Роздрібні ціни

POVA 3 7999 грн

POVA Neo 2 Ціну знижено! 6999грн стара ціна, 6499 грн промо

POVA 4 Новинка! 8999 грн