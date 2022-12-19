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Фокус на автономності: смартфони серії POVA

Фокус на автономності: смартфони серії POVA
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Бренд TECNO Mobile, що постачає на український ринок телефони, смартфони, планшети, аксесуари, повідомляє про розширення лінійки смартфонів POVA із потужними акумуляторами.

Смартфони серії TECNO POVA з потужними батареями зараз особливо актуальні, бо знадобляться багатьомі тим, хто має думати як залишатися на зв’язку навіть у несприятливих умовах блекаутів, і тим, хто турбується про своїх близьких, і тим, хто мріє про гарного друга для дозвілля на ігровому майданчику “стратегій” та “екшнів”. 

Влітку 2022 лінійка супервитривалих смартфонів POVA від Tecno Mobile оновилася моделлю POVA 3 із ємною батареєю на 7000 мАг, оптимізованим ігровим режимом та нестандартним індикатором сповіщень у вигляді широкої полоси з підсвіченням.

Представлена восени 2022 року модель POVA Neo 2 зміщує акценти: цей витривалий смартфон із батареєю 7000 мАг не лише допоможе побити рекорди в мобільних іграх, а й стає вибором №1 за умов відключень світла, бо може забезпечити до 3 діб повноцінної роботи від одного заряду. 

Фото 2 — Фокус на автономності: смартфони серії POVA

Чому українці віддають перевагу POVA Neo 2? 

Надпотужна батарея ємністю 7000 мАг 

Головною особливістю моделі є гарантована робота гаджету протягом майже 3 діб. І це при 12-15 годинах активного екрану, або 10-12 годинах роботи екрану в режимі 90 Гц та із максимальною яскравістю. В комплекті зі смартфоном користувач отримує 18-ватний зарядний пристрій Flash Charge.

Дисплей HD з діагоналлю 6,82 дюйма та частотою оновлення до 90 Гц 

Чудова деталізація та природні кольори, плавна графіка і неймовірний ефект занурення в зображення. Якщо ж забажаєте сховати від сторонніх очей будь-яку ділянку екрана, можна скористатися режимом конфіденційності. Є можливість увімкнути режим керування однією рукою, щоб було зручніше оперувати таким великим екраном. Висока частота оновлень 90 Гц значно покращить враження від мобільних ігор.

Великий обсяг пам’яті, підтримка карти пам’яті додатково до 2 SIM і можливості розширення оперативної пам’яті за допомогою технології 

Модель постачається на ринок в 2 версіях пам’яті 4/64 ГБ + 6/128 ГБ, обсяг оперативної пам’яті можна за потреби збільшити, додавши ще до 5 ГБ залежно від версії. Смартфон оптимізовано под ресурсоємні та багатозадачні сценарії використання.

Безпека у найширшому сенсі 

Широкий спектр опцій блокування, технологія запобігання короткому замиканню за допомогою безпечних акумуляторів STS. Доступне зручне розблокування різними способами: кнопкою на торці смартфону, дотиком пальця на екрані і за допомогою сканера обличчя, що спрацьовує навіть в абсолютній темряві. 

• Нетривіальний Дизайн 

Смартфон пригортає увагу ергономічністю рішення, і незвичайним дзеркально оздобленим дизайном блоку з камерами. А ще досить продуманою компоновкою елементів по всьому смартфону – на торцях, екрані, задній поверхні. Солідні габарити та розмір екрану не відчуваються завеликими чи громіздкими, а кольори, матеріали та якість збірки залишають позитивне враження при першому знайомстві.

У грудні 2022 з урахуванням зростання попиту на автономність асортимент моделей серії POVA розширився ще однією новинкою POVA 4. 

Акумулятор POVA 4 на 6000 мАг заряджається на 20% всього за 20 хвилин, за допомогою комплектного пристрою швидкої зарядки на 18 Вт. 20 % заряду батареї дозволять смартфону пропрацювати ще 12 годин із увімкненим інтернетом, або більше 3 годин грати у мобільні ігри, або ж дивитися відео на YouTube протягом 4 годин.

Особливостями новинки стали:

  • Основна камера на 50 Мп із технологіями штучного інтелекту та вдосконаленими HDR та портретним режимами зйомки
  • Технологія захисту від перегрівання на базі багатошарового графітового тепловідведення від основних елементів пристрою: акумулятора, материнської плати, зовнішньої панелі. 
  • Великий екран з частотою оновлення 90 Гц

Всі смартфони серії POVA з рекордними показниками автономності можна придбати в онлайн-ритейлі, роздрібних мережах, салонах-магазинах мереж мобільних операторів.

Роздрібні ціни

POVA 3 7999 грн

Фото 3 — Фокус на автономності: смартфони серії POVA

POVA Neo 2 Ціну знижено!  6999грн стара ціна, 6499 грн промо

Фото 4 — Фокус на автономності: смартфони серії POVA

POVA 4  Новинка! 8999 грн