Через які помилки готелі втрачають гроші?

Редакція Delo.ua розбирається, чому готелі з високою заповнюваністю номерів нерідко показують низький прибуток. За оцінками галузевих консультантів, сукупно операційні прорахунки можуть «з'їдати» до 15–20% валового операційного прибутку готелю. І найчастіше це не одна велика проблема, а сума дрібних, непомітних на перший погляд втрат у щоденних процесах.

1. Ручне управління бронюваннями

Значна частина невеликих готелів досі веде облік номерів у журналах або Excel-таблицях. Це створює прямий ризик овербукингу, помилок у даних гостей і пропущених заявок. Особливо у високий сезон, коли статус номерів змінюється по кілька разів на день. Ручне адміністрування також ускладнює контроль за історією змін і відкриває простір для зловживань з боку персоналу.

Що треба змінити

Перейти на PMS-систему (property management system), яка оновлює статуси номерів у реальному часі та автоматично фіксує всі операції.

2. Негнучке ціноутворення

Багато готелів досі працюють за фіксованим тарифом протягом усього року або змінюють ціну лише двічі: на високий і низький сезон. Без аналізу реального попиту, місцевих подій і цін конкурентів готель регулярно втрачає гроші в обидва боки. Таким чином, завищена ціна залишає номери порожніми, а занижена гальмує дохід саме тоді, коли попит найвищий.

Що треба змінити

Впровадити динамічне ціноутворення (dynamic pricing) з переглядом тарифів щотижня на основі прогнозу попиту.

3. Неконтрольовані витрати на F&B

Ресторанний напрямок у готелях, курортах і гольф-клубах часто сприймають як обов'язковий сервіс, а не джерело прибутку. На практиці кухня без стандартизованих рецептур, контролю порцій і аналізу продажів стабільно втрачає 4–10% харчових витрат на відходах. Особливо на сніданкових буфетах, де перевиробництво є типовою проблемою.

Що треба змінити

Запровадити щоденний облік списань, стандартизувати рецептури та переглянути меню на основі реальних даних продажів, прибираючи низькомаржинальні позиції.

4. Комунальні та експлуатаційні витрати

Витрати на електроенергію, воду й опалення зазвичай становлять 3–6% від виручки готелю, але переважна більшість закладів не веде системного моніторингу споживання. Так само реактивне усунення несправностей, як-то протікання, несправний термостат, зношене покриття обходиться в 3–4 рази дорожче за планове обслуговування.

Що треба змінити

Провести енергоаудит, встановити розумні термостати у вільних номерах і скласти графік профілактичного обслуговування замість реагування по факту поломки.

Загалом типові прогалини в управлінні витратами можна звести до кількох груп:

відсутність систем обліку споживання ресурсів і сировини;

ручне, а не автоматизоване відстеження запасів (мінібар, засоби гігієни, F&B-склад);

закупівлі у постійних постачальників без щорічного перегляду умов і порівняння цін на ринку.

5. Неефективне управління персоналом

Витрати на персонал становлять 30–40% операційних витрат готелю. Складання графіків «за звичкою», а не на основі прогнозу заповнюваності, призводить до понаднормових виплат у одні дні й нестачі рук — у інші. За оцінками галузі, готелі, які не узгоджують штат із реальним попитом, переплачують на фонді оплати праці 6–12%.

Що треба змінити

Формувати графіки на 2–3 тижні вперед на основі прогнозу заповнюваності, а не історичного шаблону.

6. Комісійна залежність від OTA

Онлайн-агрегатори бронювань (Booking.com, Agoda, Expedia) залишаються важливим каналом продажів, але надмірна залежність від них суттєво знижує маржу.

Готелі, які отримують понад 40% бронювань через OTA, фактично сплачують комісію, якої можна було б уникнути за рахунок прямих звернень. До того ж без системи керування каналами (Channel Manager) ручне оновлення тарифів і кількості вільних номерів на кожній платформі окремо створює ризик овербукингу і штрафів за скасування.

Що треба змінити

Інвестувати в прямі канали бронювання (власний сайт, програми лояльності) і підключити Channel Manager для автоматичної синхронізації даних між усіма OTA.

7. Застаріла фінансова звітність

Чимало готелів досі отримують фінансові звіти через три-чотири тижні після завершення місяця. За цей час проблему, яка щодня «з'їдала» прибуток, ніхто не помічав.

Без щотижневого доступу до ключових показників (GOP, GOPPAR, результатів по відділах), власник дізнається про втрати вже постфактум, коли виправити щось складніше і дорожче.

Що треба змінити

Перейти на хмарну систему обліку з тижневими дашбордами ключових показників, які показують динаміку й відхилення від плану.

Порівняти традиційний і сучасний підходи до управління готелем можна так:

облік і бронювання — журнали та Excel проти PMS-системи з оновленням у реальному часі;

ціноутворення — фіксовані тарифи проти динамічного ціноутворення на основі попиту;

звітність — місячні звіти постфактум проти щотижневих автоматичних дашбордів.

Жодна з цих семи проблем не є критичною сама по собі, тому їх рідко помічають вчасно. Але в сумі вони формують той самий розрив між високою заповнюваністю номерів і низьким реальним прибутком, з яким стикається значна частина готельного бізнесу. Власникам, які хочуть зупинити цей відтік коштів, варто почати не з усіх семи напрямів одразу, а з фінансового аудиту останніх кількох місяців, і визначити одну-дві зони, де втрати найбільш відчутні.