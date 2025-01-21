Мобільні аптечні пункти Аптека 9‑1‑1: рік від запуску проєкту

В умовах широкомасштабної війни українці щодня стикаються з величезною кількістю викликів, серед яких особливо гострим є питання доступу до медичної допомоги та життєво необхідних ліків. Для сотень тисяч мешканців прифронтових територій доступ до необхідних медикаментів є справжнім випробуванням. Саме тому запуск першого в Україні мобільного аптечного пункту (МАП) мережею Аптека 9-1-1 став не лише інноваційним рішенням, а й надзвичайно важливою соціальною ініціативою. 9‑1‑1

Соціальна місія

Довгоочікуваним поштовхом для реалізації проєкту стала постанова уряду України від 4 серпня 2023 року, яка дозволила створення мобільних аптечних пунктів у сільській місцевості. І вже 18 січня 2024 року на Харківщині розпочав роботу перший МАП Аптека 9-1-1, урочисте відкриття якого відбулося за участі Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. На той момент лише 11% сіл мали власні аптеки, а мешканці понад 20 тисяч населених пунктів були змушені долати десятки кілометрів, щоб придбати необхідні ліки. В умовах війни ця проблема стала ще гострішою через пошкодження інфраструктури та закриття багатьох аптечних закладів.

"Мобільні аптечні пункти – це більше, ніж просто аптеки на колесах. Це наш внесок у підтримку стійкості українців в умовах війни", – наголошує Ольга Орач, заступниця керівника сектору корпоративних питань та юридичної практики мережі Аптека 9-1-1.

Від першого МАПу до розгалуженої мережі

Відкриття першого мобільного аптечного пункту на Харківщині стало поворотним моментом у забезпеченні доступності ліків на прифронтових територіях області. Побачили великий попит на послуги МАП, адже люди в багатьох населених пунктах не мають змоги придбати ліки, не можуть дістатися до найближчих аптек через відсутність транспортної інфраструктури. Ці чинники спонукали до розширення проєкту.

3 квітня 2024 року розпочав роботу другий мобільний аптечний пункт на Харківщині, а з 12 серпня 2024 року проєкт розширився також на Херсонську область. Сьогодні три МАПи Аптека 9-1-1 працюють у найскладніших умовах, забезпечуючи ліками 146 населених пунктів, а саме:

· На Харківщині два МАПи обслуговують 92 населені пункти у семи громадах: Барвінківській, Балакліївській, Борівській, Шевченківській, Великобурлуцькій, Красноградській та Старосалтівській.

· На Херсонщині мобільний пункт забезпечує ліками 54 населені пункти Великоолександрівської, Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Борозенської, Кочубейської та Милівської громад.

Проєкт реалізовано у тісній співпраці з МОЗ України, Держлікслужбою та військовими адміністраціями Харківської та Херсонської областей. Маршрути щотижня узгоджуються з урахуванням безпекової ситуації, що забезпечує стабільну роботу та захист персоналу в умовах активних бойових дій.

Більше, ніж просто аптека

Кожен мобільний аптечний пункт – це повноцінна сучасна аптека, створена з урахуванням усіх вимог до фармацевтичного забезпечення. Автівки оснащено:

· спеціальними аптечними меблями для зручного розташування медикаментів;

· системою кондиціонування для підтримання температури не вище 25°C;

· холодильним устаткуванням для зберігання термолабільних ліків;

· генераторами та обладнанням Starlink для безперебійної роботи;

· касовими апаратами та всім необхідним для обслуговування електронних рецептів, в тому числі – за програмою "Доступні ліки".

Особливе значення має можливість отримати ліки за програмою реімбурсації "Доступні ліки". За рік роботи три МАПи сумарно обслужили понад 3100 рецептів: понад 2500 на Харківщині та понад 600 на Херсонщині. Це означає, що тисячі пацієнтів з хронічними захворюваннями отримали доступ до життєво необхідних препаратів.

Можливість отримати лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, цукрового та нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, а також знеболювальні препарати для паліативних хворих за програмою "Доступні ліки" стала справжнім порятунком для багатьох, особливо літніх людей у селищах прифронтової Харківщини та Херсонщини. Також, у всіх МАПах є можливість розрахуватися карткою "єПідтримка", що робить ліки ще доступнішими для населення.

Щодня команди мобільних аптек демонструють неймовірну відвагу та відданість своїй справі. Вони долають пошкоджені дороги, об'їжджають зруйновані мости, працюють у населених пунктах, що можуть потрапити під обстріл. Фармацевти та водії, одягнені в бронежилети та захисні шоломи, забезпечують безперервну роботу аптек навіть у найскладніших умовах.

"Знайти спеціалістів, готових працювати в таких умовах, – непросте завдання. Команди МАПів – це досвідчені фахівці, які не просто виконують свою роботу, а щодня здійснюють справжню місію з підтримки здоров'я людей у непростих умовах. Їхня відданість справі викликає щире захоплення", – розповідає Ольга Орач.

Результати року та плани на майбутнє

За рік роботи мобільних аптечних пунктів їхніми послугами скористалися понад 21 000 пацієнтів. За цими цифрами – тисячі історій людей, які отримали доступ до необхідних ліків після місяців окупації. Особливо зворушливими є реакції літніх людей, які більше не мусять долати великі відстані за життєво важливими препаратами.

Розуміючи важливість цієї соціальної ініціативи, Аптека 9-1-1 продовжує розширювати географію проєкту. У найближчих планах – запуск нового мобільного аптечного пункту в Сумській області. Це дозволить забезпечити доступ до ліків мешканцям територій, де через близькість воєнних дій відсутня традиційна аптечна інфраструктура.

"Підсумовуючи рік роботи МАПів, ми бачимо, що проєкт є яскравим прикладом того, як український бізнес може бути реальною силою підтримки та стійкості в найскладніших умовах", – коментує “Аптека 9-1-1”.

Проєкт мобільних аптечних пунктів став взірцем того, як соціально відповідальний бізнес може ефективно відповідати на виклики воєнного часу. Це, в першу чергу, про турботу, підтримку та надію для тисяч українців, які опинилися в епіцентрі воєнних подій.

Досвід роботи МАПів закладає основу для створення більш стійких та адаптивних систем надання фармацевтичної допомоги в зонах конфлікту. Це інноваційне рішення, яке не лише допомагає долати поточні труднощі, але й формує нові стандарти соціальної відповідальності бізнесу в умовах війни.