Німецький MB-Holding допомагатиме МОЗ України у модернізації медичної інфраструктури та збільшить свої інвестиції

27 жовтня 2023 року “MB-Holding”, провідний світовий лідер в галузі переробки рослинної сировини, разом із українським дочірнім підприємством ПрАТ “Ліктрави” оголосили про підписання стратегічного Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю з Міністерством охорони здоровʼя України.

Метою цієї угоди є розширення програми підтримки України з боку “MB-Holding”, зокрема створення належних умов для реабілітації пацієнтів Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку», а також забезпечення сприятливого середовища для додаткових інвестицій “MB-Holding” в економіку України та розширення її експортних можливостей.

У межах благодійного напрямку співпраці з МОЗ України, "Ліктрави" та MB-Holding реалізовуватимуть проєкт підтримки Національного інституту раку на суму близько півмільйона євро, який має на меті реконструкцію спеціалізованого реабілітаційного відділення інституту.

Крім того, “MB-Holding” відгукнувся на заклик Міністерства про розширення інвестицій в економіку України та планує створення нової лінії з виробництва фітопрепаратів на базі ПрАТ “Ліктрави” у найближчому майбутньому. Ці фітопрепарати не лише задовольнятимуть попит на внутрішньому ринку України, але й експортуватимуться до країн ЄС.

“Рішення з розширення присутності та допомоги Україні є надзвичайно важливим кроком для нашого Холдингу. Цим ми хочемо показати нашу беззаперечну підтримку та віру в українську економіку та допомогти людям, які найбільше постраждали від війни.” - Альберт Ферстль, СЕО MB-Holding.

Для додаткової інформації та запитів, будь ласка, звертайтеся до Тараса Струка, [email protected], +380951368291.

NB. ПрАТ “Ліктрави”, яка є лідером українського ринку фітопрепаратів, розпочала свою роботу на території Житомирської області у 1928 році та безперервно працює на українському ринку до сьогодні. “Ліктрави” заготовляє лікарську рослинну сировину в екологічно чистих регіонах України і зарубіжних країн.

У грудні 2011 року Ліктрави увійшли до складу німецької компанії “MB-Holding” - визнаного світового лідера в галузі переробки лікарської сировини. “MB-Holding” обслуговує підприємства в галузі виробництва чаю, напоїв, продуктів харчування, годівлі для тварин і фармацевтичної промисловості шляхом постачання, обробки та вдосконалення понад 200 рослинних продуктів із понад 80 країн Центральної та Східної Європи, Азії, Близького Сходу, Північної та Латинської Америк.

Рішення про розширення програми підтримки України було прийнято за результатами візиту СЕО “MB-Holding” Альберта Ферстля в Україну та зустрічі з Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

"MB-Holding" і ПрАТ "Ліктрави" продовжують активно функціонувати в Україні, надаючи постійну підтримку державі та народу в їхніх зусиллях перемогти російську агресію.