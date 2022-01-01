Зависимость от видеоигр официально стала считаться болезнью

С 1 января вступила в силу новая Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра, которая была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения еще в мае 2019 года.

При этом в новую классификацию, в частности, был включен в подраздел психических расстройств, вызванных аддиктивным поведением, новый пункт 6C51 "Игровое расстройство".

В описании в системе МКБ-11 оно характеризуется как постоянное или повторяющееся расстройство из-за увлечения комьютерными играми, которое может происходить как в интернете, так и или офлайн.

Проявляется оно, в частности, в нарушении контроля над игровой деятельностью (включая начало, частоту, интенсивность, продолжительность, окончание, контекст), в увеличенит приоритета, отдаваемого играм, до такой степени, что они превалируют над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью, а также в продолжении и усугублении игровой деятельности, несмотря на появление негативных последствий.

Указано, что модель игрового поведения при этом может быть непрерывной, эпизодической или повторяющейся, но в любом случае это приводит к явному стрессу или значительным нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах жизнедеятельности человека.

Для постановки диагноза 6C51 такое нарушения игрового поведения должны проявляться в течение не менее 12 месяцев, однако если симптомы серьезны и все диагностические требования соблюдены, то диагноз можно ставить и раньше.

Описание игрового расстройства, вызванного видеоиграми, идентично описанию игрового расстройства 6C50, вызванного азартными играми (однако в английском языке они имеют разное наименование - gaming disorder и gambling disorder соответственно).

"Решение о включении игрового расстройства в МКБ-11 основано на обзоре имеющихся данных и отражает консенсус экспертов из разных дисциплин и географических регионов, которые участвовали в процессе технических консультаций, проведенных ВОЗ в процессе разработки МКБ-11", - отмечали ранее в ВОЗ.

В организации ожидают, что этот шаг приведет к повышенному вниманию медицинских работников по всему миру к рискам развития этого расстройства и, соответственно, к мерам его профилактики и лечения.

В то же время в ВОЗ заявляли, что игровое расстройство затрагивает лишь небольшую часть людей, играющих в компьютерные игры.

Однако им советуют внимательно относиться к тому, сколько времени они тратят на игровую деятельность, особенно если это происходит в ущерб другим повседневным занятиям, а также к любым изменениям в своем физическом или психологическом здоровье и социальном функционировании, которые могут привести к данному диагнозу.