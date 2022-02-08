Здесь создают жизнь: репортаж из репродуктивного отделения клиники “Добробут”

По словам генетиков, в мире - в том числе в Украине - наблюдается спад фертильности. За этим умным словосочетанием прячется способность половозрелого организма воспроизводить потомство. То есть, иными словами, человечеству все сложнее заводить детей. Генеральный директор Института репродуктивной генетики Чикаго Олег Верлинский показывает неутешительные цифры Суммарного коэффициента рождаемости, который показывает, сколько детей суммарно могла бы родить женщина на протяжении репродуктивного периода (с 15 до 50 лет) - с 2019 по 2022 год цифра в мире снизилась с 2,458 до 2,428. Для Украины этот показатель еще ниже: с 1,442 до 1,437 за четыре года. Причин этому много - от загрязнения окружающей среды до традиционно наплевательского отношения к здоровью, включая репродуктивное.

Медицинский бизнес не стоит в стороне: уже давно наша страна считается одной из наиболее передовых в плане репродуктивных технологий. Сюда ездят китайцы, арабы, американцы и даже европейцы. Однако в основном подобные клиники ориентируются на иностранцев. “Добробут” же, запуская собственное направление вспомогательных репродуктивных технологий, сделал ставку на Киев и Киевскую область.

Уже в понедельник, 7 февраля, отделение на Семьи Идзиковских, 3 приняло первых пациентов. Перед открытием корреспондент Delo.ua побывал в отделении, увидел, как будут собирать биологический материал, заглянул в настоящую эмбриолабораторию и узнал, как в стерильных лаораторных условиях создается то самое таинство жизни.

Отделение репродуктивной медицины “Добробут” находится в корпусе Б на верхнем, шестом этаже. Так спроектировали специально: чтобы разместить всю вентиляционную систему, необходимую для фильтрации воздуха в эмбриолаборатории.

На первом-втором этаже этого же корпуса расположено отоларингологическое отделение. На третьем - педиатрия. Самые ближайшие соседи - на пятом этаже - отделения оперативной гинекологии и урологии.

Ресепшн репродуктивного отделения. Фото: "Добробут"

“Это очень важные для нас соседи, как вы понимаете”, - подчеркивает глава репродуктивного отделения “Добробут” Светлана Шиянова.

Само отделение условно поделено на две части. Все начинается с ресепшна. На первом этаже есть свой, но репродуктология это специфическая отрасль, которая требует отдельного подхода к пациентам. Также здесь находятся две комнаты консультаций, в которых можно обсудить вопросы немедицинского характера.

Далее - холл. Справа - кабинеты приема, манипуляционный кабинет, кабинет старшей сестры, комнаты для персонала.

Кабинеты приема организованы так, чтобы провести полноценный осмотр. “Мы можем сделать УЗИ, причем, в режиме 3D, что важно для постановки определенных диагнозов, к примеру - определения патологии матки, кольпоскопию (осмотр шейки матки под увеличением). Забор всех необходимых анализов проводится рядом, в манипуляционном кабинете”, - говорит Шиянова.

По левую сторону расположена та самая “секретная комната для мужчин” - спермоздаточная. Вопреки ожиданиям, журналов там нет. Вместо них - телевизор.

Диванчик, столик, на столике - бланк, который заполняет пациент, и запакованная в пластик баночка.

На стене напротив диванчика - специальная дверца.

“После того, как мужчина сделал все, что нужно, он оставляет здесь баночку. Сам подписывает бланк и кладет его рядом. После чего выходит, говорит, что все готово - и только тогда окошко открывается с другой стороны, чтобы врач мог забрать образцы”, - объясняет Шиянова.

Андрология. Окошко ведет из спермоздаточной. Фото: Д. Бунецкий/Delo.ua

Потоки биоматериалов, которые поступают в эмбриональную разделены, поскольку мужская сперма - условно “грязный” материал, в то время, как яйцеклетки и эмбрионы считаются условно стерильными. Поэтому там, где работают со спермой, нельзя работать с эмбрионами и яйцеклетками.

Исследования семенной жидкости проводятся в андрологии. Именно сюда ведет “окошко” из спермоздаточной. Второе “окошко” ведет в эмбриологию - самое чистое место во всей клинике.

В андрологии семенная жидкость обрабатывается, очищается от лейкоцитов, вирусов и бактерий и подготавливается к передаче в эмбриологию. Очистка, в зависимости от качества семенной жидкости, занимает от 20 минут до 1,5 часа.

Впрочем, с мужчинами в репродуктологии проще. Женщинам же приходится проходить более сложные процедуры.

“После того, как мы женщину подготовили и уже необходимо проводить процедуру по изъятию яйцеклеток или подсаживать эмбрион, приглашаем ее из поликлинического амбулаторного отделения в дневной стационар. Здесь также находится пост сестры, которая встречает женщину, надевает ей идентификационный браслет и приглашает в палату, - рассказывает Светлана Шиянова. - Учитывая, что стационар дневной, мы приняли решение делать двухместные палаты с полноценным санузлом, с душем. На ночь здесь никто не остается”.

Дневной стационар - здесь пациентки смогут провести несколько часов. Фото: "Добробут"

Врач объясняет: процедура изъятия яйцеклетки достаточно болезненна, поэтому она проводится при помощи кратковременного внутривенного обезболивания. Женщина получает специальный медикамент (используется ненаркотический анальгетик) и засыпает на 10-20 минут. Именно поэтому в “Добробуте” предусмотрен дневной стационар - после необходимо несколько часов полежать, чтобы прийти в себя.

По словам Шияновой, “пропускная способность” отделения достаточно велика - исходя из количества мест получается 16 процедур в день, всего же оно рассчитано на 3000 пациентов в год. “Мы можем утром сделать несколько процедур, после чего люди отдохнут, уйдут, палаты подготовят и вновь приглашаем пациентов”.

“Все остальные процедуры абсолютно безболезненны и не требуют наркоза, - говорит Шиянова.

Пункционную, в которой изымают яйцеклетки, в клинике называют “малой операционной”. Чтобы попасть в нее необходимо пройти через “шлюз” - отдельную комнату, где репродуктолог готовится и дезинфицирует руки и оборудование.

В самой пункционной - огромное панорамное окно, через которое пациентка прямо из кресла видит святая святых - эмбриональную.

Пункционная. Слева - окно в эмбриолабораторию. Фото: "Добробут"

“Такого большого панорамного стекла, чтобы пациент мог видеть нашу эмбриолабораторию, вы не найдете ни в одной другой эмбриолаборатории Киева и Украины. Мы сделали все прозрачным, чтобы пациентка могла видеть своих героев, могла видеть оборудование, которое делает оплодотворение, могла понять, как все организовано и задать вопрос эмбриологу напрямую”, - говорит Светлана Шиянова.

Процедуры проводят на современном оборудовании под постоянным контролем.

“Все процедуры делаются под контролем УЗИ и специальных вагинальных датчиков”, - говорит врач-лаборант Виталий Синенко. Изъятую яйцеклетку в пробирке сразу же передают в лабораторию: яйцеклетка очень чувствительна к перепаду температур. Для того, чтобы процесс занимал секунды, между пункционной и эмбриональной есть специальное “окошко”.

Далее яйцеклетка готовится к оплодотворению уже в эмбриолаборатории. Сначала она “отдыхает” 2-3 часа, чтобы немного “дозреть”. После этого клетку очищают и оценивают зрелость. Если она зрелая, берется предварительно обработанная сперма и с помощью метода ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) проводится, собственно, оплодотворение. По специальной методике отбирается один сперматозоид из миллионов. Врач использует микроскоп и джойстики, управляя микроманипуляторами, которые делают прокол яйцеклетки, вводят туда сперматозоид и таким образом оплодотворяет ее.

Сама эмбриолаторатория - это большое светлое помещение, в центре которого стоят специальные боксы для образцов. У каждого пациента - свой бокс, чтобы избежать возможной ошибки при идентификации эмбрионов. Есть и дополнительные меры контроля.

В эмбриолаборатории каждый бокс (с дверцей) закреплен за отдельным пациентом. Фото: "Добробут"

“За всеми этапами в эмбриолаборатории следит система электронного контроля, которая исключает вероятность человеческой ошибки по время работы с биоматериалом, - подчеркивает Виктор Нагорный, заведующий эмбриолабораторией. - Электронный свидетель следит за каждым шагом эмбриолога”.

После нашего посещения (которое состоялось 3 февраля) в лаборатории три дня проводилась генеральная уборка. Теперь попасть туда могут только эмбриологи: помещение, фактически, закрыто для внешнего доступа.