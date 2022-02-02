Фонд госимущества устроил распродажу спиртзаводов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на онлайн-аукцион сразу пять спиртовых заводов. Торги пройдут с 25 февраля по 4 марта, сообщили в ФГИУ.

Все заводы — объекты ГП "Укрспирт". Их общая стартовая цена превышает 140 миллионов гривен. Самую низку стартовую цену получил "Червонослободской" спиртзавод в Киевской области – 9,776 млн грн. Его выставят на аукцион почти последним, 4 марта.

Первые торги пройдут 25 февраля, на них выставят "Узловский" спиртзавод во Львовской области со стартовой ценой в 21,708 млн грн.

28 февраля пройдет онлайн-аукцион по продаже "Мариловского" спиртзавода в Тернопольской области со стартовой ценой 52,100 млн грн.

1 и 4 марта пройдут торги по продаже "Струтинского" спиртзавода во Львовской области и "Стадницкого" спиртзавода в Киевской области соответственно. Стартовая цена для первого лота — 31,338 млн грн, для второго — 26,393 млн грн.

ФГИУ выставит на аукцион 5 заводов. Фото: пресс-служба ФГИУ

Первый аукцион по продаже спиртзавода по новым условиям, согласно которым покупатель будет обязан оплатить кредитные долги предприятия в размере его стартовой стоимости, провели 27 января.

Тогда на торги выставили Борщевское место ведения деятельности и хранения спирта в Тернопольской области.

В то же время приватизация Косарского спиртзавода в Черкасской области приостановлена из-за судебного иска победителя приватизационного конкурса — на производстве емкости заняты арестованным спиртом.