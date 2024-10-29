"Метінвест" за дев'ять місяців 2024 року збільшив сплату податків до бюджету на 38%

Гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" за січень-вересень 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року, до 15,2 млрд грн.

Про це повідомляє прессслужба "Метінвесту", зазначаючи, що суму вказано з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств групи.

Найбільшою за обсягом відрахувань є плата за користування надрами, що зросла у 2,8 раза проти І-III кварталів 2023 року – до 4,2 млрд грн. Також зросла сплата єдиного соціального внеску на 16% – до 2,8 млрд грн, а податку на доходи фізосіб – до 2,5 млрд грн, що на 11% перевищує показники трьох перших кварталів 2023 року.

Плата за землю за дев'ять місяців цього року зросла на 6%, до 948 млн грн, а екологічний податок — на 21%, до 543 млн грн. Водночас виплати податку на прибуток скоротилися на 32%, до 1,9 млрд грн.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що в умовах війни сплата податків є критично важливою для підтримання української економіки.

"Головне завдання нашої компанії – посилювати обороноздатність країни всіма доступними способами: бути надійним роботодавцем, інвестором, виробником сталевої продукції для фронту та постачальником амуніції й техніки для ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити міцну основу для перемоги України та забезпечити мирне майбутнє для українців", – додав він.

Нагадаємо, "Метінвест" у I півріччі 2024 року в півтора раза збільшив сплату податків до бюджету України – до 10 млрд грн. Торік компанія перерахувала до державного бюджету 14,6 млрд грн.