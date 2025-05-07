Бізнес починає активніше вносити страхові механізми у систему управління ризиками, — Андрій Артюхов, СК VUSO

Про зміни на ринку КАСКО та «автоцивілки», зростання попиту на страхування транспорту та нерухомості від воєнних ризиків, зміну ставлення до управління ризиками з боку корпоративних клієнтів та перспективи розвитку страхування фізичних осіб в інтерв’ю «ТОП-100» розказав Андрій Артюхов, голова правління СК VUSO.

Чи став 2024 рік успішним для VUSO? Які фінансові результати продемонструвала компанія?

— Попри виклики, з якими стикнувся страховий ринок у 2024 році, VUSO продемонструвала стабільну динаміку зростання. Компанія досягла рекордних показників, що свідчить про ефективність наших стратегічних рішень та довіру клієнтів. Сукупний обсяг страхових премій становив 3,46 млрд грн, що від повідає зростанню на 29,2% порівняно з попереднім роком. Уперше ми перевищили позначку в 1 млрд грн у регіональній мережі, де зростання було 43,5%. Також компанія закріпила свої позиції у топ-4 лідерів добровільного медичного страхування в Україні.

2024 рік став знаковим не лише за зростанням зборів, а й за обсягом страхових виплат. Це підкреслює нашу фінансову стійкість та здатність виконувати зобов’язання перед клієнтами. Рівень виплат зріс відповідно до обсягів застрахованого майна та попиту на покриття актуальних ризиків, зокрема воєнних.

КАСКО є одним із локомотивів ринку страхування. Чим пояснюється зростання премій у цьому сегменті?

— Зростання премій КАСКО обумовлене низкою чинників. По-перше, це зміна вартості автомобілів у гривневому еквіваленті, яка зросла через валютні коливання. Відповідно, зросла й страхова вартість полісів.

По-друге, суттєво збільшився попит на страхування авто від воєнних ризиків. За нашими даними, кожний третій автомобіль, проданий через партнерські автосалони, виїжджає з покриттям від воєнних ризиків. Крім того, спостерігається загальна тенденція до зростання усвідомлення клієнтами важливості фінансового захисту майна.

Чи можна говорити про відновлення ринку корпоративного страхування?

— Ми спостерігаємо поступове пожвавлення корпоративного сегмента, проте воно залишається нерівномірним. Зокрема, позитивна динаміка простежується у добровільному медичному страхуванні, що є важливим чинником соціального захисту співробітників компаній. Також зростає попит на страхування вантажів та нерухомості, особливо з покриттям воєнних ризиків. Бізнес починає активніше додавати страхові механізми до системи управління ризиками, що є ознакою підвищення фінансової грамотності та стратегічного підходу до захисту активів.

Чи набирає популярності страхування воєнних ризиків серед корпоративних клієнтів?

— Кількість запитів на страхування воєнних ризиків серед корпоративного сегмента значно перевищує реальну кількість укладених договорів. Основними чинниками, які стримують зростання, є висока вартість страхових програм та обмежені ліміти відповідальності через недостатню участь міжнародних перестраховиків. Проте ми бачимо поступове зростання у цьому напрямі, і з розвитком ринку та залученням закордонного досвіду ситуація має потенціал для покращення.

Чи можна сказати те саме про фізичних осіб?

— З боку фізичних осіб також простежується тенденція до збільшення попиту на страхування від воєнних ризиків. Особливо це помітно у сфері автострахування. Як я вже зазначав, кожне третє авто, придбане через партнерські автосалони, оформлюється з відповідним покриттям. Щодо страхування житла, то цей напрям ще розвивається, оскільки культура добровільного страхування приватної нерухомості в Україні досі не є масовою практикою.

Очікуються зміни в ОСЦПВ. Які законодавчі нововведення ви вважаєте ключовими?

— Законодавчі зміни, що набули чинності 1 січня 2024 року, є важливим кроком у вдосконаленні страхового ринку. Одне з ключових нововведень – виплати страхового відшкодування без урахування зносу, що є суттєвим покращенням для клієнтів.

Також запроваджено механізм прямого врегулювання, який дає змогу потерпілим у ДТП звертатися безпосередньо до своєї страхової компанії. Це значно підвищує рівень клієнтоорієнтованості та робить процес відшкодування більш прозорим і зручним. Важливо, що ці зміни наближують український страховий ринок до європейських стандартів, що сприятиме його подальшій інтеграції та розвитку.