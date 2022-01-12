Страховщики могут быть финансовыми гарантами международных транзитных перевозок — НБУ

Страховые компании могут выполнять роль финансовых гарантов международных транзитных перевозок.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), такое право определено Законом Украины "О режиме общего транзита и внедрении национальной электронной транзитной системы".

По информации НБУ, страховые компании могут выполнять такую деятельность при условии соответствия определенным требованиям, установленным в статье 29 Закона о транзите.

Во-первых, получение статуса финансового гаранта возможно после внесения страховщика в реестр финансовых гарантов, проводимого Государственной таможенной службой Украины.

Во-вторых, страховщики обязаны проводить деятельность на основании лицензии добровольного страхования ответственности перед третьими лицами.

В-третьих, договоры страхования должны соответствовать требованиям Закона о транзите и условиям предоставления финансовых гарантий. Такие договоры заключаются страховщиками из правил страхования, условиями которых предусмотрено страхование соответствующих рисков.

В-четвертых, страховые резервы должны быть сформированы в объеме 75% от начисленных страховых премий по каждому заключенному договору страхования, действующему на дату формирования соответствующих страховых резервов.

Это условие также является обязательным для выполнения страховой компанией функций финансового гаранта, подчеркнули в НБУ.

Напомним, в начале декабря прошлого года "Укрзализныця" вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры Украины поддерживает внесение изменений в Соглашение между Украиной и Беларусью о международном автомобильном сообщении, касающихся либерализации автомобильных перевозок.

Соответствующий законопроект разблокирует транзитные перевозки в страны Балтии и Скандинавии.

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