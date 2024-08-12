Страхування персоналу під час війни: досвід українських компаній

Війна та нові виклики сучасного світу, де невизначеність стала новою нормою, додають клопоту будь-якому бізнесу. Відповідальні роботодавці стоять перед вибором: як забезпечити своїх працівників необхідною підтримкою та соцпакетом? Як показують численні опитування, понад 70% українців вважають наявність соцпакета важливим плюсом за працевлаштуванні, і добровільне медичне страхування — перший і найважливіший його пункт. А для HR-спеціаліста — ключовий елемент стратегії управління персоналом.

Страхові компанії щороку (окрім перших місяців після вторгнення РФ) демонструють зростання премій та виплат у сегменті добровільного медичного страхування (ДМС), що свідчить про зростання популярності цієї послуги. Поки що ця тенденція більш яскраво проявляється у корпоративному сегменті. За даними ІНГО, у першому кварталі 2024 року за медичні послуги застрахованих страховики сплатили понад 124,2 млн грн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Поліс добровільного медичного страхування працедавець оформлює для співробітника як частину трудового договору, що суттєво додає цінності оферті, — розповідає експертка СК ІНГО Марина Зварич. — Тому наше завдання — разом зі спеціалістами HR-підрозділів створити для команди таку пропозицію, що якнайкраще відповідатиме їхнім цілям та завданням».

Ліки проти кадрового голоду

Експерти стверджують, що забезпечення працівників полісами ДМС та страхуванням від нещасних випадків (СНВ) — це інвестиція, яка приносить взаємовигідні результати. Особливої ваги вона набуває під час нової хвилі кадрового голоду, що формується в умовах воєнного стану.

Наталія Орлик, Senior People Operations Partner компанії ABBYY в Україні, переконана, що страхування персоналу свого часу було правильним рішенням для її компанії. Насамперед через те, що працівники отримують психологічну впевненість. Маючи доступ до якісної медичної допомоги та захисту в разі нещасних випадків, вони відчувають себе більш захищеними та цінними для компанії. Це значно підвищує їхню лояльність, адже працівники, які отримують додаткові соціальні гарантії, схильні залишатися у компанії довше та більше вкладатися у її розвиток.

Наталія Бурда, керівниця департаменту персоналу групи компаній «Кусум», розповідає, що компанія уже понад вісім років забезпечує персонал полісами ДМС і за цей час неодноразово пересвідчилася в ефективності цього інструменту.

Українські підприємства не завжди вимірюють фактичні збитки від тривалої відсутності працівників через хвороби. Проте більшість експертів каже, що страхування сприяє швидшому поверненню працівників на роботу після хвороб чи травм.

«Насамперед завдяки сервісу, яким страхова компанія забезпечує наших співробітників, — наголошує Наталія Сидоренко, HR C&B менеджерка «Самсунг РнД Інститут Україна». — Страховка дає людям гарантію якісного та комфортного медичного обслуговування. А для нас як для роботодавця — впевненість у тому, що персонал завжди під опікою».

Страховка дає людям гарантію якісного та комфортного медичного обслуговування. А для нас як для роботодавця — впевненість у тому, що персонал завжди під опікою Наталія Сидоренко HR C&B менеджерка «Самсунг РнД Інститут Україна»

Економіка та етика

Завдяки страхуванню персоналу підприємства отримують безпосередні фінансові вигоди, зокрема щодо зниження витрат на медичні послуги або компенсації за нещасні випадки. Наталія Бурда підкреслює, що страховка стає особливо важливою підтримкою працівників у разі серйозних захворювань, як-от онкологія, цукровий діабет, туберкульоз тощо. Без страхової медицини компанії було б складніше надавати своїм людям відповідну допомогу. Не через брак коштів, а насамперед через певні етично-психологічні бар’єри між хворим працівником та роботодавцем. «Ми впевнені, що всі, хто захворів, мають доступ до якісної медицини», — запевняє Наталія Бурда.

Про наявність таких бар’єрів говорить і Наталія Сидоренко. «Окрім звичайних хвороб, у нашій компанії були випадки важких захворювань, які людям вдавалося здолати завдяки вчасно наданій медичній допомозі та постійному супроводу, — коментує Наталія Сидоренко. — Коли людина хворіє, її звичний світ руйнується і перевертається догори дриґом». За її словами, у таких умовах різнопланова підтримка страховика та брокера стає просто неоціненною, адже не завжди співробітники хочуть та можуть довірити свої проблеми зі здоров’ям роботодавцю. Під час лікування співробітнику простіше спілкуватися зі спеціалістом страхової компанії, аніж з HR компанії. Це не формальність у стилі «чи все у вас добре», а реальна комунікація для швидкого одужання людини. «Компанія — це насамперед люди, які у ній працюють, тому ми завжди дбаємо про здоров’я та добробут наших співробітників», — каже Наталія Сидоренко.

Бренд роботодавця і мотивація

Компанії, що піклуються про своїх співробітників, завжди мають перевагу на ринку праці та залучають кращі таланти. «Наш соціальний пакет добре допомагає нам під час рекрутингу та іноді стає вирішальним чинником впливу», — зазначає Наталія Сидоренко. Зрештою вмотивовані та здорові працівники працюють ефективніше, що позитивно впливає на загальний результат компанії. Не менш важливим є страховий захист від воєнних ризиків, який убезпечує людей від наслідків повітряних атак. Марина Зварич підкреслила, що ІНГО ще на початку великої війни додала покриття від воєнних ризиків до основних програм добровільного медичного страхування цивільних осіб.

Понад 70% українців вважають наявність соцпакета важливим плюсом під час працевлаштування

«Піклуючись про здоров’я працівників, ми підвищуємо їхню мотивацію та задоволення, що важливо у нашій галузі», — зазначає Наталія Бурда. За її словами, найбільш показовим був час початку повномасштабного вторгнення, коли, попри все, поліси продовжували діяти, а співробітники отримували медичну допомогу, незалежно від того, куди вони переїхали. Це була колосальна підтримка для людей.

Піклуючись про здоров’я працівників, ми підвищуємо їхню мотивацію та задоволення, що важливо у нашій галузі Наталія Бурда керівниця департаменту персоналу групи компаній «Кусум»

HR-спеціалісти кажуть, що в окремих галузях наявність соціального пакета, зокрема страхування персоналу, давно стало нормою. «У нашої компанії взагалі немає досвіду роботи без медичного страхування, — розповідає Наталія Сидоренко. — Це обов’язкова умова для сучасного бізнесу, особливо в ІТ-сфері. Це норма, без якої неможливо уявити ефективне управління персоналом». Вона переконана, що страхове покриття дає змогу оптимально вирішувати питання здоров’я співробітників, не витрачаючи власних зусиль. «Це і саме медичне обслуговування, і лікарняні, і вирішення критичних ситуацій зі здоров’ям», — уточнює HR C&B менеджерка «Самсунг РнД Інститут Україна».

Поліс добровільного медичного страхування працедавець оформлює для співробітника як частину трудового договору, що суттєво додає цінності оферті

«У фармацевтичному сегменті медичне страхування — це радше правило, ніж додаткова перевага, — додає Наталія Бурда. — Ми просто мусимо мати такий пакет для співробітників, аби відповідати ринковим трендам та підтримувати імідж прогресивної фармацевтичної компанії. Ба більше, ми постійно намагаємося покращити умови страхового пакета, щоб зробити його ще більш корисним».

Медичне страхування свідчить про відповідальний підхід до управління персоналом. Так підприємство має більшу привабливість на ринку праці та конкурентоспроможність. «На ІТ-ринку соціальний пакет «Самсунг РнД Інститут Україна» вважається одним із найкращих, і насамперед завдяки страхуванню, — ділиться Наталія Сидоренко. — Для співробітників він стає не лише доброю мотивацією, а й впливає на їхню працездатність. Особливо у нинішніх умовах, коли наш офіс працює переважно дистанційно. Під час останнього оцінювання рівня задоволеності страховим сервісом він перевищував 90%».

Дослідження показують, що кожна вкладена гривня у здоров’я та безпеку працівників повертається втричі завдяки зменшенню витрат на лікарняні, підвищенню продуктивності та лояльності персоналу. «Наш досвід свідчить про те, що інвестиції у здоров’я співробітників окупаються у короткий термін. Вони не лише повертаються до роботи швидше, але й працюють з більшою мотивацією та лояльністю», — підкреслює Наталія Орлик.

Наш досвід свідчить про те, що інвестиції у здоров’я співробітників окупаються у короткий термін Наталія Орлик Senior People Operations Partner компанії ABBYY в Україні

Кожна вкладена гривня у здоров’я та безпеку працівників повертається втричі завдяки зменшенню витрат на лікарняні

«Підприємство на власний розсуд обирає послуги, що входитимуть у пакет медичного страхування залежно від власних можливостей та завдань, — пояснює Марина Зварич. — Страховик допомагає з’ясувати потреби підприємства та оптимізувати страхову програму». «Наша страхова компанія завжди співпрацює з нами у намаганні покращити умови страхування», — підтверджує Наталія Сидоренко.