Brit Awards-2022: Адель получила главные награды, а ABBA ничего не выиграла

9 февраля в Лондоне, на стадионе "Арена О2" прошла церемония награждения премией Brit Awards 2022 года. Британская певица Адель стала триумфаторов, выиграв сразу в трех номинациях, сообщает пресс-служба Brit Awards.

Главная звезда мероприятия — Адель получила награды "Артист года", "Альбом года" и "Песня года". В последней номинации певица выиграла с композицией Easy on Me.

Получив первую из своих трех наград за лучшую песню, Адель сказала: "Не могу поверить, что фортепианная баллада победила столько хитов".

За счет трех наград Адель теперь занимает второе место в рейтине самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету 12 наград в разных номинациях. Первое место в этом списке занимает Робби Уильямс, у него 13 титулов.

Что касается других номинаций, то титул "Лучший автор песен" получил Эд Ширан. В номинации "Лучший новый артист" выиграл рэп-исполнительница Little Simz. Wolf Alice получила звание "Лучшая группа".

В рок-номинации первое место получил Сэм Фендер, в поп-категории титул лучшего исполнителя получила Дуа Липа. Лучшим рэп-исполнителем признали Dave.

А вот легендарная группа ABBA, которая неожиданно вернулась на сцену в сентябре 2021 года, не получила ни одной награды.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила список из восьми финалистов украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Финал национального отбора на "Евровидение" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала "UA:Первый".