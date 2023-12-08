VIP-казино Billionaire знову відкриває свої двері для гостей

Після невеликої перерви VIP-казино Billionaire поновлює свою роботу з 8 грудня 2023 року. VIP-казино Billionaire входить в групу компаній FAVBET

VIP-казино Billionaire — це ексклюзивний сервіс та розкішна атмосфера, притаманна кращим гральним домам Європи. Щоб насолодитися відповідальною грою та комфортним перебуванням, гостям доступні 2 ігрові зали, 3 персональні гральні кімнати та 50 гральних автоматів.

Рулетка, блекджек, покер, сучасні слот-машини. І найголовніше — індивідуальний підхід до кожного гравця.

VIP-казино Billionaire розташоване в самому серці Києва в готелі преміум-класу InterСontinental Kyiv. Тут все покликане задовільнити запити найвибагливіших гостей, які звикли отримувати вищий рівень послуг і комфорту. І звісно, тут подбали про вишукану кухню та унікальну барну карту.

Познайомтеся зі світом вишуканої гри з VIP-казино Billionaire.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в гральних закладах казино від 20.11.2023 року, видана ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО» на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.09.2023 № 276.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.