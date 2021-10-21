20 трендов современности, которые определяют развитие общества, культуры и сферы HoReCa

На сегодняшний день хипстеры составляют основную часть аудитории в кафе и барах, поэтому в ресторанном бизнесе они считаются среднестатистическим гостем. Когда ресторатор думает, как обслужить гостей, какую лучше предложить услугу, то зачастую он ориентируется на предпочтения хипстеров. Однако, если проанализировать, каким может быть посетитель через несколько лет, то уже становиться понятно, что хипстеров будет намного меньше, так как заметно меняется поведение человека и его образ жизни.

Во время Barometer International Bar Show бренд менеджер компании "Баядера Групп" Ирина Желдак и старший тренер в Восточной Европе Diageo Bar Academy Алексей Костенок рассказали о 20 социально значимых трендах, которые меняют поведение человека и как эти изменения можно интерпретировать в ресторанной индустрии, когда эпоха хипстеров пройдет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также: Как оформить меню в баре, чтобы оно продавало, а не отпугивало: 9 хитростей Пауля Сфирлеа

1. Борьба с эйджизмом.

Эйджизм — это дискриминация человека на основании его возраста. В социуме часто можно услышать, когда человеку указывают на его возраст акцентируя внимание на поведении или стиль одежды, если он не вписывается в рамки привычного. Например, если человек в возрасте одевается ярко или ведет себя вызывающе.

В ресторанной культуре также существуют подобные ограничения, но людям разной возрастной категории нужно давать возможность вести свободную и активную социальную жизнь. На сегодняшний день один из киевских баров Pink Freud пошел по пути борьбы с эйджизмом. Так, в этот бар на Подоле наняли женщину в возрасте на должность бармена. При этом она никогда не стояла за баром и не готовила коктейли, но собственники заведения дали ей шанс попробовать себя в этой профессии. Когда женщина начала работать за баром — это вызвало большой резонанс для общества. С точки зрения бара это был социально ответственный поступок, который указывал на то, что заведение поддерживает людей в возрасте.

В целом собственникам ресторанного бизнеса не обязательно нанимать людей в возрасте, но можно попробовать внедрить другие фишки, которые помогут социализировать пожилых людей. Например, внедрить в заведении счастливые часы, когда взрослые внуки могут приходить со своими бабушками и дедушками. В эти счастливые часы для них может быть предусмотрено специальное меню или скидки на блюда и напитки. Условно приведи свою бабушку в четверг и получи для нее в подарок коктейль Cosmopolitan. Таким образом заведение может показать, что следит за трендами.

2. Эргономика.

Эргономика — это наука, основанная на физиологии, технике и психологии того, как люди взаимодействуют со своей рабочей средой. В последние годы фрилансеры стали чаще работать удаленно в разных точках мира, при этом не обязательно они могут быть трудоустроены в одной компании, а вести несколько проектов. Это означает, что их трудовой ресурс не принадлежит одной компании, а распределяется между несколькими, что развивает их компетенции. Профессия бармена в данном контексте уникальна, так как он в одно время может быть барменом и бренд амбассадором. Либо бармен может работать в нескольких заведениях в разные смены создавая общее пространство ресурсов для эргономики.

3. Диджитальное богатство.

Сейчас богатство определяется не деньгами, которые есть у человека на счету. К примеру, в современном мире есть люди, которые хвастаются приобретением новых костюмов для героев в играх, а некоторые хвастаются количеством подписчиков в своих социальных сетях. Если говорить в разрезе бара или ресторана, очень важно работать над диджитальным богатством, так как при наращивании подписчиков заведение привлекает новых гостей.

4. Датаизм.

Датаизм — это концепция, согласно которой большие данные и алгоритмы обработки этих данных являются высшей ценностью. Датаизм еще называют новой религией, которая подразумевает желание людей делиться полезной информацией. В разрезе ресторанной индустрии, датаизм можно использовать, когда один бар стал успешным и захотел поделиться своей историей, как ему удалось этого достичь. Таким образом управленцы других заведений смогут взять для себя что-то полезное и пойти по пути успеха.

5. Технология deepfake.

Это методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, которая используется для замены элементов изображения на желаемые образы. В ресторанной индустрии эту технологию можно применить для нанесения фотографии гостя на кофейную пенку. Также существуют пивные аппараты, с помощью которых на пивную пену наносят фото гостя. В коктейльном баре можно делать снимки Polaroid и прикреплять к бокалу посетителя. Используя данную технологию в заведении можно поиграть с самолюбием гостя и порадовать его.

6. Свайпинг.

Свайпинг является привычным и повседневным занятием людей. Это жест с помощью которого люди каждый день листают страницы в социальных сетях и поисковых системах для потребления информации. В среднем человек тратит одну секунду для того, чтобы сконцентрировать внимание на постах пользователей или фотографиях. В данном случае задача ресторанов заключается в том, чтобы создавать не просто красивые фотографии для заполнения соцсетей заведения, а нужно создавать уникальный контент, который будет задерживать внимание пользователя сети.

Читайте также: "Где они взяли мой номер?": кто зарабатывает на вале рекламного спама в наши смартфоны

7. Оцифровка сознания.

Все больше информации мы воспринимаем с помощью оцифровки. Цифра активно используется для налаживания работы бизнеса и удобства клиентов. Так, в одном киевском баре запустили VR-меню, с помощью которого гости могут выбрать коктейли в виртуальной реальности.

8. "Pitch watch" в переводе с английского "смотри на себя взахлеб".

Этот тренд применяется при коллаборации брендов с киноиндустрией. Таким путем пошел производитель виски Johnnie Walker, когда выпустил эксклюзивную линейку напитка, где на этикетке изображены герои сериала "Игра престолов". Подобный ход мог стимулировать фанатов сериала приобрести виски с изображением любимых героев.

9. Саббатикал: эмоциональное выгорание vs ВОЗ.

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приравняла эмоциональное выгорание человека к болезни. Саббатикал — это отдых или перерыв в работе на определенный период времени с сохранением рабочего места и зарплаты. Впервые саббатикал применили в Нидерландах, когда в одной компании сотрудника отпустили в длительный отпуск с сохранением рабочего места и зарплаты. Такую практику можно применить в любой сфере, в том числе барной, но в Украине на данный момент еще ни одна из компаний не практиковала это.

10. Опыт.

Опыт должен быть многогранным, поэтому некоторые компании, которые прогорали, продолжали дальше развиваться учитывая ошибки прошлого. Для людей из ресторанной индустрии очень важно создать лучший опыт, который также был достигнут на ошибках.

11. Биохакинг.

Биохакинг — это улучшение работы организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов. Все больше людей хотят прожить долгую жизнь, поэтому переходят на здоровый образ жизни, принимают витамины и биодобавки. Ресторанный бизнес должен учитывать этот тренд и вводить в меню продукты и блюда, которые подойдут сторонникам биохакинга. Также производителям напитков стоит задуматься о том, чтобы создавать линейки, которые не содержат ГМО и прочих вредных веществ.

12. Тренд вечного туризма.

Есть люди, которые сдают свои квартиры на долгий срок, а сами переезжают в теплую страну и работают там удаленно. В этом плане профессия бармена уникальна, так как есть ребята, которые могут реализовать свой потенциал в барах в других странах.

13. Байтинг.

Байтинг — это слово произошло от английского глагола "bite", означающего "кусать, откусывать". Понятие "байтинг" пошло из рэп культуры, когда музыканты друг у друга заимствовали биты. В барной индустрии также можно заимствовать идеи.

14. Digital detox.

Из-за локдауна люди еще больше стали юзать телефоны и сидеть в социальных сетях, а все меньше обращать внимание на происходящее вокруг. В данном случае им необходим диджитальный детокс. По этой причине в Украине организаторы концертов и вечеринок начали делать мероприятия, где нельзя пользоваться телефонами. Также в некоторые украинские заведения не пускают с ноутбуками, чтобы не нарушать атмосферу уюта и комфорта.

15. Тренд Slow life.

Во время карантина люди начали проводить вечеринки дома, а это новые возможности для баров и барменов, которые могут поставить бар у кого-то в квартире.

16. Активизм.

Сейчас многий бизнес стал социально ответственным и ресторанный бизнес не стоит в стороне. Сфера общепита начала активничать с гостями, выходить с ними на мероприятия и высаживать деревья, а не только угощать коктейлями в баре.

17. Суржификация.

Суржик становится трендом в ресторанном бизнесе. Например, в Одессе, в некоторых заведениях используют местный колоритный сленг. Этот тренд можно применить в любом ресторане и интегрировать суржик в меню.

18. Кибербезопасность.

Чтобы личные страницы или аккаунты заведений не взломали, нужно ставить двухфакторную аутентификацию в ноутбуке, если это возможно, и в телефоне.

Читайте также: "В IT-безопасность необходимо вкладывать 10% от оборота компании", — Артур Филатов, Tet

19. Быть счастливым — это модно.

Все больше людей меняют свои привычки и работают над своим совершенствованием, что делает их счастливыми. Это становится трендом, который можно применить в ресторанной индустрии, когда заведение совершенствуется, чтобы добиться успеха, а гостей сделать счастливыми.

20. Азия.

Когда в Украине появились первые рестораны с азиатской кухней, то люди активно начали разбираться в разновидностях суши. Сейчас это не является трендом, так как блюд азиатской кухни становится больше, а люди пробуя их познают новые вкусы. Также появился тренд на японский виски и корейскую косметику, которые раньше потребителями не были признаны.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos