Коронавирус: Берлинская филармония открыла бесплатный цифровой концертный зал

Берлинская филармония, закрытая до 19 апреля из-за карантина, введенного в Германии, открыла виртуальный концертный зал бесплатно.

"Мы надеемся, что благодаря этой инициативе мы сможем доставить удовольствие как можно большему количеству людей нашей музыкой. Надеемся, что таким образом мы сможем оставаться в контакте с нашей аудиторией, по крайней мере, виртуально ", — говорится на странице гDigital Concert Hall.

Слушать концерты можно в течение 30 дней с момента регистрации. Бесплатно выложены не только концерты оркестра, но и видеоролики: документальные фильмы об истории оркестра, портреты дирижеров и музыкантов оркестра, а также проекты образовательной программы.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.