Цифровой формат: елку на Софиевской площади откроет Святой Николай в виде голограммы

В этом году на Софиевской площади в Киеве праздничное настороение посетителям будет создавать цифровой Святой Николай - реалистичная голограмма в человеческий рост.

19 января в семь вечера цифровой Святой Николай откроет новогоднюю елку и благодаря дополненной реальности поздравит украинцев в мобильном приложении, а затем, до 14 января, каждые 10 минут будет поздравлять с праздниками пришедших на площадь людей. А чтобы они не забывали о соблюдении социальной дистанции, вокруг голограммы будет сделана специальная разметка.

В записи голографических поздравлений участвовал украинский актер Михаил Беспалько, который уже более 60 лет играет новогодних персонажей.

На площади разместят 20 вебкамер. Каждый человек сможет спроектировать себя в ту игрушку, которая понравится, а также написать новогоднее поздравление, которое лазером будет спроектировано на колокольне Софийского собора, где будет светиться 30 секунд.

Еще один способ отправить поздравление — зайти на специальный сайт. Акция продлится до 7 января. Наблюдать за интерактивной лазерной проекцией можно будет на сайте, а также получить памятное фото на свой e-mail.

А чтобы Святой Николай смог появится в каждом доме, организаторы разработали его 3D-модель в дополненной реальности. Ссылка на AR-поздравление появится в мобильном приложении Приват24 в 20-х числах декабря.

Благодаря использованию современных технологий к городскому празднику можно будет присоединиться не выходя из дома, что особенно важно для пожилых людей.

Проект создан Национальным заповедником "София Киевская" в партнерстве с Visa.