Lifestyle 9 минут назад

Цифровой формат: елку на Софиевской площади откроет Святой Николай в виде голограммы

С 19 декабря по 14 января на Софийской площади в Киеве будет работать интерактивная голограмма Святого Николая, а его 3D-модель сможет появится в доме каждого желающего

Голограмма Святого Николая появится на Софиевской площади в Киеве 19 декабря Голограмма Святого Николая появится на Софиевской площади в Киеве 19 декабря
Голограмма Святого Николая появится на Софиевской площади в Киеве 19 декабря

В этом году на Софиевской площади  в Киеве  праздничное настороение  посетителям будет создавать цифровой Святой  Николай -  реалистичная голограмма в человеческий рост. 

19 января  в семь вечера цифровой Святой Николай откроет новогоднюю елку и благодаря дополненной реальности поздравит украинцев в мобильном приложении, а затем, до 14 января, каждые 10 минут будет поздравлять с праздниками пришедших на площадь людей. А чтобы они не забывали о соблюдении социальной дистанции,  вокруг голограммы будет сделана специальная разметка.

Кратко и по делу в Telegram

В записи голографических поздравлений  участвовал украинский актер Михаил Беспалько, который уже более 60 лет играет новогодних персонажей. 

На площади разместят 20 вебкамер. Каждый человек сможет спроектировать себя в ту игрушку, которая понравится, а также написать новогоднее поздравление, которое лазером будет спроектировано на колокольне Софийского собора, где будет светиться 30 секунд.

софияПроект интерактивной лазеной инсталяции будет запущен с 19 декабря по 7 января 

Еще один способ отправить поздравление — зайти на специальный сайт.  Акция продлится до 7 января. Наблюдать за интерактивной лазерной проекцией можно будет на сайте, а также получить памятное фото на свой e-mail. 

А чтобы Святой Николай смог появится в каждом доме, организаторы разработали его 3D-модель в дополненной реальности. Ссылка на AR-поздравление появится в мобильном приложении Приват24 в 20-х числах декабря.

Благодаря использованию современных технологий  к городскому празднику можно будет присоединиться не выходя из дома, что особенно важно для пожилых людей. 

Проект создан Национальным заповедником "София Киевская" в партнерстве с Visa.

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