Lifestyle 40 минут назад

Фронтмен Muse Мэтт Беллами выставил на криптоаукцион три неизданные песни в виде NFT

На аукционе Cryptograph выставлены NFT три неизданные песни Muse. Вырученные средства пойдут на помощь бездомным людям

Unintended. Matt Bellamy (Muse). Digital Artwork на cryptograph.co Unintended. Matt Bellamy (Muse). Digital Artwork на cryptograph.co
Unintended. Matt Bellamy (Muse). Digital Artwork на cryptograph.co

Фронтмен Muse Мэтт Беллами выпустил коллекцию записей в качестве продолжения своего нового сольного альбома Cryosleep.

На аукционе на платформе для знаменитостей выставлены NFT песен "Guiding Light", "Tomorrow World" и "Unintended", сообщает телеграм-канал NFT Bastards.

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Версия Беллами "Guiding Light" была записана на телепередаче Fender в США в 1983 году. Фронтмен Muse играл на той же гитаре, что и Джефф Бакли, когда записывала свой единственный прижизненный альбом Grace, который открывает его знаменитая кавер-версия песни Леонарда Коэна  "Hallelujah".

Аукцион продлится до конца недели.

Художники дропов: Leonardo Senas и Charlotte Risch, Liam Pannier.

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Заработанные средства пойдут в благотворительный фонд, помогающий бездомным людям.

На сегодня самые высокие ставки Tomorrow's World -  1 ETH ($1,95 тыс.), Guiding Light — 2 ETH ($3,9 тыс.), Unintended — 2.1 ETH ($4,1 тыс.).

нфт"Tomorrow's World". https://cryptograph.co

нфт"Guiding Light". https://cryptograph.co

Ранее сайт Delo.ua сообщал, что  крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend, проходящий в Киеве, продал пожизненный VIP-абонемент в виде NFT-токена за $1,2 тыс. и стал  первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который продавались в формате NFT.

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