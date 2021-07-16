Фронтмен Muse Мэтт Беллами выставил на криптоаукцион три неизданные песни в виде NFT

Фронтмен Muse Мэтт Беллами выпустил коллекцию записей в качестве продолжения своего нового сольного альбома Cryosleep.

На аукционе на платформе для знаменитостей выставлены NFT песен "Guiding Light", "Tomorrow World" и "Unintended", сообщает телеграм-канал NFT Bastards.

Версия Беллами "Guiding Light" была записана на телепередаче Fender в США в 1983 году. Фронтмен Muse играл на той же гитаре, что и Джефф Бакли, когда записывала свой единственный прижизненный альбом Grace, который открывает его знаменитая кавер-версия песни Леонарда Коэна "Hallelujah".

Аукцион продлится до конца недели.

Художники дропов: Leonardo Senas и Charlotte Risch, Liam Pannier.

Заработанные средства пойдут в благотворительный фонд, помогающий бездомным людям.

На сегодня самые высокие ставки Tomorrow's World - 1 ETH ($1,95 тыс.), Guiding Light — 2 ETH ($3,9 тыс.), Unintended — 2.1 ETH ($4,1 тыс.).

Ранее сайт Delo.ua сообщал, что крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend, проходящий в Киеве, продал пожизненный VIP-абонемент в виде NFT-токена за $1,2 тыс. и стал первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который продавались в формате NFT.