Контрастный душ – это процедура, при которой чередуются струи горячей и холодной воды. О ее пользе знали еще в древности, а в наше время известны как положительный эффект от холодного душа для здоровья, так и вредный. Поэтому важно правильно принимать контрастный душ, чтобы получить максимум от этой процедуры.

Холодный и контрастный душ – когда и как правильно принимать

Разница между холодным и контрастным душем скрывается в названиях процедур: первая предполагает омовение только холодной водой. Результаты исследований объясняют, чем полезен холодный душ. Ученые подтвердили, что люди, принимающие холодный душ, используют на 29% больничных дней меньше, чем "боящиеся холода". Эта процедура закаляет тело и дух.

Как правильно принимать холодный душ

Сначала примите душ с удобной для вас температурой воды. В конце процедуры оставьте только холодную воду и принимайте такой душ не менее 30 секунд. Повторяйте эту практику каждый день в течение как минимум 30 дней.

Контрастный душ также имеет пользу для здоровья, но важно правильно принимать процедуру. В первую очередь нужно определиться с приемлемым температурным режимом. Контрастный душ – это процедура, во время которой человек направляет на тело струи холодной и горячей воды поочередно. Если обратиться к научным исследованиям, для холодного ополаскивания лучше использовать воду 10–12 °С, а для горячего — от 38 до 40 °С.

Как правильно принимать контрастный душ

Есть несколько вариантов, можно попробовать один из них и выбрать наиболее подходящий:

Ополаскивайтесь горячей и холодной водой одинаковое время. К примеру по 30 или 60 секунд. Повторять такие омывания 2–3 раза, но завершить процедуру лучше холодной водой. В течение 3 минут обливать тело горячей водой, затем одну минуту холодной. Алгоритм следует повторить несколько раз. Такой в большей степени холодный душ для мужчин может быть более эффективным. Принимать обычный горячий душ, а в конце в течение 30–90 секунд постоять под струей холодной воды. Если принимать так контрастный душ ежедневно, то следует сначала попробовать устремлять холодную струю воды полминуты, а затем можете увеличить время до 1-1,5 минуты.

Какой эффект имеет холодный и контрастный душ

Холодный и контрастный душ для похудения

В человеческом теле есть два вида жира: белый и бурый. При похудении сгорает именно белый жир. Неиспользованные калории накапливаются в организме в том числе и в виде белого жира на талии, пояснице, шее и бедрах и т.д.

Бурый жир отвечает в том числе за терморегуляцию. Когда бурый жир активируется из-за сильного холода, он сжигает калории, которые тратятся на согревание тела, что может способствовать похудению. Такой процесс и происходит, когда человек принимает холодный или контрастный душ.

Говоря о похудении как о цели, сложно ответить, что лучше – холодный или контрастный душ? Однако скандинавские исследователи обнаружили, что влияние низких температур увеличивает скорость метаболизма бурого жира в 15 раз, что поможет человеку сбросить 4 кг в год при постоянном режиме процедур.

Холодный душ ускоряет восстановление после тренировки

Спортсмены часто принимают холодные ванны после интенсивных тренировок, чтобы снизить болезненность мышц. Необязательно заходить так далеко, но вы можете получить аналогичный эффект, приняв быстрый холодный душ после тренировки. Он помогает снизить воспаление мышц, улучшить кровообращение, снять напряжение и боль. Холодный или контрастный душ способствует восстановлению мышечной ткани, повышает тонус и эффективность тренировки, а также улучшает общее настроение. Именно поэтому спортсмены советуют принимать контрастный душ после тренировки.

Холодный или контрастный душ улучшают настроение и наполняют энергией

Холодный и контрастный душ – это хорошая доза бодрости для тела и души. Холодная вода провоцирует высвобождение эндорфинов — нейротрансмиттеров счастья, поднимающих настроение. Контрастный душ для сосудов имеет большую пользу, так как способствует расширению, повышению кровообращения, что обеспечивает ощущение энергии и свежести. После таких процедур человек чувствует бодрость и готов к новым свершениям.

Холодный и контрастный душ – польза для иммунитета

Ускорение метаболизма, которое происходит при воздействии холода на организм человека, активирует иммунную систему, которая высвобождает лейкоциты, которые борются с вирусами. Благодаря этому человек может меньше болеть. Холодный душ также улучшает общий кровоток, что способствует снижению риска гипертонии и отверждения артерий. Однако речь идет именно о профилактике, поэтому, например, контрастный душ при простуде врачи не рекомендуют принимать.

Процедуры для красоты волос и кожи

Горячая вода сушит кожу, а холодная сужает кутикулы и поры, предотвращая их засорение. Холодный душ может помочь избавиться от отмерших клеток кожи и поддержать здоровый обмен веществ. Если вы решили попробовать холодный душ для пользы кожи и волос, рекомендуется начинать с последовательного уменьшения температуры воды, а не внезапного перехода к ледяной воде, чтобы кожа могла приспособиться. Контрастный душ для волос и тела не менее полезен. Поочередное омывание холодной и горячей водой улучшает кровообращение, а значит, питательные вещества быстрее доставляются к клеткам.

Когда нельзя принимать холодный и контрастный душ – основные противопоказания

Пробовать такие процедуры не советуют при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Контрастный душ для сосудов действительно может быть полезен. Но стресс от холодной воды может обеспечить ненужную нагрузку на сердце, спровоцировать аритмию — нерегулярное сердцебиение — и усугубить уже существующие проблемы.

Также не следует экспериментировать с водными процедурами при гипертонии, наличии открытых ран на коже и инфекциях дыхательных путей.

Контрастный душ для беременных

Женщинам, вынашивающим младенца, а также людям с заболеваниями сердца или легких лучше избегать холодного душа без должной консультации врача. Медик должен определить, безопасен ли он для них.

При ранней беременности, особенно в первом триместре, некоторые женщины могут быть более чувствительны к изменениям температуры. Контрастный душ или погружение в холодную воду может вызвать дискомфорт, головные боли или ухудшение самочувствия. Беременным важно сначала проконсультироваться с врачом, чтобы при желании правильно принимать контрастный душ.

Исследования показали, что влияние холода может ухудшить когнитивные функции взрослых, что является одним из недостатков такого душа. Также холодный и контрастный душ сужают кровеносные сосуды, повышают давление и сердцебиение. Воздействие холодной воды может вызвать аритмию у пациентов с проблемами сердца и вызвать отек легких.

Холодный и контрастный душ в древности

Если правильно принимать контрастный или холодный душ, человек непременно почувствует положительный результат. Ведь польза от таких процедур была известна еще в 1600 году до нашей эры. Древние римляне проходили через несколько отапливаемых комнат и затем погружались в холодный бассейн. Эта процедура называлась "Фридидарием". В некоторых санаториях эту практику используют и по сей день.

Воздействие низких температур на организм популярно в наши дни в таких странах, как Финляндия и Норвегия. И речь идет не только о холодной воде в бассейне сауны, но и о прогулках на морозе или лежании на снегу – закаливании в целом. В Украине тоже очень популярно чувствовать на себе экстремально низкую температуру, прыгая в прорубь на Крещение.

Интересно, что около 300 лет назад считали, что холодный душ может "вылечить" людей с психическими расстройствами. Тогда верили, что мания – это состояние, от которого могут закипать кровь и мозг, и прохладный душ казался естественным лекарством. Уже гораздо позже душевые стали привычным средством, которое и сегодня используем, принимая гигиенический душ. Правда, обычно мы предпочитаем мыться теплой водой, забывая о пользе контрастного душа для здоровья и состоянии организма в целом.