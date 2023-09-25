Як правильно приймати холодний душ, щоб зміцнити організм та підвищити продуктивність

Контрастний душ - це процедура, при якій чергуються струмені гарячої та холодної води. Про її користь знали ще в давнину, а в наші часи відомі як позитивний ефект від холодного душу для здоров'я, так і шкідливий. Тому важливо правильно приймати контрастний душ, щоб отримати максимум від цієї процедури.

Холодний та контрастний душ – коли і як правильно приймати

Різниця між холодним і контрастним душем ховається в назвах процедур: перша передбачає обмивання лише холодною водою. Результати досліджень пояснюють чим корисний холодний душ. Вчені підтвердили, що люди, які приймають холодний душ, використовують на 29% лікарняних днів менше, ніж ті, хто "боїться холоду". Ця процедура загартовує тіло та дух.

Як правильно приймати холодний душ

Спочатку прийміть душ із зручною для вас температурою води. Наприкінці процедури залиште лише холодну воду та приймайте такий душ не менше 30 секунд. Повторюйте цю практику щодня протягом як мінімум 30 днів.

Контрастний душ також має користь для здоров'я, але важливо правильно приймати процедуру. Насамперед потрібно визначитися з прийнятним температурним режимом. Контрастний душ – це процедура, під час якої людина спрямовує на тіло струмені холодної та гарячої води по черзі. Якщо звернутися до наукових досліджень, для холодного промивання краще використовувати воду 10–12 °С, а для гарячого — від 38 до 40 °С.

Як правильно приймати контрастний душ

Є кілька варіантів, можна спробувати один із них і вибрати найбільш підходящий:

Ополіскуватися гарячою та холодною водою однаковий час. Наприклад по 30 або 60 секунд. Повторювати такі омивання 2–3 рази, але завершити процедуру краще холодною водою. Протягом 3 хвилин обливати тіло гарячою водою, потім хвилину холодною. Алгоритм слід повторити кілька разів. Такий переважно холодний душ для чоловіків може бути більш ефективним. Приймати звичайний гарячий душ, а наприкінці протягом 30-90 секунд постояти під струменем холодної води. Якщо приймати так контрастний душ щодня, слід спочатку спробувати спрямовувати холодний струмінь води півхвилини, а потім можете збільшити час до 1-1,5 хвилини.

Який ефект має холодний та контрастний душ

Холодний і контрастний душ для схуднення

У людському тілі є два види жиру: білий та бурий. При схудненні згоряє білий жир. Невикористані калорії накопичуються в організмі в тому числі і у вигляді білого жиру на талії, попереку, шиї та стегнах тощо.

Бурий жир відповідає в тому числі за терморегуляцію. Коли бурий жир активується через сильний холод, він спалює калорії, які витрачаються на зігрівання тіла, що може сприяти схудненню. Такий процес і відбувається, коли людина приймає холодний чи контрастний душ.

Говорячи про схуднення як мету, складно відповісти, що краще – холодний чи контрастний душ? Однак скандинавські дослідники виявили, що вплив низьких температур збільшує швидкість метаболізму бурого жиру в 15 разів, що допоможе людині скинути 4 кг на рік за постійного режиму процедур.

Холодний душ прискорює відновлення після тренування

Спортсмени часто приймають холодні ванни після інтенсивних тренувань, щоб знизити болючість м'язів. Необов'язково заходити так далеко, але ви можете отримати аналогічний ефект, прийнявши швидкий холодний душ після тренування. Він допомагає знизити запалення м'язів, покращити кровообіг, зняти напругу та біль. Холодний чи контрастний душ сприяє відновленню м'язової тканини, підвищує тонус та ефективність тренування, а також покращує загальний настрій. Саме тому спортсмени радять приймати контрастний душ після тренування. .

Холодний чи контрастний душ покращують настрій та наповнюють енергією

Холодний та контрастний душ – це хороша доза бадьорості для тіла та душі. Холодна вода провокує вивільнення ендорфінів - нейротрансмітерів щастя, які піднімають настрій. Контрастний душ для судин має велику користь, оскільки сприяє розширенню, підвищенню кровообігу, що забезпечує відчуття енергії та свіжості. Після таких процедур людина відчуває бадьорість і готова до нових звершень.

Холодний та контрастний душ – користь для імунітету

Прискорення метаболізму, що відбувається при впливі холоду на організм людини, активує імунну систему, яка вивільняє лейкоцити, що борються із вірусами. Завдяки цьому людина може менше хворіти. Холодний душ також покращує загальний кровотік, що сприяє зниженню ризику гіпертонії та затвердіння артерій. Проте йдеться саме про профілактику, тому, наприклад, контрастний душ при застуді лікарі не рекомендують приймати.

Процедури для краси волосся та шкіри

Гаряча вода сушить шкіру, а холодна звужує кутикули та пори, запобігаючи їх засміченню. Холодний душ може допомогти позбутися відмерлих клітин шкіри та підтримати здоровий обмін речовин. Якщо ви вирішили скуштувати холодний душ для користі шкіри та волосся, рекомендується починати з послідовного зменшення температури води, а не раптового переходу до крижаної води, щоб шкіра могла пристосуватися. Контрастний душ для волосся та тіла не менш корисний. Почергове омивання холодною та гарячою водою покращує кровообіг, а отже, поживні речовини швидше доставляються до клітин.

Коли не можна приймати холодний та контрастний душ – основні протипоказання

Спробувати такі процедури не радять при проблемах із серцево-судинною системою. Контрастний душ для судин справді може бути корисним. Але стрес від холодної води може забезпечити непотрібне навантаження на серце, спровокувати аритмію — нерегулярне серцебиття — і посилити проблеми, що вже існують.

Також не слід експериментувати з водними процедурами при гіпертонії, наявності відкритих ран на шкірі та інфекціях дихальних шляхів.

Контрастний душ для вагітних

Жінкам, які виношують немовля, а також людям із захворюваннями серця чи легень краще уникати холодного душу без належної консультації лікаря. Медик має визначити, чи безпечний він для них.

При ранній вагітності, особливо в першому триместрі, деякі жінки можуть бути більш чутливими до змін температури. Контрастний душ або занурення в холодну воду може спричинити дискомфорт, головний біль або погіршення самопочуття. Вагітним важливо спочатку проконсультуватися з лікарем, щоб за бажання правильно приймати контрастний душ.

Дослідження показали, що вплив холоду може погіршити когнітивні функції дорослих, що одна із недоліків такого душу. Також холодний та контрастний душ звужують кровоносні судини, підвищують тиск та серцебиття. Вплив холодної води може спричинити аритмію у пацієнтів із проблемами серця та спричинити набряк легень.

Холодний і контрастний душ у давнину

Якщо правильно приймати контрастний чи холодний душ, то людина неодмінно відчує позитивний результат. Адже користь від таких процедур була відома ще 1600 року до нашої ери. Стародавні римляни проходили через кілька опалюваних кімнат і потім поринали в холодний басейн. Ця процедура називалася "Фрідідарієм". У деяких санаторіях цю практику використовують і сьогодні.

Вплив низьких температур на організм популярний у наші дні в таких країнах, як Фінляндія та Норвегія. І йдеться не лише про холодну воду в басейні сауни, а й про прогулянки на морозі або лежання на снігу – загартовування в цілому. В Україні теж дуже популярно відчувати на собі екстремально низьку температуру, стрибаючи в ополонку на Водохреща.

Цікаво, що близько 300 років тому вважали, що холодний душ може "вилікувати" людей із психічними розладами. Тоді вірили, що манія – це стан, від якого можуть закипати кров та мозок, і прохолодний душ здавався природними ліками. Вже набагато пізніше душові стали звичним засобом, який і сьогодні використовуємо, беручи гігієнічний душ. Правда, зазвичай ми вважаємо за краще митися теплою водою, забуваючи про користь контрастного душу для здоров'я і стан організму в цілому.