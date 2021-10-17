Кинопрокат всё ещё приносит намного больше денег, чем платформы — Иван Букреев, НЛО TV

На кинорынке ОМКФ телеканал НЛО TV (входит в "Медиа Группу Украина") представил кинотеатрам три проекта, снятых по его заказу: экшн "Ограбление по-украински", новогоднюю комедию "7 желаний" и еще одну комедию "Бурштинові копи".

Сейчас в украинском прокате идет полицейская комедия "Бурштинові копи", два других фильма планируют показать в ближайшее время.

Delo.ua спросило у директора НЛО TV Иван Букреев, продюсера кинопроекта "Бурштинові копи", почему телеканалу интересно инвестировать в игровые фильмы для большого экрана, хотя аналитики говорят о скором захвате рынка стриминговыми платформами, почему выбирают проекты в жанре комедии и сколько намерены заработать на ленте "Бурштинові копи".

Сколько заработали комедии, снятые по заказу НЛО TV

В 2019 году руководитель НЛО TV Иван Букреев говорил, что задача телеканала выйти как минимум на два фильма в год. В 2020 пандемия ковида затормозила реализацию этих планов, но не отменила их.

Тремя новыми фильмами, созданными, как и предыдущие ("Инфоголик" и "Встреча одноклассников"), в партнерстве со студией "Мамахохотала", телеканал НЛО TV подтверждает свой интерес к инвестированию в кинопроекты для большого экрана, а также свой выбор комедийного жанра как наиболее рационального, если говорить о кассовых сборах.

В 2017 телеканал первым вывел в прокат малобюджетную украинскую комедию, чтобы протестировать интерес зрителя к такому формату. Профинансированная им лента "Инфоголик" с небольшим бюджетом в 4,2 млн показала, что интерес есть: лента вошла в топ-5 украинских фильмов по боксофису, собрав 5 млн грн (на 1-м месте был "DZIDZIO Контрабас" — 22 млн грн при бюджете около 7 млн грн).

Второй фильм, "Встреча одноклассников", вышедший в прокат в начале 2019 года, обошелся телеканалу дороже — в 6 млн грн, но и собрал больше — более 8 млн грн (канал рассчитывал на 12-15 млн).

Бюджет комедии "Бурштинові копи", вышедшей в начале октября этого года, почти в два раза больше "Одноклассников" - 15,5 млн грн, но на этот раз большую часть — 11,6 млн грн (75%) — профинансировало государство, так как проект выиграл питчинг Госкино.

За первый уик-энд (7-10 октября) полицейская комедия собрала 2,8 млн грн, заняв 4 место по сборам данного уик-энда после зарубежных блокбастеров "Веном 2", "Не время умирать" и "Дюна".

О чем полицейская комедия "Бурштинові копи"

Комедия "Бурштинові копи" режиссера Алины Бухтияровой это история о том, как киевский патрульный, которого переводят на службу в глубинку (в село в житомирских лесах), с напарником и командой местных полицейских бросает вызов янтарной мафии.

По словам продюсеров (Иван Букреев от НЛО TV и Иван Мелашенко от "Мамахохотала"), такой фильм они решили снять, так как ленты в жанре бадди-муви и истории о полицейских-напарниках популярны во всем мире.

В главных ролях заняты актеры студии "Мамахохотала": полицейского Максима сыграл Евгений Янович, его напарника Богдана — Олег Маслюк. Также в фильме снимались певица Алина Паш, актеры Дарья Петрожицкая, Владимир Кравчук, Игорь Портянко, Александр Рудинский, Андрей Бурым.

Иван Букреев, директор НЛО TV, о промо проекта "Бурштинові копи", его продаже и интересе к платформам

Иван, почему каналу интересно снимать игровое кино сейчас, когда все говорят, что перспективны платформы, а кинотеатры умирают?

- Тут много составляющих. Первая — обычно кино снимается не за один день и даже не за один год. Фильм "Бурштинові копи" мы задумали ещё в 2017 году и долго шли к его съемкам: дорабатывали сценарий, участвовали в питчинге Госкино.

Вторая — кинопрокат всё ещё приносит значительно больше денег, чем платформы. Сильно больше. Платформы только догоняют линейное телевидение по своим возможностям, но и этого пока что не достигли.

Третья — на сегодня делать (снимать самостоятельно или заказывать) кино сугубо для платформ могут позволить себе глобальные игроки, такие как Netflix, Apple TV, Disney+. У них другие охваты и, соответственно, возможности монетизации. У нас платформа может быть партнёром продюсера или прокатчика и получить эксклюзивные VOD-права на фильм.

Четвёртое — мы не отказываемся от производства проектов для платформы в будущем, минуя кинотеатры и, возможно, показ по телевидению.

В чем особенность проекта "Бурштинові копи"?

— Думаю, в лёгкости и "настоящести". Мы попытались затронуть в фильме важные для каждого темы — дружбы, любви, семьи, борьбы за справедливость. И при этом добавили локального колорита: добыча янтаря, противостояние города и села и очень характерные герои.

У нас классный сценарий, который мы создавали со студией "Мамахохотала", удачный актерский состав, поддержка Госкино и медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", что немаловажно.

Что делаете по продвижению фильма, чего не делали с "Инфоголиком" и "Одноклассниками"?

- Учитываем карантинные ограничения и не опускаем руки.

Активно продвигаем фильм на телевидении, в интернете на своих и партнерских ресурсах. Но кроме этих, уже испытанных инструментов, подключаем новые – привлекаем по чуть-чуть блогеров, ведём страницы фильма в соцсетях, работаем с аудиторией.

Например, Женя Янович (не только актер, но и популярный блогер - Delo.ua) представил фильм на ZIFF – Запорожском международном кинофестивале. Также вместе с Олегом Маслюком они ездили на допремьерные показы по городам Украины. Для несколько избалованных развлечениями киевлян такие показы — обыденность, а для областных и районных центров это небольшое, но событие. Стараемся подарить как можно более широкой аудитории немного праздника.

Какие ожидаете итоги? Кассу больше, чем у "Инфоголика"?

- Конечно, нам бы очень хотелось стать самым кассовым фильмом Украины. Ну, хотя бы в этом году. Но учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, вообще сложно что-либо загадывать. Фильм достоин хороших сборов, да и бюджет у него больше, чем у "Инфоголика". Ожидаем и кассу больше, но всё зависит от людей и ситуации с Covid.

Планируете ли продавать "Бурштинові копи"?

- Да, такие мысли есть, и даже предложения, в том числе и от платформ. Но пока говорить об этом слишком рано.