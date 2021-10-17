Lifestyle 60 минут назад

Кинопрокат всё ещё приносит намного больше денег, чем платформы — Иван Букреев, НЛО TV

Delo.ua спросило у директора НЛО TV Ивана Букреева, продюсера фильма "Бурштинові копи", почему телеканалу интересно инвестировать в игровые ленты для большого экрана, какой жанр выбирают и сколько намерены заработать на полицейской комедии

Иван Букреев, Евгений Янович, Роман Мартыненко на премьере фильма "Бурштинові копи", Иван Букреев, Евгений Янович, Роман Мартыненко на премьере фильма "Бурштинові копи",
Иван Букреев, Евгений Янович, Роман Мартыненко на премьере фильма "Бурштинові копи",

На кинорынке ОМКФ телеканал НЛО TV (входит в "Медиа Группу Украина") представил кинотеатрам три проекта, снятых по его заказу:  экшн "Ограбление по-украински", новогоднюю комедию "7 желаний" и еще одну комедию "Бурштинові копи".

Сейчас в украинском прокате идет полицейская комедия "Бурштинові копи", два других фильма планируют показать в ближайшее время.

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Delo.ua спросило у директора НЛО TV Иван Букреев, продюсера кинопроекта "Бурштинові копи", почему телеканалу интересно инвестировать в игровые фильмы для большого экрана, хотя аналитики говорят о скором захвате рынка стриминговыми платформами, почему выбирают проекты в жанре комедии и сколько намерены заработать на ленте "Бурштинові копи".


БукреевДиректор телеканала НЛО TV Иван Букреев, продюсер Ирина Заря и актер Евгений Янович на премьере фильма "Бурштинові копи". Фото: НЛО TV

Сколько заработали комедии, снятые по заказу НЛО TV

В 2019 году руководитель НЛО TV Иван Букреев говорил, что задача телеканала выйти как минимум на два фильма в год. В 2020 пандемия ковида затормозила реализацию этих планов, но не отменила их.

Тремя новыми фильмами, созданными, как и предыдущие ("Инфоголик" и "Встреча одноклассников"), в партнерстве со студией "Мамахохотала", телеканал НЛО TV подтверждает свой интерес к инвестированию в кинопроекты для большого экрана, а также свой выбор комедийного жанра как наиболее рационального, если говорить о кассовых сборах.

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В 2017 телеканал первым вывел в прокат малобюджетную украинскую комедию, чтобы протестировать интерес зрителя к такому формату. Профинансированная им лента "Инфоголик" с небольшим бюджетом в 4,2 млн показала, что интерес есть: лента вошла в топ-5 украинских фильмов по боксофису, собрав 5 млн грн (на 1-м месте был "DZIDZIO Контрабас" — 22 млн грн при бюджете около 7 млн грн).

Второй фильм, "Встреча одноклассников", вышедший в прокат в начале 2019 года, обошелся телеканалу дороже — в 6 млн грн, но и собрал больше —  более 8 млн грн (канал рассчитывал на 12-15 млн).

Бюджет комедии "Бурштинові копи", вышедшей в начале октября этого года, почти в два раза больше "Одноклассников" -  15,5 млн грн, но на этот раз большую часть  — 11,6 млн грн (75%) — профинансировало государство, так как проект выиграл питчинг Госкино.

актеры "Бурштинові копи"Актеры, сыгравшие главных героев в полицейской комедии "Бурштинові копи",  Дарья Петрожицкая и Евгений Янович. Фото: НЛО TV

За первый уик-энд (7-10 октября) полицейская комедия собрала 2,8 млн грн, заняв 4 место по сборам данного уик-энда после зарубежных блокбастеров "Веном 2", "Не время умирать" и "Дюна".

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О чем полицейская комедия "Бурштинові копи"

Комедия "Бурштинові копи" режиссера Алины Бухтияровой это история о том, как киевский патрульный, которого переводят на службу в глубинку (в село в житомирских лесах), с напарником и командой местных полицейских бросает вызов янтарной мафии.

По словам продюсеров (Иван Букреев от НЛО TV  и Иван Мелашенко от "Мамахохотала"), такой фильм они решили снять, так как ленты в жанре бадди-муви и истории о полицейских-напарниках популярны во всем мире.

В главных ролях заняты актеры студии "Мамахохотала": полицейского Максима сыграл Евгений Янович, его напарника Богдана — Олег Маслюк. Также в фильме снимались певица Алина Паш, актеры Дарья Петрожицкая, Владимир Кравчук, Игорь Портянко, Александр Рудинский, Андрей Бурым.

"Бурштинові копи". Фото: НЛО TVАктеры Евгений Янович и Олег Маслюк на съемках комедии "Бурштинові копи". Фото: НЛО TV

Иван Букреев, директор НЛО TV, о промо проекта "Бурштинові копи", его продаже и интересе к платформам 

Иван, почему каналу интересно снимать игровое кино сейчас, когда все говорят, что перспективны платформы, а кинотеатры умирают?

 -  Тут много составляющих. Первая — обычно кино снимается не за один день и даже не за один год. Фильм "Бурштинові копи" мы задумали ещё в 2017 году и долго шли к его съемкам: дорабатывали сценарий, участвовали в питчинге Госкино. 

Вторая — кинопрокат всё ещё приносит значительно больше денег, чем платформы. Сильно больше. Платформы только догоняют линейное телевидение по своим возможностям, но и этого пока что не достигли.

Третья — на сегодня делать (снимать самостоятельно или заказывать) кино сугубо для платформ могут позволить себе глобальные игроки, такие как Netflix, Apple TV, Disney+. У них другие охваты и, соответственно, возможности монетизации. У нас платформа может быть партнёром продюсера или прокатчика и получить эксклюзивные VOD-права на фильм.

Четвёртое — мы не отказываемся от производства проектов для платформы в будущем, минуя кинотеатры и, возможно, показ по телевидению.

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В чем особенность проекта "Бурштинові копи"? 

— Думаю, в лёгкости и "настоящести". Мы попытались затронуть в фильме важные для каждого темы — дружбы, любви, семьи, борьбы за справедливость. И при этом добавили локального колорита: добыча янтаря, противостояние города и села и очень характерные герои.

У нас классный сценарий, который мы создавали со студией "Мамахохотала", удачный актерский состав, поддержка Госкино и медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", что немаловажно.

 Что делаете по продвижению фильма, чего не делали с "Инфоголиком" и "Одноклассниками"? 

- Учитываем карантинные ограничения и не опускаем руки.

Активно продвигаем фильм на телевидении, в интернете на своих и партнерских ресурсах. Но кроме этих, уже испытанных инструментов, подключаем новые – привлекаем по чуть-чуть блогеров, ведём страницы фильма в соцсетях, работаем с аудиторией.

Например, Женя Янович (не только актер, но и популярный блогер -  Delo.ua) представил фильм на ZIFF – Запорожском международном кинофестивале. Также вместе с Олегом Маслюком они ездили на допремьерные показы по городам Украины. Для несколько избалованных развлечениями киевлян такие показы — обыденность, а для областных и районных центров это небольшое, но событие. Стараемся подарить как можно более широкой аудитории немного праздника. 

Какие ожидаете итоги? Кассу больше, чем у "Инфоголика"? 

- Конечно, нам бы очень хотелось стать самым кассовым фильмом Украины. Ну, хотя бы в этом году. Но учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, вообще сложно что-либо загадывать. Фильм достоин хороших сборов, да и бюджет у него больше, чем у "Инфоголика". Ожидаем и кассу больше, но всё зависит от людей и ситуации с Covid. 

 Планируете ли продавать "Бурштинові копи"?

-  Да, такие мысли есть, и даже предложения, в том числе и от платформ. Но пока говорить об этом слишком рано.

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