Гаджеты 1 час назад

Крупнейшая авиакомпания Канады отправила в утиль полтысячи планшетов Apple (ВИДЕО)

Пилоты авиакомпании шесть лет использовали планшеты вместо различных бумажных документов, однако вскоре эти гаджеты пришли в негодность и хранились на складе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Самая крупная авиакомпания Канады Air Canada отправила на утилизацию 500 планшетов Apple iPad, сообщает Avianews.

Как отмечает издание, с 2015 года пилоты авиакомпании использовали планшеты вместо различных бумажных документов, однако вскоре эти гаджеты пришли в негодность и хранились на складе.

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Чтобы не отправлять планшеты на свалку, Air Canada нашла подрядчика, который помог переработать технику и уничтожить важную информацию в памяти устройств.

Вначале iPad разобрали и удалили из них литий-ионные аккумуляторы, так как они могут нанести вред окружающей среде.

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После этого устройства направили на измельчение, а затем извлекли металл — его можно пустить на производство новых устройств.

Такая переработка позволила повторно использовать 328 кг материалов, которые ранее направились бы на свалку.

В 2019 году в рамках инициативы по сохранению окружающей среды Air Canada отказались от использования одноразовых пластиковых палочек для размешивания напитков. В результате в природу не попали 38 млн единиц мелкого пластика.

Авиакомпания также нашла интересный способ утилизации формы своих работников. Ее отдали некоммерческой организации Brand For Canada. Она удалила с одежды опознавательные знаки авиакомпании и предоставила ее людям, которые не имеют средств для покупки одежды.

А вот форму пилотов измельчили и использовали в качестве наполнителя для боксерских груш или в автомобилях.

Напомним, 20 апреля корпорация Apple анонсировала выход ряда новых продуктов. Среди новинок — ноутбук iMac, планшет iPad Pro, Bluetooth-маяк AirTag и смартфон iPhone 12.

Ранее сообщалось, что в начале октября 2020 года на украинский рынок поступили две новинки от компании OPPO Electronics: смартфон OPPO Reno 4 Pro и его младший брат OPPO Reno 4 Lite. 

Источник фото: Depositphotos.

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