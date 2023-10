Топ-10 самых дорогих книг мира: кому они принадлежат

Уникальные и самые дорогие книги были напечатаны за многие столетия до наших дней. Они были проданы за миллионы долларов и стали хорошим вложением для своих владельцем, ведь со временем только дорожают. Больше о самых дорогих книгах читайте в статье.

Самые дорогие книги в мире - кому принадлежат

Книги из списка обладают высокой стоимостью благодаря их исторической важности и редкости. Они часто становятся объектами для коллекционеров и экспонатами в музеях.

"Кодекс Лестера" - $30,8 млн

Автор самой дорогой книги в мире - художник и ученый Леонардо да Винчи. Оригинальное название The Codex Leicester.

Codex Leicester / Фото: Wikipedia

В 1506 году да Винчи находясь в Милане, где и начал вести записи. Исписав 18 листов бумаги с обеих сторон, он сложил их в виде 72-страничной тетради. В ней содержится множество математических расчетов, рисунков и заметок, написанных особым зеркальным шрифтом. Сейчас самая дорогая книга в мире принадлежит основателю Microsoft Биллу Гейтсу, он купил ее за $30,8 млн еще в 1994 году.

"Евангелие Генриха Льва" - $12,4 млн

Вторым по стоимости стало рукописное издание Евангелия, созданное в 1188 году по заказу герцога Саксонии и Баварии Генриха Льва.

Миниатюра Марии Магдалины с Христом, ангелом и апостолами в книге The Gospels of Henry the Lion / Фото: Wikipedia

В оригинале вторая самая дорогая книга в мире называется The Gospels of Henry the Lion. Она включает четыре Евангелия объемом в 226 страниц. Книгу продали за $12,4 млн на аукционе Sotheby's. В настоящее время манускрипт хранится в библиотеке имени герцога Августа в городе Вольфенбюттель (Германия).

"Птицы Америки" - $8,8 млн

Автор третьей самой дорогой книги, которая в оригинале называется The birds of America, — Джон Джеймс Одюбон.

Обложка книги "Птицы Америки" / Фото: Wikipedia

"Птицы Америки" - это книга, в которой собраны научные описания и иллюстрации птиц Северной Америки. Но ее ценность обусловлена историей написания. Одобюн рисовал птиц в реальном размере, отслеживая их и делая из них чучела. Именно поэтому высота книги 127 сантиметров. Первое издание опубликовали в 1827 году. Всего вышло около 200 экземпляров.

Шейх Катар Сауд на аукционе в 2000 году купил один из последних сохранившихся экземпляров книги "Птицы Америки" за $8,8 млн.

"Кентерберийские рассказы" - $7,5 млн

Книга в оригинале носит название “The Canterbury Tales”. Ее напечатали в 1477 году в типографии английского первопечатника Уильяма Кэкстона.

Изображение Чосера в виде паломника на полях Элсмировой рукописи "Кентерберийских рассказов" / Фото: Wikipedia

"Кентерберийские рассказы" Джеффри Чосера были проданы в 1998 году с аукциона Christie's. За один из двенадцати сохранившихся экземпляров заплатили $7,5 млн.

"Первое фолио: комедии, истории и трагедии Шекспира" - $5,5 млн

Оригинальное название дорогой книги - “First Folio: Comedies, Histories and Tragedies”. Это сборник, в который вошли почти все пьесы Шекспира.

Титульный лист Первого фолио / Фото: Wikipedia

Книгу продали за $5,5 млн на аукционе Sotheby’s. Первое фолио было опубликовано в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира, двумя его коллегами-актерами и друзьями, Джоном Хемингесом и Генри Конделлом. Она считается одной из самых важных книг в истории английской литературы. Из 750 экземпляров, выпущенных в XVII веке, в настоящее время полностью сохранилось около 40.

"Библия Гутенберга" - $5,4 млн

Библия Гутенберга, также известная как Библия из 42 строк или Библия Мазарини, является одной из самых известных, исторически значимых и самых дорогих книг в мире.

Библия Гутенберга в Нью-Йоркской публичной библиотеке / Фото: Wikipedia

Книга была напечатана Иоганном Гутенбергом в 1450-х годах. Она примечательна тем, что является одной из первых крупных книг, напечатанных с использованием технологии печати подвижным шрифтом, и стала ключевой вехой в истории печати и распространения изданий. Последняя известная продажа полной Библии Гутенберга на аукционе произошла в 1987 году, когда копия была продана за $5,4 млн.

"Бестиарий герцога Нортумберлендского" - $5,4 млн

Экземпляры этой книги датированы примерно 1250-1260 годами, сейчас же их осталось не более сорока.

Пятый лист книги The Northumberland Bestiary / Фото: Wikipedia

Как и другие бестиарии Средневековья, он представляет собой сочетание описаний животных, аллегорических интерпретаций и христианских моральных уроков, сопровождаемых прекрасно детализированными иллюстрациями. Всего там описано 112 средневековых животных, реальных и вымышленных. Автора книги установить не удалось. "Бестиарий герцога Нортумберлендского" (The Northumberland Bestiary) был продан на аукционе Sotheby’s в 1990 году за $5,4 млн.

"Трактат о плодовых деревьях" - $4,5 млн

“Traité des Arbres Fruitiers” — известная работа в области садоводства и лесоводства. Ее написал французский врач, военно-морской инженер и ботаник Анри-Луи Дюамель дю Монсо в 1768 году.

Страница книги Traité des Arbres Fruitiers / Фото: Wikipedia

Этот трактат, название которого на русском языке переводится как “Трактат о фруктовых деревьях”, представляет собой значительный труд по изучению фруктовых деревьев и их выращиванию. В одной из самых дорогих книг мира подробно описаны 16 видов фруктов с красочными иллюстрациями.

Экземпляр этой книги был закуплен в личную библиотеку короля Людовика XV, причем он был отпечатан в особенно роскошном виде, с золоченой обложкой. В 2006 году издание ушло с молотка на аукционе в Брюсселе за $4,5 млн.

"Космография" - $4,2 млн

Книга Cosmography — это копия первого печатного атласа, в ее основу легли образцы карт Птолемея, древнегреческого астронома, математика и географа. Она напечатана в Болонье в 1477 году, и в 2006 году была продана за $4,2 млн.

Карта Птолемея / Фото: Wikipedia

В целом космография — это широкий термин, охватывающий изучение и описание Вселенной, включая Землю, ее географические особенности и положение в космосе. Он сочетает в себе элементы географии, астрономии и картографии, чтобы предоставить комплексное представление о Земле и окружающих ее небесных телах.

Рукопись “Девять симфонии” Моцарта - $4,1 млн

Коллекцию известнейших симфоний Моцарта написал от руки сам композитор. Ее продали за $4,1 млн в 1990 году. Этот драгоценный и редкий манускрипт в 1987 году установил мировой рекорд продаж среди музыкальных произведений.

Симфония Моцарта / Фото: Wikipedia

Вольфганг Амадей Моцарт написал в общей сложности 41 симфонию в течение своей относительно короткой жизни, и его “Девять симфонии”, вероятно, относится к сборнику или компиляции некоторых из его известнейших симфоний. Важно отметить, что симфонии Моцарта отдельно известны по номерам Кехеля (K), которые являются хронологическим каталогом его произведений, созданных Людвигом фон Кехелем.