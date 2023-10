Топ-10 найдорожчих книг світу: кому вони належать

Унікальні та найдорожчі книги були надруковані за багато століть до наших днів. Вони були продані за мільйони доларів і стали гарним вкладенням для своїх власників, адже згодом лише дорожчають. Більше про найдорожчі книги читайте у статті.

Найдорожчі книги у світі – кому належать

Книги зі списку мають високу вартість завдяки їхній історичній важливості та рідкості. Вони часто стають об'єктами для колекціонерів та експонатами у музеях.

"Кодекс Лестера" - $30,8 млн

Автор найдорожчої книги у світі - художник та вчений Леонардо да Вінчі. Оригінальна назва The Codex Leicester.

Learn more Codex Leicester/Фото: Wikipedia

В 1506 да Вінчі перебуваючи в Мілані, де і почав вести записи. Виписавши 18 аркушів паперу з обох сторін, він склав їх у вигляді 72-сторінкового зошита. У ній міститься безліч математичних розрахунків, малюнків та нотаток, написаних спеціальним дзеркальним шрифтом. Зараз найдорожча книга у світі належить засновнику Microsoft Біллу Гейтсу, він купив її за $30,8 млн ще 1994 року.

"Євангеліє Генріха Лева" - $12,4 млн

Другим за вартістю стало рукописне видання Євангелія, створене 1188 року на замовлення герцога Саксонії та Баварії Генріха Лева.

Мініатюра Марії Магдалини з Христом, ангелом та апостолами у книзі The Gospels of Henry the Lion/Фото: Wikipedia

В оригіналі друга найдорожча книга у світі називається The Gospels of Henry the Lion. Вона включає чотири Євангелія обсягом 226 сторінок. Книгу продали за $12,4 млн на аукціоні Sotheby's. Нині манускрипт зберігається у бібліотеці імені герцога Августа у місті Вольфенбюттель (Німеччина).

"Птахи Америки" - $8,8 млн

Автор третьої найдорожчої книги , яка в оригіналі називається The birds of America, - Джон Джеймс Одюбон.

Обкладинка книги "Птахи Америки"/Фото: Wikipedia

"Птахи Америки" - це книга, в якій зібрано наукові описи та ілюстрації птахів Північної Америки. Але її цінність зумовлена історією написання. Одобюн малював птахів у реальному розмірі, відстежуючи їх та роблячи з них опудало. Саме тому висота книжки 127 сантиметрів. Перше видання опублікували 1827 року. Усього вийшло близько 200 екземплярів.

Шейх Катар Сауд на аукціоні в 2000 році купив один з останніх екземплярів книги "Птахи Америки", що збереглися, за $8,8 млн.

"Кентерберійські оповідання" - $7,5 млн

Книга в оригіналі зветься The Canterbury Tales. Її надрукували 1477 року в друкарні англійського першодрукаря Вільяма Кекстона.

Зображення Чосера у вигляді паломника на полях рукопису Елсміра "Кентерберійських оповідань"/Фото: Wikipedia

"Кентерберійські оповідання" Джеффрі Чосера було продано 1998 року з аукціону Christie's. За один з дванадцяти екземплярів, що збереглися, заплатили $7,5 млн.

"Перше фоліо: комедії, історії та трагедії Шекспіра" - $5,5 млн

Оригінальна назва дорогої книги - First Folio: Comedies, Histories and Tragedies. Це збірка, до якої увійшли майже всі п'єси Шекспіра.

Титульний лист Першого фоліо/Фото: Wikipedia

Книгу продали за $5,5 млн на аукціоні Sotheby's. Перше фоліо було опубліковано у 1623 році, через сім років після смерті Шекспіра, двома його колегами-акторами та друзями, Джоном Хемінгесом та Генрі Конделлом. Вона вважається однією з найважливіших книг в історії англійської літератури. З 750 екземплярів, випущених XVII столітті, нині повністю збереглося близько 40.

"Біблія Гутенберга" - $5,4 млн

Біблія Гутенберга, також відома як Біблія з 42 рядків або Біблія Мазаріні, є однією з найвідоміших, найісторичніших і найдорожчих книг у світі.

Біблія Гутенберга у Нью-Йоркській публічній бібліотеці/Фото: Wikipedia

Книга була надрукована Йоганном Гутенбергом у 1450-х роках. Вона примітна тим, що є однією з перших великих книг, надрукованих з використанням технології друку рухомим шрифтом, і стала ключовою віхою в історії друку та розповсюдження видань. Останній відомий продаж повної Біблії Гутенберга на аукціоні відбувся в 1987 році, коли копію було продано за $5,4 млн.

"Бестіарій герцога Нортумберлендського" - $5,4 млн

Примірники цієї книги датовані приблизно 1250-1260 роками, зараз їх залишилося не більше сорока.

П'ятий лист книги The Northumberland Bestiary/Фото: Wikipedia

Як і інші бестіарії Середньовіччя, він є поєднанням описів тварин, алегоричних інтерпретацій і християнських моральних уроків, що супроводжуються чудово деталізованими ілюстраціями. Усього там описано 112 середньовічних тварин, реальних та вигаданих. Автора книги встановити не вдалося. "Бестіарій герцога Нортумберлендського" ( The Northumberland Bestiary) було продано на аукціоні Sotheby's у 1990 році за $5,4 млн.

"Трактат про плодові дерева" - $4,5 млн

"Traité des Arbres Fruitiers" - відома робота в галузі садівництва та лісівництва. Її написав французький лікар, військово-морський інженер та ботанік Анрі-Луї Дюамель дю Монсо у 1768 році.

Сторінка книги Traité des Arbres Fruitiers/Фото: Wikipedia

Цей трактат, назва якого українською мовою перекладається як “Трактат про фруктові дерева”, є значною працею з вивчення фруктових дерев та їх вирощування. В одній із найдорожчих книг світу докладно описано 16 видів фруктів з барвистими ілюстраціями.

Примірник цієї книги був закуплений в особисту бібліотеку короля Людовіка XV, причому він був надрукований в особливо розкішному вигляді, із позолоченою обкладинкою. 2006 року видання пішло з молотка на аукціоні в Брюсселі за $4,5 млн.

"Космографія" - $4,2 млн

Книга Cosmography - це копія першого друкованого атласу, в її основу лягли зразки карт Птолемея, давньогрецького астронома, математика та географа. Вона надрукована в Болоньї у 1477 році, і у 2006 році була продана за $4,2 млн.

Карта Птолемея/Фото: Wikipedia

В цілому космографія - це широкий термін, що охоплює вивчення та опис Всесвіту, включаючи Землю, її географічні особливості та положення у космосі. Він поєднує в собі елементи географії, астрономії та картографії, щоб надати комплексне уявлення про Землю і навколишні її небесні тіла.

Рукопис "Дев'ять симфонії" Моцарта - $4,1 млн

Колекцію найвідоміших симфоній Моцарта написав від руки сам композитор. Її продали за $4,1 млн 1990 року. Цей дорогоцінний та рідкісний манускрипт у 1987 році встановив світовий рекорд продажів серед музичних творів.

Симфонія Моцарта / Фото: Wikipedia

Вольфганг Амадей Моцарт написав загалом 41 симфонію протягом свого відносно короткого життя, і його "Дев'ять симфонії", ймовірно, відноситься до збірки або компіляції деяких з його найвідоміших симфоній. Важливо, що симфонії Моцарта окремо відомі за номерами Кехеля (K), які є хронологічним каталогом його творів, створених Людвігом фон Кехелем.