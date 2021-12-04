Украинский Болливуд: в Киеве сняли индийский сериал

В Украине сняли индийский сериал "Спецоперации 1.5: История Химмата" по заказу стриминг-сервиса Disney+ Hotstar.

Как сообщает рецензионный сайт Cineast, организацией съемочного процесса в Украине занималась компания SARKE Studio. Премьера шпионского экшн-триллера состоялась 12 ноября.

По информации Cineast, съемки сериала продолжались 11 дней с участием украинской съемочной группы.

"Спецоперации 1.5: История Химмата" – это спин-офф оригинального сериала "Спецоперации", первый сезон которого вышел в прошлом году. Шпионская история получила восемь номинаций на Filmfare OTT Awards, выиграв сразу три награды.

По сюжету сериала, молодой офицер отдела исследований и анализе внешней разведки после нападения на парламент в 2001 году решил, что за всеми террористическими атаками стоит один единственный человек. При поддержке оперативной группы он старается найти и обезвредить эту группу.

Роль главного герой в сериале исполняет известный индийский актер Кэй Кэй Менон. Также в сериале играют Адиль Хан, Афтаб Шивдасани, Айшвария Сушмита, Виджай Викрам Сингх, Мария Рябошапка и другие.

Напомним, в сентябре 2020 года крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix впервые снял фильм в Украине.

Ради съемок комедийного боевика улицу Ярославского задекорировали французскими надписями, вывесками и дорожными знаками, так как по сюжету фильма события разворачиваются во Франции.