Наука 1 час назад

В Австралии разработали дешевый и эффективный способ опреснения воды

Новый метод позволяет добывать 10 − 20 литров пресной воды на квадратный метр в день

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Ученые из университета Future Industries Institute UniSA (Южная Австралия) разработали технологию высокоэффективного солнечного опреснения, с помощью которой можно получить пресную воду из морской и загрязненной воды.

Как сообщает Всемирный фонд природы (World Wildlife Fund, WWF) на сегодняшний день около 2,7 млрд людей испытывают частичную нехватку воды, еще 1,1 млрд человек вообще не имеют ее в свободном доступе.

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Кроме этого, антисанитарные условия являются большой проблемой для еще 2,4 млрд человек.

По прогнозам WWF, в ближайшие десятилетия эти показатели станет еще хуже. В частности, к 2025 году две трети населения мира могут столкнуться с нехваткой воды, а экосистемы по всему миру пострадают еще больше. Поэтому ученые бьются над тем, чтобы производить больше пресной воды и помогать людям, которые в ней нуждаются.

Технологии солнечного опреснения появились еще в середине ХХ века, однако к этому времени они все были несовершенными, особенно для массового производства чистой воды.

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По словам австралийских ученых, они "преодолели эту неэффективность", а новая технология сможет производить воду в больших объемах и намного дешевле существующих способов — таких, как обратный осмос.

В основе нового метода лежит фототермическая структура, которая находится на поверхности источника воды и преобразует солнечный свет в тепло.

В ходе предыдущих попыток применить этот способ терялось большое количество энергии.

По словам одного из авторов проекта Хаолана Сюя, ранее многие экспериментальные фототермические испарители были в основном двухмерными: это была просто плоская поверхность, и они могли терять 10%-20% солнечной энергии в основной объем воды и в окружающую среду.

"Мы разработали метод, который не только предотвращает любые потери солнечной энергии, но и фактически потребляет дополнительную энергию из воды и окружающей среды, то есть система работает со 100-процентной эффективностью для солнечной энергии и извлекает еще 170% энергии из воды и окружающей среды", — рассказал Хаолан Сюй.

Трехмерная конструкция уводит лишние остатки тепла от верхних поверхностей, распределяя энергию по всей поверхности испарителя воды. В результате этого все поверхности испарителя остаются холоднее воды и воздуха. Этот метод позволяет добывать 10 − 20 литров пресной воды на квадратный метр в день.

Практическая выгода новой системы повышается за счет того, что она полностью построена из простых, дешевых и экологичных материалов, которые можно купить в хозяйственном магазине или супермаркете. Конструкция фототермической структуры предотвращает накопление соли и других загрязняющих веществ на поверхности испарителя, что облегчает обслуживание системы.

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"Для его работы не требуется технических знаний, а затраты на обслуживание минимальны. Эта технология действительно может обеспечить долгосрочное решение проблемы чистой воды для людей, которые не могут позволить себе другие варианты", — пояснил Сюй.

В настоящее время ученые изучают ряд других применений этой технологии. В частности, они хотят научиться очищать сточные воды в промышленных условиях.

Напомним, в оккупированном Крыму из-за острого дефицита пресной воды хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

Ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно — на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Россия довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Источник фото: Depositphotos.

 

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