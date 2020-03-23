В "Нибулоне" придумали дешевую и эффективную альтернативу тестам на коронавирус (ФОТО)

В агрохолдинге "Нибулон" приборы для определения генетически модифицированных организмов в сельскохозяйственной продукции предлагают использовать для проверки наличия коронавируса в крови человека. Об этом сообщил генеральный директор агрохолдинга Алексей Вадатурский на своей странице в Facebook.

"С помощью одного из наших аппаратов — амплификатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem — можно выявлять коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод ПЦР является самым точным в мире для выявления геномной РНК вирусов, поскольку анализирует именно специфический геном SARS-CoV-2, с большой точностью обнаружения от 5 целевых последовательностей. Для этого нам нужно закупить всего лишь реагенты для экстракции RNA/DNAVirus и наборы для прямого качественного обнаружения новой РНК коронавируса. Что мы немедленно и сделали, заказав их в количестве 200 проб в Германии", — рассказал Вадатурский.

По его словам, в компании готовы купить и больше реагентов, если их инициативу воспримут и поддержат.

"С помощью этого прибора можно анализировать одновременно 40-48 проб биоматериалов на наличие вируса SARS-CoV-2. По нашим подсчетам, в сутки можно делать до 400 образцов. Цена одного такого "удовольствия" всего 25 евро, и не нужно дополнительно говорить о том, насколько это ускорит процесс выявления заражения вирусом, и именно такой подход поможет действительно взять под контроль его распространение", — отмечает Вадатурский.

Ранее сообщалось, что ученые Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (НАН) по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV.

А Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) утвердило первый диагностический экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты которого можно получить за 45 минут. Такие тесты будут использовать в чрезвычайной ситуации, преимущественно в больницах и отделениях скорой помощи.