10 англійських фраз, які варто знати кожному менеджеру

У роботі менеджера важливо не лише ставити завдання й контролювати процеси, а й чітко комунікувати з командою, партнерами та клієнтами. Саме тому корпоративне навчання англійській мові в Justschool стає корисним рішенням для фахівців, які хочуть упевнено почуватися в робочому спілкуванні. Навіть кілька базових фраз англійською можуть зробити комунікацію більш професійною, зрозумілою та ефективною.

Фрази для постановки завдань

Менеджеру часто потрібно пояснювати, що саме треба зробити, уточнювати дедлайни й погоджувати наступні кроки. Для цього варто мати під рукою прості й універсальні фрази, які легко використовувати в листуванні та під час зустрічей.

Let’s focus on this task first — Давайте спершу зосередимося на цьому завданні.

— Давайте спершу зосередимося на цьому завданні. We need to meet the deadline — Нам потрібно вкластися в дедлайн.

— Нам потрібно вкластися в дедлайн. Please keep me updated — Будь ласка, тримайте мене в курсі.

— Будь ласка, тримайте мене в курсі. Can you handle this by Friday? — Чи можете ви впоратися з цим до п’ятниці?

— Чи можете ви впоратися з цим до п’ятниці? Let’s discuss the next steps — Обговорімо наступні кроки.

— Обговорімо наступні кроки. Please prioritize this task — Будь ласка, визначте це завдання пріоритетним.

— Будь ласка, визначте це завдання пріоритетним. We need to finish this as soon as possible — Нам потрібно завершити це якомога швидше

Такі фрази допомагають говорити чітко й по суті. Вони особливо корисні в ситуаціях, де важливо швидко домовитися та уникнути непорозумінь.

Фрази для командної комунікації

У щоденній роботі менеджеру важливо не лише давати завдання, а й підтримувати діалог із командою. Саме тому варто вивчати фрази, які допомагають уточнювати деталі, обговорювати ідеї та координувати роботу. До речі, безкоштовно пройти тест на рівень англійської мови онлайн можна на сайті https://justschool.me/uk/english-test, якщо ви хочете зрозуміти, наскільки впевнено вже володієте робочою англійською.

What do you think about this idea? — Що ви думаєте про цю ідею?

— Що ви думаєте про цю ідею? Let’s stay in touch — Будьмо на зв’язку.

— Будьмо на зв’язку. Could you clarify this point? — Не могли б ви уточнити цей момент?

— Не могли б ви уточнити цей момент? I agree with your suggestion — Я згоден із вашою пропозицією.

— Я згоден із вашою пропозицією. We are on the same page — Ми однаково розуміємо ситуацію.

— Ми однаково розуміємо ситуацію. Let’s work on this together — Попрацюймо над цим разом.

— Попрацюймо над цим разом. Feel free to share your ideas — Не соромтеся ділитися своїми ідеями.

Ці фрази допомагають зробити спілкування більш відкритим і конструктивним. Вони також показують професійність у командній роботі та під час обговорення спільних рішень.

Фрази для мітингів і робочих обговорень

Під час зустрічей англійською менеджеру важливо вміти почати розмову, коротко підсумувати сказане й перейти до конкретних рішень. Тут стануть у пригоді фрази, які звучать природно та професійно.

Let’s get started — Нумо починати.

— Нумо починати. To sum up, we decided to… — Підсумовуючи, ми вирішили…

— Підсумовуючи, ми вирішили… We need to review the results — Нам потрібно переглянути результати.

— Нам потрібно переглянути результати. Thanks for your input — Дякую за ваш внесок.

— Дякую за ваш внесок. Let’s schedule another meeting — Заплануймо ще одну зустріч.

— Заплануймо ще одну зустріч. Can we move on to the next point? — Чи можемо перейти до наступного пункту?

— Чи можемо перейти до наступного пункту? Let’s come back to this later — Повернімось до цього пізніше.

Такі вирази допомагають менеджеру впевнено вести обговорення й тримати розмову в робочому русі. Якщо регулярно використовувати їх на практиці, англійська в професійному середовищі стає значно комфортнішою.

Знати англійські фрази для роботи — означає мати готові інструменти для щоденної комунікації. Для менеджера це особливо важливо, адже від чіткості формулювань часто залежить ефективність усієї команди. Навіть 10 простих фраз можуть стати хорошою базою для впевненого спілкування англійською в робочих ситуаціях.