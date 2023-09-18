27 вересня в Києві відбудеться VIII Форум «Диригенти змін»

Без чого неможлива перемога України та завдяки чому ми зможемо побудувати сильну суб’єктну державу? В Києві відбудеться Форум для лідерів бізнесу, держави та суспільства – «Диригенти змін».

27 вересня в Києві VIII Форум «Диригенти змін» об’єднає власників і керівників українських та міжнародних компаній, авторитетних суспільних та державних діячів – тих, хто прагне трансформувати й розбудовувати нашу країну. Організатор заходу – «Делойт» в Україні.

Тема Форуму: «Єдність сьогодні. Єдність завтра?»

Досвід повномасштабної війни показав нам і всьому світові, на що здатні українці, коли об’єднані. За цей час наше суспільство дуже змінилося, усвідомило свої цінності та почало шлях великої трансформації. Але попереду ще дуже багато викликів, які щодня випробовують нас на міць. 24 лютого, безумовно, нас об’єднало, але чи здатні ми зберегти нашу єдність? Під час панельних дискусій спікери Форуму поговорять про таке:

· Що єднатиме нас на покоління та довкола чого нам будувати культуру єдності? Модератор: Сергій Кулик, керівний партнер «Делойт» в Україні.

· Яка економічна стратегія здатна об’єднати бізнес, державу та суспільство? Модератор: Єгор Григоренко, партнер та керівник департаментів консалтингу й управління ризиками «Делойт» в Україні.

· Як перемогти у війні культур, у чому сила нашої нації та що ми можемо запропонувати світові? Модератор: Андрій Булах, заступник голови правління МХП.

· Як виглядатиме Україна з точки зору державоустрою після завершення війни? Модератор: Роман Бондар, генеральний директор Korn Ferry Ukraine.

Серед спікерів заходу:

• Олександр Корнієнко, Перший заступник Голови Верховної Ради України;

• Володимир Бородянський, співзасновник Організації українських продюсерів, міністр культури України (2019–2020);

• Володимир Поперешнюк, співзасновник «Нової пошти»;

• Іван Леньо, лідер гурту Kozak System;

• Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті, військовослужбовець ЗСУ;

• Андрій Різоль, голова правління Асоціації «Дивись українське!», продюсер.

Більше інформації про програму та спікерів можна знайти на сайті Форуму: conductorsofchanges.com.

Партнери заходу: МХП, SoftServe, Odgers Berndtson Ukraine, а також організація Inclusive friendly / Інклюзивно привітні, яка допомагає організувати простір заходу так, аби він максимально відповідав концепції доступності.

Участь у заході: традиційно у Форуму «Диригенти змін» є соціальна складова. Цього року квитки на захід не продаються, натомість участь можлива за донат. Усі благодійні внески у повному обсязі організатори спрямують на користь БФ «Діти героїв», що надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни, і буде підтримувати їх до досягнення повноліття.

«Делойт» в Україні здійснює цю підтримку в межах WorldClass – пріоритетного напряму стратегії корпоративної відповідальності та сталого розвитку, метою якого є допомога людям у наданні доступу до нових можливостей.

Акредитація ЗМІ відкрита до 22 вересня. Надсилайте ваші запити Анастасії Бегезі, лідерці PR-напряму «Делойт» в Україні: [email protected], або проходьте реєстрацію на сайті.