Акція до свят: отримайте криптокарту безкоштовно та здійснюйте зручні розрахунки

З 5 грудня по 5 січня Trustee Plus пропонує унікальну можливість оформити криптокарту Trustee Plus абсолютно безкоштовно. Достатньо здійснити сім транзакцій на суму від 50 євро, і вартість карти автоматично повернеться на ваш євро-баланс у гаманці. Напередодні зимових свят це чудовий шанс не лише зробити подарунок собі, але й почати використовувати криптовалюту у повсякденних розрахунках.

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"Маленькі плюшки, такі як автоматичне зарахування 10 євро на баланс після виконання умов акції, – це лише маленька частина айсберга, над яким працює наша команда. Приєднуйтесь до нас зараз безкоштовно, і ви зрозумієте, про що я говорю", – зазначила Ксенія Житомирська, головний розробник та СТО Trustee Plus.

Trustee Plus — це фінансове рішення з України, яке поєднує функції криптогаманця та платіжної карти. Сервіс дозволяє використовувати криптовалюту для розрахунків у магазинах, ресторанах та онлайн, надаючи користувачам зручний доступ до їх активів. Вже майже 600 000 людей обрали Trustee Plus.

Карта Trustee Plus пропонує користувачам зручні ліміти для операцій — до 5000 євро на день та 50 000 євро на місяць. Ви можете використовувати криптовалюту безпосередньо з балансу гаманця, оплачувати покупки в торгових точках, оснащених банківськими терміналами, і навіть інтегрувати карту з Google Pay або Apple Pay для швидких платежів.

Визнання карти Trustee Plus як найкращої криптокарти 2024 року за версією Incrypted свідчить про її надійність і популярність. Високі оцінки на незалежних платформах підтверджують довіру користувачів.

В цьому контексті варто відзначити роботу служби підтримки додатку, де вам пояснять, як вивести гроші з криптогаманця на карту, як купити Bitcoin в Україні, обміняти стейблкоїни без комісії, переводити монети і токени друзям, а також скористатися іншими можливостями.

Крім того, незабаром Trustee Plus порадує своїх клієнтів фізичною версією карти. Цей анонс викликав ажіотаж: за перші доби компанія отримала більше 5000 попередніх замовлень.

Не втратьте можливість скористатися цією пропозицією, щоб відчути переваги фінансів майбутнього разом з Trustee Plus!