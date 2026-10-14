Автоцивілка при купівлі авто — чи діє поліс попереднього власника і коли оформити свій

Вживана машина часто переходить до нового власника разом із чинною автоцивілкою. Але такий захист ненадійний: поки страховик не знає про продаж, продавець може розірвати договір і забрати частину сплачених грошей.

Чи діє автоцивілка після продажу авто

Поліс ОСЦПВ прив'язаний не до людини, а до конкретного автомобіля, тому запис у базі МТСБУ ведуть за VIN-кодом. Закон № 3720-IX встановлює, що після продажу договір діє до кінця строку, а права й обов'язки страхувальника переходять до покупця.

Поки компанія не знає про продаж, страхувальником у її базі значиться продавець, і договір можуть розірвати за його письмовою заявою. Закон після переходу права власності цього не дозволяє, але покупець дізнається про розірвання вже після факту. Тому новий власник зобов'язаний письмово повідомити страховика про зміну власника протягом 15 календарних днів від дня купівлі.

Чужий електронний поліс може містити умови, які на вас не поширюються, наприклад пільгову знижку попереднього власника. Тоді після аварії страховик може виставити вимогу про відшкодування вже особисто вам. Надійніше одразу після переоформлення машини оформити власну страховку на авто, а не їздити з успадкованим договором із невідомими умовами.

Із власним полісом ваша цивільна відповідальність застрахована саме на ваше ім'я. З 2026 року договори укладають лише в електронній формі в базі МТСБУ, паперових бланків більше не друкують. Ліміти виплат однакові в усіх компаній: 250 тис. грн за шкоду майну і 500 тис. грн за шкоду життю та здоров'ю одного потерпілого.

Якщо чинного запису в базі немає, збитки потерпілим винуватець відшкодовує з власної кишені. Перевірити, чи діє поліс продавця, можна за номерним знаком у базі МТСБУ, без жодних документів від продавця. На одну машину може діяти лише один договір: щойно покупець укладає свій, попередній припиняється.

Як повідомити страховика про зміну власника

Повідомити страховика треба письмово: заявою в офісі, листом або через особистий кабінет. Переукладати договір не потрібно, бо закон не вимагає змінювати в ньому прізвище страхувальника чи номерний знак.

Окремого штрафу за пропущений строк закон не передбачає. Але поки у страховика немає ваших контактів, усі повідомлення, зокрема про дострокове розірвання, отримуватиме попередній власник.

Коли оформляти автоцивілку після купівлі авто

Договір укладають на дані зі свідоцтва про реєстрацію, тому оформляють його одразу після переоформлення машини на себе. До того часу машина їздить лише з полісом продавця. За керування без чинного договору в базі передбачено штраф 425 грн за статтею 126 КУпАП.

Договір на строк менше шести місяців закон дозволяє лише для машин, які ще не стоять на обліку, та для авто з іноземною реєстрацією. Тому на машину з українськими номерами мінімальний строк — пів року.

Оформити поліс можна на сайті будь-якого ліцензованого страховика без візиту в офіс. Знадобляться:

VIN-код автомобіля.

Свідоцтво про реєстрацію з оновленими даними.

Посвідчення водія.

Паспортні дані та ідентифікаційний код покупця.

Підтвердження договору приходить на пошту, а запис з'являється в базі МТСБУ, де його й бачить патрульний. Окремо перевірте дату початку дії: захист часто починається з наступної доби або з обраної дати, а не з моменту оплати.

Ціна автоцивілки для нового власника

З 2025 року єдиної державної методики розрахунку немає, і кожен страховик рахує ціну за власною статистикою збитків. Тому на ту саму машину пропозиції різних компаній відрізняються на десятки відсотків.

Знижка за безаварійність прив'язана до історії страхувальника, а не до машини, тож ціна поліса продавця вам нічого не підкаже. Якщо раніше у вас уже були договори без виплат, страховик це врахує. Якщо ж ви оформлюєте автоцивілку вперше, ціна буде базовою. На підсумкову вартість впливають:

Вік і стаж водія.

Тип машини та об'єм двигуна.

Регіон реєстрації власника.

Як використовується машина — для особистих поїздок чи в таксі.

Обраний строк договору.

Наступного разу ціну перерахують з урахуванням вашої історії, і рік без виплат помітно знизить вартість нового договору.