Біотин (Вітамін Н): наскільки він важливий для організму?

Біотин (vitamin H, B7, coenzyme R, кофермент R) входить до групи вітамінів В і виступає за роботу деяких функцій в організмі. Біотин потрібен для нормального функціонування нервової системи, кишечника, а також для росту нігтів, шкіри та волосся. В народі йому дали назву "вітамін краси".

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Корисні властивості біотину

Вітамін надзвичайно важливий для метаболізму жирів, вуглеводів і білків. Бере активну участь у зʼєднанні амінокислот і жирних кислот.

Біотин потрібен, якщо ви хочете, щоб нігті, шкіра та волосся були в чудовому стані. Якщо ж в організмі буде дефіцит Вітаміну Н, то він може проявитися у вигляді себорейного дерматиту і червоних лускатих висипань на шкірі. Лікарі рекомендують приймати його майбутнім мамам та жінкам, які годують дітей грудьми.

Він проявив себе як чудова речовина,яка знижує рівень глюкози, тому приймати біотин потрібно діабетикам в обовʼязковому порядку. Деякі плацебо-контрольовані дослідження показали, що коли в крові достатньо біотину, концентрація глюкози значно нижча у людей з діабетом 2 типу. Дослідження на цю тему показало, що вітамін може запобігти пошкодженню нирок у людей з інсулінозалежним діабетом 1 типу. Вітамін b7 купити рекомендують як лікарі, так і люди, які довгий час вивчали питання вітамінів на організм людини.

Кому потрібен біотин

Біотин є «природною» речовиною організму. З хорошим мікробіомом кишкові бактерії здатні генерувати достатню кількість мікробіомів. Крім того, він присутній в широкому асортименті продуктів, тому його дефіцит у людей зустрічається рідко. Однак дефіцит коензиму R може спостерігатися внаслідок неправильного харчування, певних захворювань, генетичних особливостей, порушень кишкової флори та зловживання алкоголем, що перешкоджає засвоєнню вітамінів.

Додатковий прийом б7 вітаміну може знадобитися в наступних випадках:

При вагітності

Під час виношування дитини, жінка повинна ще більш ретельно слідкувати за своїм здоровʼям, тому прийом вітамінів має стояти в неї на першому місці. Якщо допустити нехватку біотину в організмі, то ще ненароджене маля може почати розвиватися неправильно з певними відхиленнями. Лікарі рекомендують на додаток до фолієвої кислоти приймати 30 мкг біотину в день.

Діабет 1 і 2 типу

Були проведені дослідження у 2016 році і вони дали такі результати: в7 вітамін може допомогти з глікемічним контролем у людей з діабетом, знижуючи рівень глюкози в крові. Ці результати дали певну надію та потрібно ще більше експериментів, щоб довести її користь на 100%.

Контроль нейропатії

Прийом додаткового вітаміну B7 може допомогти зменшити пошкодження нервів у людей із захворюваннями нирок, які перебувають на діалізі. У 1990 році вчені виявили, що у трьох пацієнтів, які приймали високі дози біотину протягом 1-2 років, симптоми покращилися. Вітамін H необхідний для активності піруваткарбоксилази, інакше може виникнути високий рівень пірувату та аспартату, що негативно вплине на роботу нервової системи. Однак для підтвердження цього потрібні додаткові докази.

Розсіяний склероз

Дослідження показують, що лікування високими дозами вітаміну B7 може допомогти покращити симптоми у людей з розсіяним склерозом, аутоімунним захворюванням, яке вражає нервову систему та викликає м’язову слабкість, серед багатьох інших проблем.

Результати, опубліковані в 2016 році, показали, що біотин є безпечною терапією. У деяких учасників прийом високої дози препарату 3 рази на день зменшив симптоми після 9 місяців використання.