Бізнес-каталоги України: огляд корисних платформ

Власного сайту й реклами не завжди достатньо, щоб клієнти знаходили компанію в інтернеті. Вони також шукають підрядників у бізнес-каталогах, переглядають профілі на картах і порівнюють послуги різних постачальників. Розглянемо платформи, які допомагають розширити присутність бізнесу в мережі та створити додаткові джерела переходів із пошуку Google.

Google Business Profile

Google Business Profile допомагає компанії бути більш помітною в Google Пошуку та на Картах, особливо коли клієнти шукають послуги поруч. У профілі можна вказати адресу, графік роботи, телефон, перелік послуг і додати фотографії. А найцінніше тут саме відгуки, які напряму формують довіру до компанії. Важливо брати активну участь і відповідати на відгуки та зауваження в профілі.

DIPFO

Бізнес-каталог DIPFO допомагає знаходити українські компанії за галуззю, регіоном і ключовими словами. Підприємства можуть докладніше розповісти про свої послуги, показати приклади робіт і зібрати відгуки в одному профілі. Серед додаткових можливостей — рейтинги, тематичні статті та розширене розміщення з активним посиланням на сайт компанії.

UA-REGION

UA-REGION — довідник підприємств, у якому компанії згруповані за напрямами діяльності та регіонами. Така структура спрощує пошук бізнесу в конкретній галузі або області. Для підприємства розміщення тут — можливість доповнити інформацію про себе ще одним джерелом: опублікувати опис діяльності, контактні дані та посилання на корпоративний сайт.

Catalog.Biz.ua

Catalog.Biz.ua орієнтований на представлення компаній у бізнес-каталозі. Тут можна розмістити опис спеціалізації, перелік послуг, логотип, фотографії та посилання на сайт. Якщо базового профілю недостатньо, доступні додаткові інструменти: пріоритетне розміщення, платне просування, публікація матеріалів у розділі новин і додаткові посилання на сторінку компанії.

Loca.in.ua

На відміну від загальних бізнес-довідників, Loca.in.ua робить акцент на пошуку компаній, закладів і спеціалістів у певній місцевості. Користувач може зорієнтуватися, де розташована потрібна організація, переглянути її рейтинг і відгуки, знайти маршрут на карті.

Allbiz

Allbiz буде уікава компаніям, які працюють із виробниками, постачальниками, та оптовими покупцями, або тим, хто шукає ділових партнерів за межами України. На платформі можна презентувати товари й послуги, створити мінісайт підприємства та опублікувати контактну інформацію. Серед корисних інструментів — отримання запитів від потенційних клієнтів і статистика відвідувань та пошукових запитів.

VB.ua

На платформі VB.ua присутній пошук компаній та ФОП з інформацією про торговельні марки. На сторінці підприємства можна опублікувати опис діяльності, контакти, фотографії та новини. Для підприємців це також спосіб представити свою діяльність онлайн без необхідності одразу створювати окремий сайт.

Підсумки

Бізнес-каталоги можуть доповнювати класичне SEO-просування, допомагати клієнтам знаходити компанію та перевіряти інформацію про неї. Відомості на таких майданчиках також можуть бути доступними системам генеративного пошуку GEO. Щоб розміщення мало практичну користь, потрібно підтримувати актуальні контакти та додавати унікальний опис діяльності під кожну платформу.