Бізнес-ретрит: рецепт твого успіху

Успішний бізнесмен повинен вміти приймати розумні рішення, домовлятися, швидко реагувати на запити сьогодення і генерувати круті ідеї. Але в кожного рано чи пізно наступає емоційне вигорання. Тоді потрібно зробити паузу, пройти бізнес-ретрит. І повернутися до справ з новими силами і несподіваними рішеннями!

Навіть механізм, який працює ідеально, з часом дає збій. Що вже казати про живу людину! Особливу ту, життя якої – безкінечні зустрічі, перемовини, відрядження, проєкти, форс-мажори і стреси. Голова підприємця 24/7 зайнята думками про роботу: страшно щось пропустити або не встигнути, втратити, не вийти на певні цифри… Потрібно швидше, вище, більше… Тільки вперед! Тільки не зупинятися!

В якийсь момент починаєш розуміти: ти нічого не встигаєш – ні вдома, ні на роботі. Енергії – нуль. Нові ідеї малоефективні, нестандартних взагалі немає. Ти постійно напружений й стурбований. Всім і всіма не задоволений, собою теж. Мотивація досягати успіху зникла. Думки прилітають одна за одною, не дозволяючи зосередитися на чому конкретному. Здається, те, що було збудовано, руйнується... Все це – ознаки емоційного вигорання. Від нього не існує ліків. Треба просто перезавантажитись. Ні, не зависнути до ранку з компанією в нічному клубі. Не провалятися всі вихідні на дивані перед телевізором. Відпустка з сім’єю на розкішнішому курорті теж нічого не змінить. У таких випадках підприємцям дуже корисно пройти бізнес-ретрит.

Цей новий вид відпочинку тільки набирає обертів в Україні. З ним мало хто знайомий, тому більшість бізнесменів помилково вважає, що корпоратив у заміському ресторані чи бізнес-тренинг з виїздом в Карпати – це і є ретрит. Або ж потрібно шукати таке місце «десь біля Аляски», в юрті з шаманами, як це зробив головний герой серіалу «Мільярди». Зовсім ні! Першим в Україні свою концепцію бізнес-ретриту запропонував Дмитро Александров, відкривши Ретрит-центр усвідомленого бізнесу. Комфортні еко-будиночки VIP-рівня з панорамними вікнами та камінами неподалік Києва, чисте повітря (Ретрит-центр розташований в лісі, на приватній території, яка знаходиться під охороною), digital detox, медитації, йога і режим тиші – тільки в такій атмосфері, на думку засновника закладу, ділова людина може розслабитись і почути свої думки.

Головна умова бізнес-ретриту – знайти своє місце спокою, де нічого не відволікає, де не потрібно вирішувати проблеми і щось комусь доводити. Там можна усамітнитися й обміркувати, що відбувається у твоєму житті і бізнесі, чому так сталося і як можна виправити ситуацію. Там має бути затишно й максимально комфортно. Ті, кому пощастило пройти бізнес-ретрит, вражені його ефективністю. Завдяки йому навчилися швидко відновлювати сили і правильно їх розподіляти, перезавантажувати мозок, довіряти інтуїції. І згенерували нові ідеї, які вивели їхній бізнес на якісно новий рівень. Адже креативні рішення приходять в голову тільки в стані розслабленості й повного спокою.

Кажуть, щоб прийти швидше, інколи треба сповільнитись. Для бізнес-ретриту це правило спрацьовує на сто відсотків…