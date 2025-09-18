Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями

Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями
Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями

Існують прикраси, які з’явилися кілька років тому назад як реакція на сучасні тренди. Існують коштовності, які були дуже популярними в минулому, але зараз втратили свою доречність. А існують прикраси, які супроводжують людство напевно з моменту появи самої людини.

Безперечно, перші люди виготовляли ці прикраси з підручних матеріалів. Але як тільки навчилися добувати золото та срібло, то саме браслети стали тими першими коштовностями, які з’явилися у ювелірному арсеналі спочатку заможних та знатних а потім і простих людей. Каталог інтернет магазину УкрЗолото постійно поповнюється новими моделями і це є ще одним свідченням того, що браслети були, є і будуть завжди в моді. Причому це прикраси одні з небагатьох, які доручні як в жіночому арсеналі, так і чоловічому та навіть дитячому. Головне – правильно підібрати модель. А щоб покупець не помилився майстри ювеліри пропонують окремо колекції жіночі, чоловічі, дитячі та навіть універсальні (унісекс).

Фото 2 — Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями

З золота чи срібла?

Взагалі на цьому вибір браслетів не закінчується. Так до самих популярних відносять саме моделі виконані з золота високої проби чи срібла теж високої проби. При цьому майстри ювеліри експериментують зі сплавами для голда і покриттями ля срібла. В результаті срібні колекції включають моделі з:

  1. Позолотою;
  2. Чорнінням;
  3. Родієвим покриттям.

А в золотих серіях представлені браслети з голда:

  • Червоного;
  • Білого;
  • Жовтого;
  • Рожевого;
  • Комбінації сплавів.

Та це ще не все. Не забуваємо, що ювеліри активно використовують платину, а також такі унікальні для ювелірної справи матеріали як натуральну шкіру, каучук, кераміку, атласні стрічки. І всі ці матеріали можуть використовуватися як для створення браслетів так і для їх декорування.

Браслети відрізняються не тільки за матеріалами, а і за формою та способом носіння. Так в чоловічих серіях представлені золоті та срібні моделі, які нагадують візуально ланцюжки. Вони або масивні для додавання образу брутальності, або елегантні щоб вписуватися у ділові образи.

Також чоловіки носять браслети з каучуку і натуральної шкіри. Як правило, браслети чоловічі призначені для носіння на зап’ясті, причому протилежному до тієї руки, на якій чоловік носить годинник.

Щодо жіночих серій, тут доступні  і моделі з металів, і рішення з каучуку, шкіри, атласних стрічок, кераміки. А форма у жіночих браслетів може бути як ланцюжкоподібна так і у вигляді манжети (широкої плоскої пластини) так і вигнутою трубки. Носять панянки браслети на зап’ясті або навіть на передпліччі. Такі моделі актуальні в літньому гардеробі або як доповнення до вечірньої сукні.

Фото 3 — Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями

Інтернет магазин UkrZoloto пропонує безліч варіацій, які відрізняються за стилістико, формами, дизайном, розмірами та ціною. І цей асортименті дозволяє підібрати браслет і для себе і на презент. До речі, це вдале рішення на подарунок бо воно безпрограшне. А ще це вдала покупка для себе, бо браслет ніколи не вийде з моди. Тому його сміливо можна купувати у різних варіаціях.