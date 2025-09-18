Браслети – прикраси які людство носить тисячоліттями

Існують прикраси, які з’явилися кілька років тому назад як реакція на сучасні тренди. Існують коштовності, які були дуже популярними в минулому, але зараз втратили свою доречність. А існують прикраси, які супроводжують людство напевно з моменту появи самої людини.

Безперечно, перші люди виготовляли ці прикраси з підручних матеріалів. Але як тільки навчилися добувати золото та срібло, то саме браслети стали тими першими коштовностями, які з’явилися у ювелірному арсеналі спочатку заможних та знатних а потім і простих людей. Каталог інтернет магазину УкрЗолото постійно поповнюється новими моделями і це є ще одним свідченням того, що браслети були, є і будуть завжди в моді. Причому це прикраси одні з небагатьох, які доручні як в жіночому арсеналі, так і чоловічому та навіть дитячому. Головне – правильно підібрати модель. А щоб покупець не помилився майстри ювеліри пропонують окремо колекції жіночі, чоловічі, дитячі та навіть універсальні (унісекс).

З золота чи срібла?

Взагалі на цьому вибір браслетів не закінчується. Так до самих популярних відносять саме моделі виконані з золота високої проби чи срібла теж високої проби. При цьому майстри ювеліри експериментують зі сплавами для голда і покриттями ля срібла. В результаті срібні колекції включають моделі з:

Позолотою; Чорнінням; Родієвим покриттям.

А в золотих серіях представлені браслети з голда:

Червоного;

Білого;

Жовтого;

Рожевого;

Комбінації сплавів.

Та це ще не все. Не забуваємо, що ювеліри активно використовують платину, а також такі унікальні для ювелірної справи матеріали як натуральну шкіру, каучук, кераміку, атласні стрічки. І всі ці матеріали можуть використовуватися як для створення браслетів так і для їх декорування.

Браслети відрізняються не тільки за матеріалами, а і за формою та способом носіння. Так в чоловічих серіях представлені золоті та срібні моделі, які нагадують візуально ланцюжки. Вони або масивні для додавання образу брутальності, або елегантні щоб вписуватися у ділові образи.

Також чоловіки носять браслети з каучуку і натуральної шкіри. Як правило, браслети чоловічі призначені для носіння на зап’ясті, причому протилежному до тієї руки, на якій чоловік носить годинник.

Щодо жіночих серій, тут доступні і моделі з металів, і рішення з каучуку, шкіри, атласних стрічок, кераміки. А форма у жіночих браслетів може бути як ланцюжкоподібна так і у вигляді манжети (широкої плоскої пластини) так і вигнутою трубки. Носять панянки браслети на зап’ясті або навіть на передпліччі. Такі моделі актуальні в літньому гардеробі або як доповнення до вечірньої сукні.

Інтернет магазин UkrZoloto пропонує безліч варіацій, які відрізняються за стилістико, формами, дизайном, розмірами та ціною. І цей асортименті дозволяє підібрати браслет і для себе і на презент. До речі, це вдале рішення на подарунок бо воно безпрограшне. А ще це вдала покупка для себе, бо браслет ніколи не вийде з моди. Тому його сміливо можна купувати у різних варіаціях.