- Категорія
- Новини компаній
- Дата публікації
-
Бригада «Азов» – шлях до ідеалу
12-та бригада спеціального призначення «Азов» є легендарним формуванням, що захищає нашу Батьківщину з 2014 року. За роки існування бійці «Азову» стали символом сили, єдності та незламності нації. Серед найвидатніших досягнень бригади – такі битви, як бої за Мар’їнку і Павлопіль-Широкинська операція. Також «Азов» відомий героїчною 86-денною обороною Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Тепер можливо перевестись також в НГУ «Азов». Як саме, читайте далі.
Нові можливості додатку Армія+, перевестись у НГУ тепер просто!
У 2025 році держава спростила процес переведення: тепер військові ЗСУ можуть офіційно перейти до лав Національної гвардії України через застосунок «Армія+». Без тривалих погоджень і паперових довідок.
Якщо раніше зміна місця служби була доступна лише у межах однієї структури Сил оборони, тепер ці обмеження суттєво змінились. Спершу до переліку додано Військово-морські сили та ССО, а тепер відкрито можливість переходу до лав Національної гвардії України. Таким чином, перевод з ЗСУ в НГУ став ще доступнішим.
Як оформити перевод із ЗСУ в НГУ?
Основою для переведення є подання рапорту про зміну підрозділу, що передбачає виконання таких процедур, як визначення необхідних документів та отримання рекомендаційного листа від обраної частини.
Важливо приготувати такі документи для перевірки:
- Рекомендаційний лист;
- копію військового квитка, посвідчення військовослужбовця,
- і також саму онлайн-заявку через додаток Армія+, із зазначеним номером підрозділу для переведення у секції 2/16.
Для оформлення заявки і отримання рекомендаційного листа варто перейти на сам сайт azov.org.ua. Після цього рекрутери бригади «Азов» зв’яжуться для надання консультацій і визначення наступних кроків.
Етапи переведення до 12-ї бригади «Азов»:
- Зайти в додаток Армія+;
- обрати розділ «Рапорти»;
- створити новий рапорт;
- вибрати пункт «Зміна місця служби» (2/16);
- позначити варіант із ЗСУ до НГУ;
- обрати бажаний підрозділ.
Служба у вибраному самостійно підрозділі є важливою і впливає на мотивацію військовослужбовців. У лавах 12-ї бригади «Азов» кожен прекрасно розуміє, що саме вмотивованість є основою сильної армії. Новобранців не лише готують до служби, але й знайомлять із традиціями, принципами та внутрішньою культурою підрозділів.
Стати азовцем означає боротися за правду, відновлювати мир там, де його втрачено, та захищати ідею свободи для наступних поколінь.
Переводьтеся з ЗСУ в НГУ та приєднуйтеся до лав 12-ї бригади «Азов» за допомогою додатку Армія+. Ставайте легендами та будьте ознайомленими про можливості разом з нами!