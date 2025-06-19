«Час-Пік» перезапускає інтернет-магазин: новий етап для досвідченого гравця ринку канцтоварів

Львівська компанія «Час-Пік» давно відома на українському ринку канцелярських товарів. Вона не лише витримала конкуренцію та трансформації останніх десятиліть, а й зберегла репутацію стабільного, відповідального партнера. Нещодавній перезапуск інтернет-магазину компанії лише підтверджує її готовність адаптуватися до нових реалій споживання та цифровізації торгівлі.

Від локального постачальника до регіонального лідера

ПП «Час-Пік» працює з 1996 року: компанія понад 28 років на ринку. За цей час підприємство перетворилося з локального постачальника на одного з ключових гравців на заході України в сегменті продажу канцтоварів, офісної техніки, шкільного приладдя та супутніх товарів.

У структурі компанії «Час-Пік»:

розгалужена мережа роздрібних магазинів у Львові, Луцьку, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Шептицькому;

потужний логістичний центр зі складськими приміщеннями та виставковими залами;

власний автопарк для доставлення гуртових замовлень і обслуговування корпоративних клієнтів;

відділ гуртових продажів і зовнішньоекономічної діяльності для імпорту товарів;

участь у соціальних ініціативах та освітніх проєктах.

«Час-Пік» реалізує не лише канцтовари, а й господарчі товари, сувеніри, подарунки, іграшки, книги, настільні ігри та ін. В асортименті компанії присутня побутова хімія, господарьскі товари, засоби для прибирання. Такий широкий асортимент дозволяє будь-яким клієнтам — від шкіл до офісів — закривати всі потреби через одного постачальника.

Інтернет-магазин: 10 років досвіду і новий старт

Інтернет-магазин компанії працював понад десятиліття. Втім, функціональність і структура сайту перестали відповідати сучасним вимогам користувачів. Зараз «Час-Пік» уже має змогу презентувати оновлену версію сайту, створену з урахуванням сучасних технологічних стандартів і змін у поведінці споживачів.

Новий інтернет-магазин — це не просто оновлений дизайн. Це цілісна цифрова екосистема, що дозволяє:

швидко знаходити потрібні товари завдяки зручній навігації та розумному пошуку;

замовляти товари в кілька кліків зі смартфона, планшета чи комп’ютера;

отримувати актуальну інформацію про наявність, ціни та умови доставлення;

скористатися оновленою програмою лояльності для постійних клієнтів;

оформити доставлення по всій Україні або кур’єром по Львову.

Зміни в онлайн-магазині демонструють готовність компанії переосмислювати свої процеси відповідно до нових умов. Сучасні покупці очікують високої якості товарів, та, що не менш важливо, зручності доступу до них. Саме тому рішення оновити інтернет-магазин є логічним і вчасним кроком.

Соціальна присутність і підтримка локальних ініціатив

Діяльність компанії «Час-Пік» не обмежується лише комерцією. Підприємство системно підтримує соціальні ініціативи, зокрема в освітній сфері. Протягом усіх років роботи компанія брала участь у забезпеченні навчальних закладів Львівщини канцелярським приладдям.

Компанія також регулярно долучається до зборів допомоги для місцевих громадських організацій і волонтерських ініціатив, особливо в періоди підвищених потреб: під час пандемії COVID-19 і після початку повномасштабного вторгнення. Участь у таких проєктах здебільшого не афішується публічно, проте є постійною практикою.

Ця форма присутності у спільноті є логічним продовженням філософії компанії — працювати для людей і з людьми, підтримуючи середовище, в якому сама зростає.

Висновки і перспективи

Оновлення інтернет-магазину «Час-Пік» — це послідовний крок у розвитку компанії, яка давно закріпилася на ринку як надійний постачальник. Перехід до сучасних цифрових рішень свідчить про готовність бізнесу реагувати на зміну споживчих звичок і технологічних стандартів. Після майже трьох десятиліть офлайн-торгівлі та понад десяти років роботи в онлайн-середовищі компанія демонструє, що досвід не суперечить гнучкості, а, навпаки, підсилює її.