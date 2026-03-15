Цифрова трансформація стає трендом і прибутковим магнітом у ландшафтної індустрії – Granum

Цифрова трансформація та ШІ не лише домінують як тренд у рішеннях для користувача, який має попит на допоміжну інформацію і робить запит зі смартфону. Зміни прийшли в ландшафтний та агросектори і змінюють правила гри у світі. Їх коментує голова ландшатної компанії GreenMix Віктор Пешехонов.

У лютому 2026 року аналітична компанія Granum оприлюднила звіт, у якому зазначила: цифрова трансформація стає одним із головних чинників підвищення ефективності та прибутковості у сфері догляду за зеленими насадженнями, ландшафтною інфраструктурою та сервісними територіями.

"Галузь, яка десятиліттями залишалася консервативною, поступово переходить до системного управління на основі даних", – каже технічний директор компанії GreenMix Віктор Пешехонов.

Йдеться не лише про агросектор, а й про міську зелену інфраструктуру, комерційні території, кампуси, бізнес-парки та житлові комплекси. За оцінкою Granum, компанії, які впроваджують цифрові інструменти контролю процесів, скорочують витрати, знижують перевитрати матеріалів і отримують прозору модель управління об’єктами.

Компанія Пешехонова GreenMix наразі має власні патенти та вже працює з брендами Coca-Cоla та Starbucks. Зараз українці розробляють цифрову модель управління процесом підживлення зелених насаджень. Традиційно догляд за зеленими зонами базувався на ручних рішеннях, досвіді персоналу та фрагментарному контролі. За словами Віктора Пешехонова, ключова проблема галузі – відсутність фіксації та вимірюваності процесів.

За словами Пешехонова, цей тренд незабаром побачать як приватні власники земельних ділянок, так і бізнеси, що працюють у ландшатному секторі.

Якщо простою мовою, то йдеться про технологічне рішення у сфері фертигації, яке переводить процес внесення добрив у керовану цифрову систему. Рішення – не у зміні поливної інфраструктури, а у створенні окремого цифрового шару управління підживленням.

Кожна ділянка отримує власний цифровий профіль: фіксуються зони внесення, дозування, історія обслуговування та результати. Це дозволяє формувати прозору картину стану зеленої інфраструктури й приймати управлінські рішення на основі фактичних даних.

Як технічний директор, Віктор Пешехонов відповідає за формування архітектури рішення, логіку цифрового картографування та інтеграцію системи в реальні процеси експлуатації. За його словами, будь-яка інфраструктура має розглядатися як актив, яким можна і потрібно управляти системно.

За оцінкою експертів Granum та аналітиків, саме такі управлінські та інженерні підходи сьогодні стають основою трансформації "зеленої" індустрії у світі. Ринок поступово переходить від ручної роботи до моделей, де процеси можна аналізувати, прогнозувати та оптимізувати.

Глобальний тренд

Звіт Granum фіксує, що цифрові рішення в догляді за територіями перестають бути нішевими. Компанії шукають інструменти, які дозволяють зменшувати витрати, підвищувати контроль і формувати довгострокову стратегію управління об’єктами.

У цьому контексті приклади технологічних розробок, які створюються українськими інженерами та впроваджуються на міжнародних ринках, демонструють потенціал експертизи зі Східної Європи у глобальній світовій трансформації традиційних галузей.