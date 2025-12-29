Ціна автоцивілки у 2026 році: чи очікувати змін автовласникам

Питання вартості ОСЦПВ — одне з найактуальніших для українських водіїв. З початку 2025 року страховий ринок пережив низку змін, тому природно, що багатьох цікавить, яка зараз найкраща ціна автоцивілки онлайн та чи варто очікувати нових тарифних коливань у 2026 році.



Чи зміниться ціна на поліс ОСЦПВ у 2026 році

Станом на сьогодні глобальних оновлень у тарифах автоцивілки у 2026 році не планується. Національний банк України не анонсував нових нормативних ініціатив, які могли б вплинути на формування цінової політики у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Водночас слід враховувати, що страхові компанії мають право вільного ціноутворення. Кожен страховик може самостійно встановлювати або коригувати власні тарифні плани в межах закону. Це зумовлено внутрішньою політикою компанії, динамікою, рівнем збитковості чи актуарними розрахунками.

Щоб орієнтуватися в реальній ситуації на ринку, водіям варто користуватися електронними калькуляторами на страхових сервісах, які дозволяють купити поліс ОСЦПВ онлайн. Через них також можна:

порівнювати вартість полісів у різних компаніях;

оцінювати поточні тенденції тарифоутворення;

вибирати оптимальний варіант автоцивілки за ціною та умовами.

Такі інструменти допомагають оперативно відстежувати зміни та формувати об’єктивну картину ринку страхування. Це особливо корисно в умовах, коли компанії конкурують не лише за ціною, а й за якістю обслуговування, швидкістю врегулювання збитків та додатковими опціями у полісах.

Що змінилося з 1 січня 2025 року

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності важливі зміни по ОСЦПВ. Це був черговий крок до підвищення рівня захисту водіїв і постраждалих у ДТП, а також до наближення українського страхового ринку до європейських стандартів.

Основні нововведення включають:

Підвищення лімітів страхових виплат. Максимальна сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну, зросла до 250 000 грн, а за шкоду життю та здоров’ю потерпілих — до 500 000 грн. Це рішення посилює соціальний захист учасників дорожнього руху та дозволяє компенсувати реальні витрати, які виникають після ДТП.

На 2026 рік страхові компанії прогнозують стабільність вартості автоцивілки, адже базові економічні та нормативні умови залишаються незмінними. Це позитивний сигнал для всіх власників автомобілів: у найближчій перспективі не варто чекати чергового перегляду тарифів.

Втім, експерти радять не зволікати з оновленням поліса ОСЦПВ та регулярно перевіряти актуальні пропозиції на ринку — конкуренція між страховиками дозволяє знайти найвигідніші умови, не чекаючи на регуляторні зміни.