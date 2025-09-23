Clinics on Call: ваш надійний партнер у медичному туризмі

Медичний туризм переживає епоху трансформації. Якщо ще десять років тому пацієнти покладалися виключно на власну інтуїцію та поради знайомих при виборі закордонної клініки, то сьогодні на ринку з’явилися експерти в цій сфері. Особливе місце серед них посідає міжнародна платформа Clinics on Call – компанія, яка за чотири роки роботи допомогла понад 25 тисячам пацієнтів отримати якісне лікування у провідних світових клініках.

Від особистого досвіду до глобальної місії

Історія успіху Clinics on Call розпочалася майже п’ять років тому. Лікар Зішан Заман, засновник компанії, мав досвід роботи медичним координатором. Завдяки цьому він зміг глибоко зрозуміти всі проблемні аспекти індустрії: від мовних бар’єрів до складнощів з інтерпретацією медичної документації.

Усі ці нюанси були враховані, коли у 2021 році офіційно запустилася платформа Clinics on Call. Амбітна місія компанії звучить просто і водночас глобально: зробити якісну медицину доступною кожній людині, незалежно від її географічного розташування. Сьогодні ця мета втілюється через співпрацю з понад 400 медичними установами у двох десятках країн світу.

Платформа якості та надійності

Clinics on Call – це унікальна цифрова платформа, яка об’єднує пацієнтів із провідними медичними центрами світу. Сервіс співпрацює з клініками, що мають міжнародні акредитації JCI, ISO та інші престижні сертифікати. Це гарантія відповідності найвищим стандартам якості медичної допомоги.

Особливу увагу приділяють реальним відгукам пацієнтів із документальним підтвердженням результатів лікування. Команда Clinics on Call також ретельно перевіряє умови перебування пацієнтів, забезпечуючи комфорт під час лікування.

Такий комплексний підхід до контролю якості гарантує, що кожен пацієнт отримає не лише ефективне лікування, але й повну безпеку на всіх етапах медичної подорожі.

Основні напрямки роботи платформи охоплюють широкий спектр медичних послуг:

Онкологія та гематологія : доступ до інноваційних методів лікування раку, включно з імунотерапією, таргетною терапією та роботизованою хірургією у провідних онкоцентрах світу.

: доступ до інноваційних методів лікування раку, включно з імунотерапією, таргетною терапією та роботизованою хірургією у провідних онкоцентрах світу. Кардіохірургія та кардіологія : складні операції на серці, включно з трансплантацією, імплантацією штучних клапанів і стентуванням у клініках зі світовим ім’ям.

: складні операції на серці, включно з трансплантацією, імплантацією штучних клапанів і стентуванням у клініках зі світовим ім’ям. Нейрохірургія : лікування пухлин мозку, епілепсії, хвороби Паркінсона з використанням найсучасніших технологій і мінімально інвазивних методів.

: лікування пухлин мозку, епілепсії, хвороби Паркінсона з використанням найсучасніших технологій і мінімально інвазивних методів. Ортопедія та травматологія : заміна суглобів, лікування хребта, спортивна медицина в спеціалізованих центрах.

: заміна суглобів, лікування хребта, спортивна медицина в спеціалізованих центрах. Трансплантологія : організація пересадки органів за кордоном.

: організація пересадки органів за кордоном. Естетична медицина: пластична хірургія, косметологія та антиейдж-програми в клініках із бездоганною репутацією.

Персоналізований підхід: медичні координатори

Ключова перевага Clinics on Call – команда медичних координаторів. Усі спеціалісти мають вищу медичну освіту та багаторічний клінічний досвід, що дозволяє їм:

розуміти особливості діагнозу та специфіку захворювання;

коректно інтерпретувати медичну документацію;

спілкуватися з закордонними спеціалістами професійною мовою;

координувати весь процес лікування – від первинної консультації до реабілітації.

Медичні знання дозволяють персоналізовано підходити до вибору клініки. Замість стандартних пропозицій "популярних" медичних центрів, спеціалісти Clinics on Call аналізують конкретний випадок і рекомендують ті установи, де є найбільший досвід у лікуванні певного захворювання.

Експертність, підтверджена міжнародним визнанням

Авторитет Clinics on Call у сфері медичного туризму підтверджується міжнародним визнанням. Засновник компанії лікар Зішан Заман регулярно виступає як експерт на профільних заходах, конференціях і форумах із медичного туризму. Його виступи стосуються питань розвитку медичного туризму, стандартизації послуг і забезпечення якості медичної допомоги для міжнародних пацієнтів.

Компанія активно підтримує партнерські відносини з провідними клініками та медичними групами світу. Спеціалісти Clinics on Call також стежать за трендами в галузі, вдосконалюють свої сервіси та впроваджують найкращі світові практики у свою роботу.

Переваги медичного туризму з Clinics on Call

Процес роботи з Clinics on Call побудований як комплексна система підтримки пацієнта:

Сервіс охоплює всі етапи медичної подорожі – від первинної консультації та підбору клініки до організації трансферу, проживання та післяопераційного догляду.

Пацієнти отримують детальну інформацію про майбутнє лікування, вартість процедур і умови перебування ще до прийняття рішення.

Супровід під час лікування забезпечується через персонального координатора, який залишається на зв’язку протягом усього періоду перебування в клініці.

Спеціаліст сервісу допомагає розв’язати будь-які питання, що виникають, і забезпечує безперебійну комунікацію між пацієнтом і медичним персоналом.

Послуги медичної платформи Clinics on Call безплатні для пацієнтів. Усі фінансові розрахунки відбуваються виключно між хворим і обраною клінікою. Це означає, що пацієнти отримують професійну підтримку без додаткових комісій і прихованих платежів.

За чотири роки активної роботи команда Clinics on Call переконливо довела, що медичний туризм може і має бути чимось більшим, ніж просто комерційна послуга. Це справжнє партнерство між пацієнтом, медичним координатором і лікувальним закладом, засноване на принципах медичної етики та професіоналізму.