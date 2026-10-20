Дати шанс вижити чужим, щоб повернути своїх: телеканал КИЇВ24 запрошує на прем’єру документального фільму "Рятівний полон"

Ще вчора вони йшли в Україну зі зброєю в руках, нищили наші міста та вбивали людей. Сьогодні вони опинилися за високим парканом спеціального табору, де немає лінії фронту, але є шанс зупинитися, вижити й уперше чесно подивитися на власний вибір. Їх статус сьогодні – полонений. 20 жовтня у Головному пресцентрі столиці "Київінформ" відбулася презентація масштабного документального фільму "Рятівний полон" – нової стрічки телеканалу КИЇВ24 та журналіста Назара Довгого.

Це історія про парадокси сучасної війни. Про те, як український полон стає для російських окупантів рятівним колом і можливістю зберегти життя, а для України – ключовим інструментом, щоб витягнути з російських катівень українських воїнів і цивільних.

Від одного табору до п’яти: як функціонує система

Динаміка війни змінює масштаб. Якщо у 2022 році в Україні функціонував лише один спеціалізований табір для утримання російських військовополонених, то станом на 2026 рік їх уже п’ять. Україна як цивілізована правова держава демонструє кардинальну відмінність від країни-агресорки: поки українських бранців у Росії катують і тримають у звичайних в’язницях, наша держава чітко дотримується норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на утримання одного російського військовополоненого витрачається 10 тисяч гривень на місяць. Ті з них, хто працює, мають змогу витратити зароблене: на території табору є магазин, і коли полонений хоче щось купити, необхідну суму списують із його рахунку, а натомість видають продукти й необхідні речі.

Автори фільму вирушили на захід України, аби прожити разом із полоненими один звичайний день і показати їхнє життя без викривлень. Тут панує суворий, але чіткий розклад: ранковий підйом, шикування, медогляд, робота у виробничих цехах, деревообробка, складання меблів, спорт, телевізор, книжки й навіть вільний час.

Інтенсив та моральний виклик команди

Зйомки об’єкта підвищеного режиму вимагали від творчої групи залізної дисципліни та колосальної підготовки, адже час на майданчику був суворо обмежений.

"Хочу подякувати групі і всім, хто допомагав у створенні. Ми готувались, щоб буквально протягом трьох годин, які були виділені нам на зйомки, встигнути відзняти так багато матеріалу. Але команда впоралась на відмінно", – ділиться продюсерка проєкту Альона Яструбенко.

Попри чітку журналістську відстороненість та дотримання регламентів, найважчим для авторів виявився саме емоційний та етичний контраст між тим, як Україна утримує ворога, і тим, у якому стані повертаються додому наші захисники.

"Відверто кажучи, було дуже нелегко зробити цей фільм. Саме морально. Бо коли на власні очі бачиш ту вражаючу різницю між нашими хлопцями і дівчатами, які повертаються з полону, і загарбниками, яких ми беремо в полон, то не вистачає сил триматися. Але суто з журналістської точки зору – це дуже цікавий і відповідальний проєкт. Радий, що ми його зробили", – зазначає автор та ведучий фільму Назар Довгий.

Парадокс війни: ворог у полоні як єдиний шлях повернути своїх

Автори стрічки не шукають виправдань для окупантів. Післясмак від спілкування з ними гіркий та однозначний: перед нами – ворог. Вони прийшли зі зброєю, але тепер їхня зброя – інструменти у руках для роботи у виробничих цехах. Проте головний висновок фільму полягає у стратегічній цінності збереження їхніх життів: кожна одиниця ворожого "обмінного фонду" наближає момент повернення українця, нашого захисника.

Ще у 2022 році Україні вдалося запустити безпрецедентний процес обміну військовополоненими безпосередньо під час активної фази бойових дій. Ця надскладна робота триває щодня, попри те, що Росія регулярно намагається зірвати домовленості. У таборі полонені чекають на обмін місяцями або й роками, але це єдине, що заважає їм остаточно забути про свій вибір.

Головний меседж проєкту спрямований не лише до глядача в тилу, а й до кожного українця, який зараз перебуває у ворожих катівнях:

"Нам дуже важливо завжди і у будь-яких ефірах транслювати одну думку, яка, я дуже хочу вірити, дістанеться до всіх наших військовополонених і зневолених цивільних, включно з нашими колегами, медійниками і медійницями. Друзі! Наші захисники і захисниці! Колеги і колежанки! Попри всі жахи вашої неволі зараз, ви маєте пам'ятати, що всі ваші колеги разом зі спеціальними структурами, українське суспільство загалом робить все можливе і неможливе, щоб всі ви повернулися додому", – наголошує очільниця телеканалу КИЇВ24 Наталія Лященко.

Для довідки: документальний фільм "Рятівний полон" – це вже четверта масштабна спеціальна стрічка власного виробництва телеканалу КИЇВ24. Раніше мовник презентував такі резонансні документальні проєкти: "Фільм Про на шапку", "Українська Антарктида" та "Вижити до ранку".

Дивіться прем’єру фільму "Рятівний полон" 20 жовтня о 22.00 на телеканалі КИЇВ24.

Через масштабні удари РФ по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах у Києві можуть бути перебої з кабельним та онлайн-телебаченням

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